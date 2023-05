Previsões do Tarot para junho no amor, trabalho e saúde

Chegaram as previsões do Tarot para junho de 2023. Este mês é representado pela carta O Eremita, que ilumina nossos caminhos com a lanterna que carrega na altura do seu rosto. Portanto, pode ser um mês importante para descobertas de evidências parciais e pistas do que se procura.

O Eremita é um homem idoso, que caminha lenta e progressivamente na direção de seus objetivos. Ele é atento a tudo o que consegue ver e avança sem pressa e com cautela.

Além disso, o cajado nas mãos do Eremita o auxilia a superar os obstáculos e a se defender de possíveis perigos.

O símbolo do Arcano IX mostra um cenário ainda obscuro. Afinal, não é possível enxergar muito longe, já que estão visíveis apenas as partes iluminadas à medida que o Eremita avança.

A seguir, veremos mais detalhadamente quais são as previsões do Tarot para junho de 2023 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Se você quiser saber as tendências para a sua vida, faça o seu Tarot Mensal aqui.

O Eremita: os simbolismos do Tarot de junho

Como vimos anteriormente, o Eremita só consegue enxergar o que é alcançado pela luz de sua lanterna. Essa iluminação de partes tomadas pelas sombras nos remete a uma busca, uma pesquisa ou investigação.

Veja que o senhor vai tomando consciência do caminho, gradualmente, sem ainda ter a noção do todo. Mas a cada avanço conhece mais um pouco do terreno.

Portanto, junho pode ser um momento importante para descobertas de evidências parciais e pistas do que se procura. Isso se reflete em, pelo menos, duas situações relevantes para toda a sociedade:

Casos policiais: apesar das dificuldades, crimes com investigações em aberto podem ter bons avanços. Ainda que a conclusão dos casos não seja imediata, trata-se da preparação do terreno para se chegar a algo grande mais adiante. Pesquisas científicas: podemos ter avanços significativos especialmente na Saúde. Tais avanços possibilitarão a melhor compreensão dos assuntos investigados, abrindo o caminho para novas descobertas.

Como aproveitar a energia dO Eremita

A palavra de ordem de junho é cautela. É prudente evitar lugares escuros e situações que não sejam claras o suficiente. Isso porque temos um cenário noturno, que não nos permite ver o que nos circunda.

Aliás, a cautela se estende à escolha das pessoas com quem nos relacionamos. Segundo o Tarot, em junho de 2023 é importante sermos prudentes também nessa área.

Portanto, a imprudência, a pressa e a impulsividade devem ser evitadas ao máximo neste mês. Nada deve ser feito sem reflexão, sem análise, sem entendimento e consciência

É preciso respeitar as etapas dos processos, dando um passo de cada vez. Então, lembre-se: o tempo é seu amigo!

Questões ligadas à velhice e aos idosos também podem ganhar destaque durante o mês de junho. Trata-se de um grupo especialmente vulnerável.

É sempre bom lembrar que estamos entrando num período mais frio no Brasil, o que aumenta a preocupação com doenças respiratórias. Portanto, não se esqueça de se vacinar contra a gripe e a COVID e de proteger quem você ama.

Com o seu próprio nome diz, O Eremita é a carta da solidão e do isolamento. Assim, ela nos convida a tirar um tempo para nós mesmos, nos desconectarmos do mundo e das pessoas à volta.

Isso será de suma importância para que possamos cuidar das nossas próprias necessidades físicas, psicológicas e emocionais. Para arejar a mente e poder ter uma visão mais clara e ampla das situações. É a reflexão que precede a ação.

É um bom momento para as psicoterapias e as terapias da alma, principalmente aquelas que nos levam ao autoconhecimento e à estabilização de desequilíbrios internos. Veja aqui a lista de terapias online do Personare.

Amor no Tarot

Esteja você em um relacionamento ou não, junho será um período para que você olhe para si e suas necessidades. Será importante refletir sobre o seu lugar na relação e o que o amor e o relacionamento significam para a sua vida.

Veja abaixo as previsões do Tarot para o amor em junho de 2023, de acordo com o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Se você está em uma relação

A tendência geral é de tranquilidade e um certo silêncio. Às vezes, é melhor estarmos só na companhia um do outro, em silêncio, sem discussões nem grandes conversas.

Basta estar ali, pertinho. Evite resolver questões importantes neste mês e aproveite esse tempo para pensar melhor sobre elas.

Se você busca uma relação

É provável que você ainda permaneça só em junho. Caso você inicie uma relação, tenha prudência, pois ainda há coisas importantes que não serão reveladas inicialmente. Portanto, vá com calma.

Se você não deseja se relacionar

É um momento em que esse desejo será colocado à prova. Você pode sair dessa situação com a certeza consolidada de que isso é o melhor para você. Ou pode sair com algum desconforto, que pode fazer você ansiar por mudanças.

Dinheiro em junho de 2023

Todos os gastos devem ser bem calculados. Mais do que gastar, é importante que se saiba no que e como esse dinheiro será empregado, evitando ações impulsivas.

Se você puder esperar, deixe para fazer investimentos e aquisições significativas mais adiante. Cautela e prudência são as palavras de ordem.

Trabalho, segundo o Tarot

Se você já está trabalhando, a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Evite falar demais e fazer comentários desnecessários. Procure não falar de terceiros, porque um mínimo deslize pode provocar problemas maiores.

Pense sobre a sua situação profissional e sua carreira. Estou no caminho certo? O que quero para mim a longo prazo? Tenho realização onde estou? Se precisar fazer mudanças, observe, pense, organiza-se e espere a hora certa.

Se você está sem emprego, pode ter de esperar um pouco mais para mudar essa situação. As pessoas que conseguirem um emprego nesse período, podem enfrentar algumas dificuldades iniciais, de adaptação, que serão superadas com o passar do tempo.

Precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida? Experimente o Tarot Direto.

Saúde no Tarot

Essa é a área da nossa vida que exige maior cuidado. O Arcano IX indica vulnerabilidades dos nossos corpos, especialmente na pele, ossos, músculos, articulações, coluna e sistema nervoso.

Se você sentir cansaço, pare e descanse. Essa não é uma época para nos forçarmos a nada. Evite excessos. Ouça o seu corpo e tente atender suas necessidades. O momento é de cuidado com o corpo, a mente e o espírito.

Espiritualidade

Esse movimento para dentro de si revela que nossa intuição estará em alta. Mensagens da espiritualidade podem chegar até você através de sonhos (veja aqui como entender seus sonhos) ou pressentimentos. Ouça o que vier de dentro, mais do que aquilo que vier de fora.

A dica deste mês é praticar meditação – veja dicas aqui. Ou pelo menos uma vez por semana tirar um tempo para ir sem companhia a um lugar que seja agradável e ofereça uma paisagem bonita.

Fique neste local por um tempo, contemplando o mundo. Aproveite a solidão para acalmar a cabeça e o coração.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com