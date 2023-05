Horóscopo mensal dos signos para junho de 2023

O horóscopo de junho de 2023 chega com acontecimentos relevantes para todos os signos. Os próximos 30 dias destacam os trânsitos de Marte, Vênus e Mercúrio, assim como a Lua Nova em Gêmeos, com efeitos significativos e diferentes para cada signo.

Sem contar que ainda teremos o início de duas retrogradações – Saturno e Netuno – ao longo do mês. Haja planejamento e autoconhecimento para lidar com tudo isso.

Mas para entender melhor como tudo isso vai agir na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado, pois ele leva em conta sua hora e cidade de nascimento. Com isso, você sabe as tendências pessoais e ainda recebe conselhos de como lidar com cada fase.

Abaixo, confira as previsões do horóscopo de junho de 2023 para todos os signos. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que seu signo solar. Mas se você não sabe qual é seu Ascendente, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

O alinhamento de Vênus e Marte tende a fazer de junho de 2023 um mês divertido para as pessoas do Signo de Áries. A partir do dia 6, haverá maior disposição ao prazer e ao lazer, o que favorece vários aspectos da vida, especialmente romances e sexo.

Porém, tome cuidado com exageros até o dia 20, devido à quadratura de Vênus com Júpiter. Isso pode estimular a falta de senso de limites, elevando o risco de desperdício, sobretudo de dinheiro.

A Lua Nova que ocorre no dia 18 é um momento significativo para as pessoas de Áries, principalmente de renovação na forma de se comunicar. Portanto, boa oportunidade para identificar erros cometidos com frequência e otimizar as relações em geral.

Anote as datas!

Dias 7, 8, 12, 16, 21 e 26: essas são as datas mais positivas para atividades sociais e amorosas. Atenção especial à possibilidade de as interações sociais abrirem portas também para a sua vida profissional.

TOURO

As pessoas do Signo de Touro terão nos primeiros 11 dias de junho uma boa janela para a tomada de decisões e o aprendizado. O alinhamento entre Mercúrio e Urano em Touro também facilita o encontro de soluções criativas para antigos problemas.

Contudo, o mês tende a ser um pouco conturbado para questões familiares. Esteja ciente da possibilidade de surgirem problemas de última hora relacionados à casa e à família. É preciso ter paciência para evitar brigas pouco frutíferas com pessoas do seu círculo íntimo.

Ao longo dos primeiros 15 dias do mês, as pessoas taurinas talvez sintam que a vida está avançando em uma série de aspectos, mas problemas familiares insistem em puxar as coisas para trás. Por isso, a máxima de junho é: mantenha a paciência!

Anote as datas!

Dia 18: a Lua Nova tende a ser bastante benéfica para que você repense a sua relação com seus bens materiais. Dessa forma, é um bom momento para reavaliar prioridades, investimentos e gastos desnecessários.

GÊMEOS

A maioria das pessoas do Signo de Gêmeos faz aniversário em junho, o que o torna um mês especial. Se esse é o seu caso, é uma excelente oportunidade para fazer a sua Revolução Solar, pois ela permitirá a você verificar as tendências do próximo ano.

O mês não terá nenhum trânsito planetário especialmente benéfico ou perigoso para as pessoas geminianas. Portanto, a expectativa é de um período de relativa tranquilidade e estabilidade, consolidando as tendências recentes.

Será um mês interessante para viagens curtas a lazer, porque elas serão favorecidas pelo alinhamento de Vênus com Marte. Tendem a ser passeios prazerosos, especialmente se você estiver em busca de novos relacionamentos.

Se estiver em uma relação, viagens a dois podem evitar ciúmes perigosos.

Anote as datas!

A partir do dia 18: a Lua Nova em Gêmeos favorece a resolução de problemas difíceis. Atenção para a janela de até dois dias antes ou depois do início da lunação. Tende a ser um período fértil para novidades altamente positivas para alguma área importante de sua vida.

CÂNCER

As pessoas do Signo de Câncer precisarão tomar cuidado com uma tendência a fazer compras impulsivas. Então antes de abrir a carteira, especialmente entre os dias 6 e 18 de junho, não custa você se fazer três perguntinhas básicas:

“Eu preciso realmente disso?” “Neste momento?” “Posso esperar?”

A Lua Nova de junho ocorre no dia 18, e para as pessoas de Câncer será um momento recolhimento e a introspecção. Como cairá em um fim de semana, aproveite para descansar, e evite interações sociais demasiadas.

Cabe destacar que esse processo introspectivo inaugurado com a Lua Nova antecede o período de aniversário dos cancerianos. Já que muitas pessoas desse signo nasceram em junho, é interessante dar uma olhada em sua Revolução Solar Personare.

Anote as datas!

Até o dia 5: Vênus formará um aspecto harmonioso com Netuno, com boas oportunidades para exercitar o altruísmo. Ajudar os outros sem esperar algo em troca pode proporcionar a você a agradável sensação de dever cumprido.

LEÃO

Junho de 2023 promete ser um mês extremamente prazeroso para as pessoas do Signo de Leão. Isso se deve, em boa parte, ao alinhamento de Vênus e Marte nesse signo, um trânsito relativamente raro.

Por isso, o mês será muito interessante em termos sexuais. Quem já estiver em uma relação poderá ter ótimos momentos a dois.

E quem estiver só tenderá a encontrar potenciais parcerias para viver o prazer. Que tal aproveitar a ocasião para fazer seu Mapa Sexual?

O impulso extra de Marte confere a Leão uma força competitiva intensa, ótima para superar obstáculos. Já Vênus sugere um período muito positivo para a autoestima.

Você notará os olhares de interesse das pessoas na sua direção, então faça uso de sua força sedutora com responsabilidade.

Anote as datas!

Dia 18: a Lua Nova proporciona um momento de renovação de sua vida social. Além disso, no âmbito profissional, trabalhos em equipe são favorecidos a partir dessa data.

VIRGEM

As pessoas do Signo de Virgem provavelmente terão um mês de recolhimento, sobretudo em sua vida afetiva. Para quem já estiver em uma relação, junho pode ser difícil.

Há um afastamento natural entre as pessoas e, em alguns casos, isso pode levar à separação. Se você estiver só, não “force a barra” na busca por uma parceria.

A primeira semana do mês é negativa para a sua vitalidade e saúde. Evite aglomerações e tente não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aprenda a dizer não para o que não é prioridade, pois isso pode evitar o adoecimento.

Se por um lado junho não é muito positivo para o amor, ao menos o trabalho se mostra promissor. Pois Mercúrio, planeta regente de Virgem, favorecerá entre os dias 12 e 27 tudo o que diz respeito à vida profissional e atividades intelectuais.

Anote as datas!

Dias 21, 22 e 23: estas são as datas mais delicadas para a vida afetiva. Procure ficar na sua, não force conversas nem encontros amorosos. Saiba respeitar o momento do outro.

LIBRA

Junho de 2023 será em geral um mês tranquilo para as pessoas do Signo de Libra. A partir do dia 11, Mercúrio estimula um processo de alargamento de horizontes. E isso permitirá a você sair da monotonia e ter uma série de descobertas.

Esse processo de expansão encontra seu ápice no dia 18, na Lua Nova. Para Libra, é a hora de descobrir o mundo como muito maior do que pensava. As portas que se abrem podem dizer respeito à vida amorosa, à profissional, ou a diferentes aspectos de sua rotina.

Para quem estiver só, o mês reserva ótimas novidades amorosas. Uma nova relação pode começar como amizade e desabrochar com o tempo.

Porém, o lado inconveniente é a possibilidade de alguém visto apenas como amigo se declarar a você, gerando uma saia justa.

Anote as datas!

Dias 6 e 7: atenção para turbulências familiares e domésticas. Dias 12 e 13: fique de olho na possibilidade de confrontos emocionais envolvendo pessoas íntimas. Dias 19 e 20: cuidado com imprevistos no trabalho que exigirão jogo de cintura.

ESCORPIÃO

Mercúrio estimula nas pessoas do Signo de Escorpião, ao longo dos primeiros 11 dias de junho, o entendimento com parcerias importantes. Tais parcerias podem ser amorosas ou profissionais.

Para quem já tem essas parcerias, será um período benéfico para conversas e esclarecimentos.

Se você não está num relacionamento, ou não tem associações profissionais significativas, as portas estarão abertas para novos encontros surpreendentes.

O ciclo de Marte direciona as pessoas de Escorpião a adotar uma postura determinada e incisiva no trabalho. Essa inclinação competitiva favorecerá conquistas, mas atrairá o ressentimento dos outros.

Atenção especial a partir do dia 21, quando a quadratura entre Marte e Urano pode levar você a apagar “incêndios” no trabalho.

Anote as datas!

De 6 a 18: adote cautela extra em suas movimentações financeiras. Evite comprar ou vender coisas importantes sem antes pensar e considerar bem se a operação será conveniente.

SAGITÁRIO

Junho costuma ser um mês benéfico para ajustes nos relacionamentos para as pessoas do Signo de Sagitário, e em 2023 a regra se mantém. Entre os dias 11 e 27, o trânsito de Mercúrio favorece acordos e ajustes alcançados a partir de longas conversas.

Portanto, trata-se de um mês excelente para resolver coisas que andavam “penduradas” há um bom tempo. Porém, para atingir o sucesso, você precisará sobretudo saber ouvir o outro.

Será um mês também ótimo para viagens, principalmente longas. O alinhamento de Vênus com Marte sugere experiências prazerosas em diversos sentidos, se a rotina for quebrada.

Esteja você só ou num relacionamento, viajar tende a ser sexualmente muito estimulante.

Anote as datas!

Dia 18: a chegada da Lua Nova de junho (incluindo os dois dias que a antecedem e os dois posteriores) tende a ser o “momento ápice” para o entendimento nos relacionamentos. Será possível alcançar uma clareza que há muito não se tinha nessa esfera.

CAPRICÓRNIO

As pessoas do Signo de Capricórnio terão nos primeiros cinco dias do mês a oportunidade de ajustar relações íntimas. Haverá abertura mútua para se construir uma convivência mais harmoniosa.

Entre os dias 6 e 21, porém, a vida puxará a atenção para questões profissionais.

O alinhamento de Vênus com Marte favorece a sua energia sexual ao longo de junho. Entretanto, esse alinhamento funciona melhor para as pessoas que já tiverem parcerias íntimas.

Tem mais a ver com o aprofundamento da intimidade já presente, e não com o início de novos relacionamentos.

A Lua Nova que chega no dia 18 inaugura uma fase de revisão de hábitos e foco no autocuidado. A tendência é de que, entre essa lunação e a de julho, ocorram mudanças favoráveis na área da saúde.

Anote as datas!

Dias 6 e 7: atenção ao aumento da sensibilidade e predisposição a reações emocionais pouco razoáveis. Dias 12 e 13: risco de imprevistos e pequenos transtornos no ambiente doméstico. 19 e 20 de junho: você pode sentir necessidade de dar mais atenção à pessoa amada, que poderá estar passando por problemas. De 26 a 28: no ambiente de trabalho, fique de olho na necessidade de resolver problemas de última hora.

AQUÁRIO

Com Vênus e Marte alinhados, junho de 2023 sugere emoções intensas e muita paixão para as pessoas do Signo de Aquário. Porém, a passionalidade exige atenção. Pode haver perda de objetividade, inclinação a debates acalorados e muita alternância de amor e ódio.

Contudo, Vênus e Marte oferecem o melhor lado de seu alinhamento a quem conseguir domar esse efeito indesejado da paixão. Calor, afeto, disposição sexual e diversões a dois estão ao seu alcance.

Como Marte está em oposição ao Sol em Aquário ao longo de todo junho, é prudente evitar o acúmulo de afazeres. Empurre para julho tudo o que exigir muito de sua energia, se possível. Saiba dizer “não” e evite carregar o mundo nas costas.

Anote as datas!

Dias 8, 9, 21, 22 e 23: cuidado especial com essas datas. A objetividade tende a ser reduzida, aumentando o risco de conflitos.

PEIXES

O trânsito de Mercúrio reserva para as pessoas do Signo de Peixes uma série de momentos significativos em junho. O primeiro ato vai até o dia 11. Ele favorece estudos, cursos, leituras, atividades intelectuais em geral e de comunicação.

Em seguida, de 12 a 27, Mercúrio favorece pequenas mudanças e reformas envolvendo o ambiente doméstico. Após o dia 28, é inaugurado um ciclo criativo que projeta para julho um mês repleto de boas e estimulantes ideias.

Saturno está em Peixes e também tem aspectos interessantes em junho. Na primeira semana do mês, evite sobrecarga de afazeres para poupar sua vitalidade.

A partir do dia 22, Saturno se harmoniza com o Sol e sugere uma fase favorável para atividades físicas mais intensas.

Anote as datas!

Do dia 3 à manhã do dia 5: sinais tempestuosos na vida profissional. Muito provável que você tenha de lidar com confusões criadas pelos outros. Dias 10 e 11: cuidado para que sua sensibilidade intensificada não leve você a ter reações pouco razoáveis. Dias 16 e 17: atenção a pequnos problemas na esfera doméstica e familiar. 24 e 25 de junho: boa oportunidade para resolver diferenças e alcançar a harmonia em relacionamentos íntimos.

Personare

time@personare.com.br