Você se considera uma pessoa apaixonada por comida ou é daqueles que tanto faz, come o que tem? Você é tarado por doces e frituras ou prefere uma porção na medida de salada com boa proteína? Cada pessoa se relaciona de forma diferente com a comida. A seguir, te contamos quais são os signos mais gulosos.

Mas quando o assunto é alimentação, não olhe para o seu signo solar, aquele que é o mais conhecido. O melhor é observar nosso signo lunar. Afinal, a Lua no Mapa Astral tem relação com a nutrição, tanto física quanto emocional.

Nesse sentido, conhecer nossas necessidades emocionais e saber como preenchê-las pode ajudar também na nutrição física e a lidar inclusive com características como a gula. Porque sabendo o que te nutre de verdade, talvez você não precise exagerar na comida.

Ou seja, conhecer a Lua no seu Mapa Astral pode ajudar a promover mudanças saudáveis na sua alimentação. Se esse assunto te interessa e você quer melhorar sua nutrição, conheça aqui o primeiro curso de Astrologia e Alimentação do Brasil.

Signos mais gulosos

A seguir, veremos um ranking dos signos mais gulosos. Porém, é importante destacar que ninguém é um signo só e a relação com os demais pontos do seu Mapa Astral é que podem dar uma descrição completa de quem você é.

Mas conhecer o seu signo solar e como lidar com a sua gula a partir da Lua já é um bom início. Se você ainda não sabe o seu signo lunar, siga o passo a passo:

Faça gratuitamente ou abra aqui o seu Mapa Astral. No menu Perfil Astrológico, selecione a opção Planetas. Procure pela Lua e veja qual signo aparece ao lado dela. Então, volte aqui para saber se o seu signo está no ranking.

1. Touro

Quem tem Lua em Touro tem prazer em comer e valoriza os momentos das refeições. No entanto, existe tendência a exagerar nos doces e sobremesas, podendo ceder à gula. A conscientização sobre os próprios impulsos e a prática da moderação podem ajudar a evitar excessos e promover uma relação mais equilibrada com a comida.

2. Câncer

A sensibilidade é uma característica marcante de quem tem Lua em Câncer. Um dos problemas é que pode acabar comendo em excesso quando está triste ou com saudade. Por isso, é importante buscar um equilíbrio emocional e encontrar outras formas de conforto além da comida. Praticar mindful eating (veja aqui como) é uma boa pedida.

3. Sagitário

Quem tem Lua em Sagitário pode ter dificuldade em negar comida e curtem experimentar o máximo de opções que puderem. Nessa ânsia pela diversidade, podem acabar comendo por gula. Para melhorar essa questão, é importante desenvolver a consciência alimentar e encontrar um equilíbrio entre o prazer de comer e a saúde.

4. Leão

Quem tem Lua em Leão aprecia a boa comida e tem prazer em saborear os pratos. O problema são os excessos alimentares e as comidas ricas em gordura, sal ou açúcar. Para melhorar essa questão, pode abusar de temperos e especiarias (conheça aqui) e explorar diferentes sabores para satisfazer o paladar sem exageros.

5. Peixes

Quem tem Lua em Peixes, devido à sua alta emotividade, pode “comer” suas emoções. Ou seja, se estiver muito triste, feliz ou com ansiedade, pode acabar comendo muito. Vale ainda um alerta para cuidar com excesso de bebidas alcoólicas e uso de medicamentos sem o devido acompanhamento médico.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com