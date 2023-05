Crises no ar: as previsões de 28 de maio a 03 de junho de 2023

As previsões de 28 de maio a 03 de junho chegam com um aviso: será preciso encontrar um ponto de equilíbrio.

Isto pois possivelmente teremos crises por aí, tanto no nível pessoal, quanto no coletivo.

Apesar da possibilidade de mar bravo essa semana, alguns trânsitos mais tranquilos sugerem a tendência a mais afeto e ternura.

Se você souber navegar nessas ondas, também pode aproveitar novas ideias e lidar com possíveis notícias inesperadas.

Confira abaixo o resumo astrológico da semana:

Vênus em trígono com Netuno a partir de terça-feira (30): mais doçura e mais afeto nas nossas vidas; Sol em quadratura com Saturno até quarta (31): mais pressão pelas responsabilidades do dia a dia; Marte em quadratura com Júpiter também até quarta (31): excessos da semana passada ainda repercutem essa semana; Mercúrio/Urano a partir de sexta (02): potencial de novas ideias e de notícias inesperadas; Vênus em oposição a Plutão a partir de sexta (02): possibilidade de términos de relacionamento, aumento de crimes e perdas materiais.

Spoiler: será necessário ter calma nesta semana!

Mais afeto com Vênus em trígono com Netuno

Começamos a semana já com ótimos ventos: Vênus começa um trígono com Netuno a partir de terça-feira (30).

Considerado um bom aspecto, este trígono sugere uma tendência de mais afetuosidade nas relações e no nosso dia a dia.

Teremos no ar essa energia de perdão e harmonia nas relações, que favorece o entendimento e a compreensão em todo tipo de relacionamento.

Assim, quem está só pode aproveitar essa boa energia nas relações, com um clima mais suave e romântico.

Já quem está em um relacionamento amoroso, será um excelente momento! Portanto, aproveite para estar junto e curtir bons momentos com seu par.

Responsabilidades pesando com duas quadraturas

Temos, ainda, duas quadraturas (que são aspectos tensos) reverberando nas previsões de 28 de maio a 03 de junho.

Ambas sugerem mais peso nas nossas responsabilidades: o Sol em quadratura com Saturno e Marte quadrando Júpiter, ambos até quarta-feira (31).

Esse é um momento em que podemos nos sentir sufocados por pequenos afazeres e excesso de correria no dia a dia. Além disso, são aspectos que podem dar sensação de baixa vitalidade.

Sabe quando você termina o dia sentindo um cansaço extremo e muitas vezes nem sabe o porquê, de tanta coisa que fez? É bem por aí.

Por isso, a dica é fazer mais pausas durante o dia e respirar – veja aqui alguns exercícios para te ajudar a reduzir o estresse.

Ao pausar e sair do piloto automático, você consegue reavaliar as suas prioridades e não desperdiçar energia.

Além disso, como Sol está em Gêmeos, vale também usar a racionalização e a comunicação geminianas para equilibrar o peso nas questões emocionais.

Pode ser essencial fazer atividades como passear e espairecer se estiver tenso, se cobrando muito ou preocupado.

Necessidade de equilíbrio com as crises de Vênus/Plutão

A partir de sexta-feira (02), Vênus, ainda transitando em Câncer, começa uma difícil oposição com Plutão em Aquário.

Este aspecto tenso costuma indicar crises nas relações amorosas e com pessoas próximas.

Poderemos ter de pensar no que não está bom e finalizar o que precisa ser encerrado.

Além disso, é bastante possível que precisemos lidar com situações críticas de todos os tipos com pessoas próximas ou através de notícias.

Por exemplo: um parente que precisa emergencialmente ir ao hospital ou o cachorrinho de uma amiga que já estava bem velhinho e morre.

A energia, de uma maneira geral, está mais voltada para términos e finalizações.

Por isso, é possível que vejamos notícias de términos entre casais famosos ou duplas e parcerias artísticas que se encerram.

Além disso, podemos ver mais notícias negativas com casais “comuns” envolvendo, por exemplo, crimes passionais e sexuais.

Também podemos experienciar perdas materiais ou prejuízos, algo bem próprio de Vênus com Plutão.

É possível, por exemplo, que vejamos chuvas fortes causando deslizamentos e desabamentos de casas, já que a casa está relacionada ao signo de Câncer, no qual Vênus está.

Ademais, temos uma Lua Cheia começando na madrugada de domingo (04).

Assim, podemos ter notícias tão agradáveis no final de semana, com mais manchetes de perdas e problemas no coletivo ou na vida pessoal.

Confira aqui o Calendário Lunar 2023 completo para se preparar.

Busque equilíbrio!

Por conta de todas essas tendências críticas, é necessário buscar formas de manter o equilíbrio e não se deixar tomar pelo caos.

Por isso, tente ser um agente apaziguador e moderador, e não trazer mais desespero e angústia para as situações.

Já é consenso que a meditação é uma excelente prática para te ajudar nisso – veja dicas aqui.

Ideias criativas com Mercúrio próximo de Urano

Por fim, temos boas novas nas previsões de 28 de maio a 03 de junho: ao se aproximar de Urano a partir de sexta-feira (2), Mercúrio começa a sacudir as ideias e trazer novas visões.

Podemos considerar que essa é uma semana em que somos convidados a rever nossas ações e o que faz sentido de fato.

Este aspecto astrológico é excelente para quem deseja se modernizar, mudar sua maneira de fazer as coisas e experimentar algo novo.

Como Mercúrio e Urano estão em Touro, essa alta da criatividade pode ter relação com a área material e questões práticas.

No entanto, o lado não tão legal de Mercúrio/Urano é a imprevisibilidade, ou seja, podemos ter notícias inesperadas.

Por isso, a dica é ter um plano B caso as coisas não funcionem da forma como foram planejadas.

E aí, curtiu as previsões de 28 de maio a 03 de junho?

Que tal buscar equilíbrio e serenidade para lidar com os desafios da semana? Vamos juntos!

