Qual a diferença entre Horóscopo e Mapa Astral?

Se você curte Astrologia, já deve ter se questionado sobre a diferença entre Horóscopo e Mapa Astral. Embora ambas as ferramentas sejam utilizadas para compreender como os Astros atuam nas nossas vidas (e, mais, como podem nos ajudar a viver melhor), existem diferenças fundamentais entre elas.

Enquanto o horóscopo é voltado para previsões, o Mapa Astral é uma ferramenta de autoconhecimento. Mas há mais diferenças e, ao entendê-las, você pode usá-las de maneira mais assertiva na sua vida. Vem que a gente te conta!

O que é o Horóscopo?

O horóscopo que lemos na maioria dos sites, jornais e revistas fornece previsões com tendências gerais para os signos. Ou seja, ele leva em consideração apenas a posição do Sol ou do Ascendente (dependendo do horóscopo) no momento do nascimento de cada pessoa.

Mas existem outros tipos de previsões, como o Horóscopo Personalizado do Personare, que fornece tendências mais específicas e individualizadas. Isso porque ele analisa os planetas em trânsito no céu do momento em comparação com o seu Mapa Astral, ou seja, com as posições dos astros na hora em que você nasceu.

É aqui que entra a primeira conexão entre Horóscopo e Mapa Astral. Você pode entender melhor aqui a diferença entre Horóscopo do Dia e Horóscopo Personalizado.

O que é o Mapa Astral?

O Mapa Astral é um estudo que leva em conta a posição de todos os planetas no Céu no momento do nascimento de uma pessoa. A partir disso, é gerada uma mandala, com planetas, signos, Casas astrológicas e aspectos.

A análise de todos esses pontos indica características como personalidade, habilidades e desafios que a pessoa pode desenvolver. Por isso, é importante entender que o Mapa Astral vai muito além do signo solar (entenda melhor aqui).

Essa análise não tem data de validade e não muda com o passar do tempo, uma vez que o posicionamento dos astros no céu no momento do seu nascimento sempre será o mesmo.

Diferença entre Horóscopo e Mapa Astral

Para deixar mais claro as diferenças entre as duas ferramentas astrológicas, vamos citar e explicar os principais pontos:

Objetivo: enquanto o horóscopo é utilizado para ver previsões e tomar decisões, o Mapa Astral funciona como ferramenta de autoconhecimento em diversas áreas da vida, como amor, carreira, finanças e saúde. Validade: os horóscopos são temporários, ou seja, são análises perecíveis e que vão mudando conforme os planetas se movimentam no Céu. Por outro lado, o Mapa Astral nunca muda, pois é baseado no momento exato em que cada pessoa nasceu. Profundidade: os horóscopos são feitos para orientações pontuais na vida das pessoas, enquanto o Mapa é uma ferramenta muito mais profunda, que pode ser utilizada para compreender diversos aspectos da nossa vida e que pode ser trabalhado ao longo da vida toda.

Ou seja, tudo vai depender do que você quer com a Astrologia. Tanto Horóscopo quanto Mapa Astral são ferramentas poderosas e que podem ajudar a nos guiar ao longo da vida.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

