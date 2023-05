3 dicas simples para cuidar da sua saúde mental

Cuidar da saúde mental, assim como a saúde do corpo, é algo que todos devemos valorizar diariamente. É importante lembrar que saúde mental não é só sobre doenças ou transtornos, mas também sobre qualidade de vida e saúde.

Em algum momento você já tentou dormir, mas passou horas em claro sem saber o que fazer para pegar no sono? Já sentiu tristeza que parece ter vindo do nada?

Muitos de nós já passamos por essas situações. E o Brasil vem ganhando destaque negativo pelo aumento de doenças e transtornos mentais, como depressão e ansiedade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país, na América Latina, com maior prevalência de depressão, além de ser o segundo nas Américas. Também somos o país maior número de pessoas ansiosas do mundo: 6 milhões de brasileiros que convivem com o transtorno.

Prevenção é fundamental para cuidar da saúde mental

Tão importante quanto realizar o tratamento depois que o desafio aparece é cuidar também antes de acontecer. Assim como praticar atividades físicas, se alimentar bem e beber água protegem a saúde física, existem boas práticas para cuidar da saúde mental e da mente.

Hoje, a depressão e os transtornos mentais já lideram o ranking de incapacitação para o trabalho ao nível global.

Para lidar com questões como essas, é importante entender que transtornos depressivos e de ansiedade não incapacitam alguém por conta de uma “preguiça”, como é visto pelo senso comum.

Na verdade, elas geram alterações hormonais, químicas que precisam ser levadas a sério e serem tratadas da forma devida.

3 dicas para cuidar da saúde mental

Para ajudar a manter a sua saúde mental, compartilho três dicas simples e práticas, a partir da minha vivência nos treinamentos de Hipnose Transformacional e Neurotransformação que ministro em diferentes cidades pelo Brasil.

No entanto, vale reforçar que, caso você esteja enfrentando problemas, procure um médico ou um profissional capacitado para te ajudar.

1. Foque e agradeça

Todos passamos por momentos difíceis e também bons na vida. Imagine o seguinte:

O pneu do carro de uma pessoa furou. Ela pode se aborrecer por isso ou perceber motivos para sentir gratidão: ter outro pneu para trocar, ter um carro, ter saúde, etc. Pode, ainda, compreender que trocar o pneu do carro naquele momento pode ter protegido a sua vida de um possível acidente que não aconteceu, justamente por estar trocando o pneu.

O segredo aqui é focar e agradecer o que você tem, ao invés de reclamar do que falta. Quer perceber um milagre? Se você enxerga e está lendo este texto, já tem um motivo para agradecer.

Saiba mais aqui sobre os benefícios da gratidão.

2. Se conecte com pessoas boas

Tudo que vemos, ouvimos e sentimos constroem nossa percepção de mundo. A estratégia aqui é pensar como você gostaria de ver a sua vida e começar a se conectar cada vez mais com pessoas que estão relacionadas ao estilo de vida que você deseja construir.

Não foque apenas no que elas falam, mas leve em conta também o caráter destas pessoas.

3. Invista em autoconhecimento

Tire um tempo para descobrir mais sobre você, trabalhar suas questões e pensar sobre o que você deseja. Invista em você!

Você pode tentar:

Participar de cursos relacionados ao seu desenvolvimento emocional Ler bons livros. Por exemplo, pode definir de um a três mentores para sua vida e consumir conteúdos dessas pessoas Praticar hipnose transformacional (prática que integra mente e corpo como um só sistema e trabalha a hipnose como estilo de vida) Fazer terapia não só para tratamento de transtornos, mas também para se cuidar como pessoa. Aqui você encontra muitas terapias online

Desenvolva a sua saúde mental, assim como saúde física, para ser o melhor que você pode ser.

Rommani Souza

Romanni é psicólogo, Treinador em Hipnose Transformacional e Coach. Ele é criador da Hipnose Transformacional, graduado em Psicologia pelo Unipam, Treinador nas Formações de Hipnose Transformacional pelo Instituto Romanni, Formador de Coaches pelo Instituto Romanni e Abracoaching, milhares de atendimentos realizados entre treinamentos e atendimentos individuais, ministrando formações de Hipnose Transformacional todos os meses do ano em cidades diferentes por todo o Brasil.

romannisouza@gmail.com