7 coisas que aprendemos com a Lua na Astrologia

A Lua, nosso satélite natural, tem fascinado a humanidade ao longo dos séculos, desde a influência nas marés até o ciclo menstrual das mulheres. Mas não para por aí. Neste artigo, você descobre 7 coisas sobre a Lua na Astrologia.

Na medida que muda de fase ou passa pelos signos do zodíaco, a Lua indica tendências para cada momento, mas também representa importantes traços da personalidade de cada pessoa.

Então, já fica aqui a indicação: descubra em que signo e em qual Casa astrológica você tem a Lua no seu mapa. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Acesse aqui o seu Mapa Astral Personare. No menu à esquerda, selecione a opção Planetas no seu Perfil Astrológico. Veja, então, qual é o número da Casa e qual é o signo que aparecem ao lado da Lua No exemplo da imagem abaixo, veja que a pessoa tem Lua em Aquário na Casa 2.

A seguir, você vai entender melhor o que esse posicionamento indica, além de aprender o que os trânsitos lunares representam.

7 coisas sobre a Lua na Astrologia

1. O nosso emocional

A Lua no Mapa Astral é conhecida como o \”planeta das emoções\” na Astrologia. Ao entendermos a Lua em nosso Mapa Astral, podemos compreender melhor como lidamos com nossos sentimentos (por exemplo, se somos contidos ou explosivos) e como encontrar equilíbrio emocional em diferentes situações.

2. A conexão com o feminino

A Lua é associada ao feminino, já que tem ciclos como a mulher, sejam mensais, considerando o ciclo menstrual, sejam nas fases da vida, como a fase cheia que simboliza a gravidez ou minguante, ligada à menopausa. Além disso, a Lua também indica como cada mulher se enxerga nos seus papéis – esposa, mãe, chefe, namorada, amiga etc. Ou seja, é uma ótima ferramenta de autoconhecimento.

3. A maternidade

A maternidade é representada pela Lua na Astrologia: seja como enxergamos nossa mãe, seja como a mulher se percebe como mãe (mesmo sem filhos). Por isso, a Lua nos ajuda a entender o tipo de expectativas, sentimentos e ideias que projetamos na imagem de mãe.

4. A alimentação

A Lua também rege a nutrição – tanto física, quanto emocional, até porque ambas estão ligadas. O posicionamento da Lua no nosso Mapa pode indicar como são os hábitos alimentares e até tendência a compulsões. Se você quiser entender como você se nutre e transformar sua relação com a comida, saiba mais aqui sobre o curso de Astrologia e Alimentação.

5. O nosso humor

Ao transitar pelo Céu e ir mudando de fase, a Lua indica diferentes tipos de humor e estado de espírito. A Lua Nova, por exemplo, é uma fase de mais recolhimento e início de projeto. Já a Lua Cheia é um momento certo de se expor. Veja aqui o significado das fases da Lua e que tipo de atividade fica mais favorecida em cada uma.

Para saber exatamente em qual Fase da Lua nós estamos, ou seja, a Fase da Lua atual, a dica é consultar o aqui o Calendário Lunar 2023!

6. As tendências pessoais

É importante saber que cada pessoa vive as Fases da Lua de maneira diferente por causa dos trânsitos lunares pessoais. Caso você encontre alguma divergência entre a fase da Lua e as suas tendências pessoais, procure fazer a mescla entre elas. Para saber os seus trânsitos lunares pessoais, acesse seu Horóscopo Personalizado aqui e procure pela Lua nos seus trânsitos ativos.

7. O estômago

Alguns astrólogos também entendem que os planetas e os signos têm ligação com partes do nosso corpo. Nesse sentido, a Lua está ligada à região do ventre, principalmente ao estômago, bem como à região do peito e ao útero.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com