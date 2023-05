Marte em Leão traz mais autoconfiança para todos os signos

Depois de quase dois meses no emotivo signo de Câncer, Marte entra em Leão neste sábado (20). Por isso, a energia mais emocional que vínhamos sentindo muda para um astral mais firme e com mais autoconfiança para todos os signos até o dia 10 de julho. Mas não é só isso.

Marte é o planeta da ação, da assertividade, da iniciativa e também da agressividade. Marte nos move e motiva a agir em direção ao que queremos, criativamente e também sexualmente. Você pode entender como são seus desejos e Marte no seu Mapa Astral aqui.

Em trânsito no Céu, o planeta pode se manifestar de duas formas: com energia, força e iniciativa ou com confrontos, desgaste e irritabilidade.

Previsões com Marte em Leão

O lado positivo de Marte em Leão é o aumento da firmeza e da autoconfiança. Além disso, também pode representar uma mudança do foco mais familiar (Vênus em Câncer) para um foco maior do lazer, os prazeres, diversão e realização pessoal (em Leão).

O legal de Marte em Leão é aproveitar esse up na autoconfiança e \”ir com medo mesmo\” atrás do que você quer. Lute por si mesmo!

Já no lado negativo do trânsito, essa energia leonina pode se manifestar na forma de teimosia e ego. Portanto, é comum termos mais embates por puro orgulho, para não abrir mão e ceder.

Além disso, Marte faz parte da Quadratura T (entenda melhor aqui nas previsões completas da semana), um aspecto bem tenso, que estamos vivendo desde a semana passada, junto com Plutão e Júpiter.

Essa formação pode se manifestar na forma de aumento de conflitos internacionais, violência urbana, fenômenos destrutivos da natureza e tensão na vida pessoal.

Use as previsões a seu favor!

O contexto pode ser complicado, mas, sabendo disso, você pode se preparar e evitar entrar em confrontos desnecessários. Use a energia brilhante de Marte em Leão para as suas lutas que valem a pena.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com