Sol em Gêmeos: saiba como aproveitar esse período

Às 04h09 de 21 de maio de 2023, o Sol entra no signo de Gêmeos. Na Temporada de Gêmeos 2023 você tem chance de questionar antigas convicções ao contatar novas possibilidades.

Não importa seu signo, que tal rememorar o caminho percorrido até aqui?

Na Temporada de Áries, a dose extra de coragem pode ter sido o diferencial para você assumir seus desejos e pontos de vista. Na Temporada de Touro, foi a vez de buscar maneiras seguras para exercer sua individualidade. Pois agora, na Temporada de Gêmeos 2023, é hora de perceber que o mundo é maior do que você imaginava. E que ainda tem muita coisa “lá fora” para aprender.

O que significa Sol em Gêmeos

É por isso que, quando o Sol entra em Gêmeos, é hora de nutrir curiosidade e buscar novas ideias, conceitos e experiências. Enfim, algo que alimente o seu espírito.

Gêmeos simboliza aquela parte de nós que quer aprender mais sobre o que nos cerca, com a esperança de que, assim, saberemos fazer melhores escolhas.

Se o seu signo solar é Gêmeos, este é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar (bem aqui). Isso porque essa ferramenta ajuda quem quer analisar o que está por vir nos seus próximos 12 meses.

Mas, mesmo que você não tenha nascido sob o Sol em Gêmeos, verá neste artigo como este signo desempenha um papel importante nas suas escolhas. Aproveite!

O que esperar da Temporada de Gêmeos 2023

Representado pelo elemento Ar, o Signo de Gêmeos enfatiza a união de forças contrárias que se adaptam a cada situação e momento.

A energia inquieta e versátil geminiana pode se manifestar em diferentes áreas de nossa vida, explorando novas ideias e expressando nossos próprios pensamentos. Descubra aqui onde você tem Gêmeos no seu Mapa (todo munto tem!)

Por isso, a Temporada de Gêmeos neste ano marca o início de um período de maior abertura ao aprendizado.

E isso, de certa forma, abrirá portas para que você possa avaliar suas escolhas e, principalmente, mudar de ideia se achar que não está indo pelo caminho certo.

Aproveite o mês geminiano para…

A pergunta interessante a se fazer neste mês geminiano é:

O que mais posso aprender?

Diante de uma situação, projeto ou oportunidade, portanto, não é hora de se preocupar tanto em tomar uma decisão definitiva. Não tem nada escrito em pedra.

O momento é de reunir um pouquinho de informação sobre os mais variados assuntos. Mesmo que você não tenha certeza sobre o que vai fazer com isso tudo que está aprendendo.

Gêmeos prospera com as mudanças. Por isso, é o momento para avaliar opções, caminhos e alternativas antes que você se comprometa a longo prazo.

Na prática, o importante é aprender a ser mais flexível, mas tomar muito cuidado para não dispersar demais.

Além disso, o gosto por diversidade geminiano pode fazer com que a gente não se aprofunde em nada. Portanto, uma hora ou outra o aprendizado precisa ser colocado em prática, de forma objetiva.

Assim, permita-se explorar novos caminhos — desde um assunto, passando por lugares até novas formas de se expressar.

A versatilidade é uma das marcas registradas de Gêmeos. Assim, não se surpreenda se você se encontrar mudando de opinião ou interesses mais frequentemente durante este trânsito.

Dicas para todos os signos aproveitarem o mês geminiano

Preparei algumas dicas para que você possa fazer valer a Temporada de Gêmeos 2023, que vai até dia 21 de junho, não importa qual seja o seu signo!

1. Aposte no diálogo

Este é um momento perfeito para compartilhar e absorver conhecimento. O mês é excelente para aprender coisas novas. E, portanto, para aprimorar suas habilidades de comunicação e explorar novos conceitos e ideias. Tente não se feche para novas perspectivas. Por isso, se abra para dialogar.

2. Fortaleça suas conexões

Conexão e socialização ganham enfâse neste mês. Assim, é um bom momento para fortalecer seus laços sociais. Você pode tentar reavivar amizades antigas, fazer novas conexões ou ainda conversar mais sobre assuntos diferentes com quem já faz parte da sua vida.

3. Abrace a incerteza

Gêmeos é um signo que preza a adaptabilidade. Por isso, tente levar isso para sua rotina. Importante ser flexível e, assim, aprender a se adaptar às mudanças. Em vez de resistir, abrace a incerteza e veja isso como uma oportunidade para crescer e aprender.

4. Reconheça suas diferentes facetas

Lembre-se de que a dualidade inerente em todos nós. Aproveite o momento para experimentar diferentes aspectos seus, sem julgamento. Use a temporada geminiana para escrever, pintar, dançar, ou qualquer meio de comunicar suas ideias.

5. Alimente sua curiosidade

Tente explorar interesses diversos, mesmo sem ter tempo de se aprofundar em todos eles. Este é um dos melhores momentos para estimular a mente. Por isso, aproveite para escrever mais, ler, aprender uma nova habilidade ou explorar novos conceitos e ideias.

6. Tenha cuidado com a superficialidade

Cuide para não se espalhar demais ou deixar que a atenção a pequenos detalhes faça você perder a visão do todo. Lembre-se de que você não precisa acompanhar tudo e todos. Escolha alguns tópicos ou projetos para realmente dedicar sua atenção. Dessa forma, você poderá aproveitar a curiosidade de Gêmeos da melhor forma possível.

Suas previsões na Temporada de Gêmeos 2023

Mesmo que você não seja do signo de Gêmeos, o Sol está iluminando uma parte do seu Mapa. Assim, para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Acesse aqui o Horóscopo Personare grátis. Com isso, veja os trânsitos que você tem ativo, como na imagem abaixo. Perceba que no exemplo, a pessoa está vivendo um trânsito de Sol pela Casa 11. É para essa casa que ela vai ler as previsões para a Temporada de Gêmeos.

O Horóscopo Personare é diferente de ler apenas as previsões para o seu signo. A nossa ferramenta conecta o céu de hoje, ou seja, a posição de cada um dos planetas no céu agora, com o seu Mapa Astral.

O Personare traz para você uma previsão personalizada para cada trânsito astrológico que você está vivendo.

Ou seja, se você é de Touro, por exemplo, suas previsões serão totalmente diferentes de outra pessoa do mesmo signo porque vocês têm Mapas diferentes!

E o melhor: é gratuito!

Agora que você já viu seu Horóscopo, e sabe por qual casa o Sol está transitando na sua vida, veja as suas previsões para a Temporada geminiana:

Trânsito de Sol na Casa 1

A Casa 1 é a “Casa do Eu”, porque tem a ver com a autoimagem, a maneira como nos apresentamos ao mundo e a primeira impressão que causamos nos outros.

Quando o Sol transita pela Casa 1, a casa do seu Ascendente, é um momento de focar em você e dar partida em projetos novos. Aqui estão três dicas práticas para aproveitar esse período:

Reveja sua autoimagem. Reflita sobre como você se vê e como quer que os outros lhe percebam. Talvez você queira mudar algo na aparência física ou trabalhar em aspectos de sua personalidade. Expresse sua individualidade. Este é um momento para deixar sua verdadeira personalidade brilhar. Abrace a sua individualidade! Cuide de si. Aproveita para iniciar novos hábitos de saúde ou reavivar antigos, como uma rotina de exercícios, alimentação mais saudável ou mais tempo para autocuidado.

Sol passando pela Casa 2

Na Astrologia, a Casa 2 é conhecida como a “Casa dos Recursos Pessoais”. Ela governa nossos valores pessoais, nosso senso de autoestima, recursos materiais, finanças e posses.

Por isso, quando o Sol transita pela Casa 2, é possível que você viva situações que movimentam a parte financeira e que podem trazer a diversificação da renda.

Sendo assim, aproveite este período para focar em seus recursos, tanto materiais quanto intangíveis. Aqui estão três dicas práticas para aproveitar esse trânsito:

Faça uma reavaliação financeira. Pode ser a criação de um orçamento, rever seus gastos e poupança, ou considerar novas maneiras de aumentar sua renda. Defina seus valores. Pense sobre quais são seus valores fundamentais e se estão alinhados com a maneira como você está vivendo atualmente. Aumente sua autoestima. Foque em projetos nos quais possa aprender e pesquisar mais sobre o que te interessa — o importante é você não sentir estagnação.

Trânsito de Sol na Casa 3

A passagem do Sol em Gêmeos pela Casa 3 é um momento excelente para se concentrar no aprimoramento das habilidades de comunicação e na ampliação dos horizontes intelectuais.

Afinal, a Casa 3 está relacionada à comunicação, aprendizado e interações cotidianas. Aqui estão três dicas práticas para aproveitar ao máximo essa energia:

Aprimore sua comunicação, escrita ou verbal. Busque ter mais abertura ao se comunicar com os outros e curiosidade na hora de considerar pontos de vista diferentes do seu. Invista no aprendizado contínuo. Este é o momento ideal para se dedicar a novos estudos ou diversificar seus conhecimentos em áreas de interesse. Podem ser cursos formais ou apenas reservar um tempo para se aprofundar em temas que lhe fascinam. Fortaleça conexões cotidianas. Ofereça ajuda ou apoio a quem precisa, ou simplesmente se esforce para se conectar com as pessoas.

Sol em trânsito pela Casa 4

A Casa 4 é conhecida como a “Casa do Lar e da Família”. Ela representa nossas raízes, nossa família, nosso lar, nossa infância e nosso senso de segurança.

Quando o Sol transita pela Casa 4, é um período que pode trazer mudanças e novidades para esta área da vida, além de ser o melhor momento para focar em questões domésticas e familiares. Aqui estão três dicas práticas para aproveitar esse trânsito:

Cuide do seu espaço doméstico. Pode ser melhorias na casa, redecorar ou simplesmente organizar e limpar. Conecte-se com sua família. Este pode ser um bom momento para se conectar com seus familiares, seja passando tempo de qualidade juntos ou abordando e resolvendo questões pendentes. Explore suas raízes. Pode ser investigar sua árvore genealógica, aprender mais sobre sua herança cultural ou refletir sobre as experiências de sua infância.

Trânsito de Sol na Casa 5

A Casa 5 na Astrologia é conhecida como a “Casa do Prazer e da Criatividade”. Ela governa a criatividade, a expressão pessoal, os filhos, o romance e os hobbies.

Quando o Sol transita pela Casa 5, tudo indica que você terá novidades nesta área da vida. Mas independentemente do que acontecer, o momento é de celebrar a alegria, a criatividade e o amor. Aqui estão três dicas práticas para aproveitar esse trânsito:

Explore sua criatividade. Um hobby criativo, um novo projeto pessoal ou simplesmente se permita brincar e experimentar novas formas de expressão. Celebre o amor e o romance. Se você está em um relacionamento, reacenda a chama e se diverta com a pessoa parceira. Se está só, este trânsito pode trazer novas oportunidades românticas. Divirta-se! Reserve um tempo para as atividades que você realmente gosta, desde sair com amigos, assistir a um bom filme ou qualquer outra atividade que lhe traga alegria.

Trânsito de Sol na Casa 6

A Casa 6 é conhecida como a “Casa do Serviço e da Saúde”. Ela governa o trabalho do dia a dia, a saúde física, os hábitos diários e a prestação de serviços aos outros.

Quando o Sol transita pela Casa 6, podemos viver um período de maior produtividade e novidades na rotina. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Melhore sua rotina diária. Pense em como pode tornar seu dia a dia mais eficiente ou quais hábitos saudáveis pode incorporar à sua rotina. Foque na saúde. Isso pode envolver fazer um check-up médico, começar uma nova rotina de exercícios ou fazer mudanças na alimentação. Melhore a eficiência no trabalho. Estabeleça metas claras e mensuráveis, mas também pense em habilidades ou ferramentas que podem melhorar seu desempenho e contribuir para sua satisfação profissional.

Trânsito de Sol na Casa 7

Na Astrologia, a Casa 7 é conhecida como a “Casa das Parcerias”. Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos (sejam eles pessoais ou de negócios), além de inimigos declarados.

Aqui vão algumas dicas práticas para aproveitar esse período, mas já adianto que esse é um ótimo momento para fazer uma Sinastria Amorosa (experimente a versão gratuita aqui!).

Aprofunde-se nas parcerias. Se você está em um relacionamento, resolva questões pendentes. Mas, se está só, este trânsito pode trazer novidades nesta área da vida. Cultive a comunicação aberta e honesta. Dedique tempo para conversar com parceiros e amigos sobre seus sentimentos e expectativas. Colabore. Trabalhar em equipe, seja no trabalho, seja em projetos pessoais, busque pessoas com quem você possa trocar ideias e aprendizados.

Trânsito do Sol pela Casa 8

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, heranças, seguros, impostos, morte e sombra.

A passagem do Sol pela Casa 8, a “Casa da transformação”, pode ser um período de inquietação que leva ao entendimento sobre a necessidade de promover mudanças profundas na vida.

Confira algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Aprenda sobre quem você é. Conversas profundas com pessoas próximas e terapia para explorar suas próprias emoções pode ser muito benéfico. Enfrente a transformação. Embora esse processo possa ser desafiador, ele também pode ser extremamente recompensador. Cuide do seu patrimônio. Organize os recursos compartilhados, como contas conjuntas, heranças ou dívidas, pois o momento é favorável.

Trânsito de Sol na Casa 9

A Casa 9 na Astrologia é conhecida como a “Casa da Filosofia e das Viagens de Longa Distância”. Ela governa a educação superior, a filosofia, a religião, a lei, a cultura estrangeira e as viagens de longa distância.

Quando o Sol transita pela Casa 9, é um período para expandir seus horizontes e buscar um maior entendimento sobre o que inspira você. Aqui estão três dicas práticas para aproveitar esse trânsito:

Busque conhecimento. Volte à escola, faça um curso online ou simplesmente leia mais. Explore diferentes culturas e filosofias. Se não puder viajar para outro país, aprenda uma nova língua, experimentar outra culinária ou explore alguma filosofia de vida. Reflita sobre seus valores e crenças. Talvez você decida revisitar suas crenças religiosas ou filosóficas, ou talvez explore novas perspectivas.

Trânsito do Sol pela Casa 10

A Casa 10 é conhecida como a “Casa da Carreira e da Reputação”. Ela governa a carreira, a reputação pública, o status e as realizações. Quando o Sol transita pela Casa 10, é um período para focar em sua carreira e em seus objetivos de longo prazo.

Para te ajudar nesse caminho, uma boa dica é fazer seu Mapa Profissional ( veja a versão gratuita aqui! ). Seguem outras dicas práticas para aproveitar esse período:

Defina metas de carreira. Pergunte-se onde que estar nos próximos anos e quais passos precisa dar para chegar lá. Foco na reputação. Pense sobre o que pode fazer para melhorar sua imagem pública. Assuma responsabilidades. Como a Casa 10 também está relacionada ao poder e à autoridade, busque uma posição de liderança.

Trânsito de Sol na Casa 11

Na Astrologia, a Casa 11 é conhecida como a “Casa das Amizades e dos Ideais”. Ela governa amizades, grupos, organizações, esperanças e sonhos para o futuro.

Quando o Sol transita pela Casa 11, é um período que pode trazer novidades para o campo das amizades e projetos. Além disso, a dica é focar nas conexões sociais e nos objetivos futuros.

Confira outras três dicas práticas para aproveitar esse trânsito:

Passe mais tempo com suas amizades. Aproveite este momento para fortalecer os laços de amizade e apreciar as pessoas que apoiam e inspiram você. Envolva-se em grupos e organizações. Pode ser uma oportunidade para conhecer pessoas, aprender coisas novas e fazer a diferença. Reflita sobre seus sonhos e ideais. Talvez você decida estabelecer algumas metas novas ou revisar as que já tem.

Trânsito de Sol na Casa 12

A Casa 12 é referida como a “Casa do Inconsciente e do Isolamento” na Astrologia. Ela governa o inconsciente, a espiritualidade, o isolamento e os inimigos ocultos (pessoas e situações que podem trazer alguma perda ou impor limite, mesmo que não intencional).

Por isso, se você está com a Casa 12 ativada, chegou o momento de fazer um balanço da vida e estudar sobre o que vai fazer quando o Sol chegar à sua Casa 1, no dia 21 de junho de 2023 (e já fazer a sua Revolução Solar).

Pratique a autorreflexão. Pode envolver a prática de meditação, o registro de sonhos ou a leitura de livros e artigos sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Cuide de sua saúde mental e emocional. Identifique áreas com sobrecarga ou estresse e busque terapia, amigos ou atividades que ajudem no seu bem-estar. Trabalhe nos bastidores. Atividades que possam ser realizadas só e que possibilitem uma conexão mais profunda, como um diário ou retiros espirituais..

