Mitos e verdades sobre trauma

Há grande confusão na mente das pessoas quando o assunto é trauma. Muita gente subestima o potencial traumático de algumas situações. E tem pessoas que acham que questões traumáticas são raras. Afinal, você sabe o que é trauma?

Trauma, ou traumatização, é uma experiência adversa intensa, que quase sempre é vista como uma ameaça à integridade física e psicológica. Dessa forma, supera a capacidade da pessoa de lidar internamente com isso.

Situações ameaçadoras fazem parte da existência, infelizmente não há muito como escapar disso. Traumas, portanto, são inerentes à condição humana. Quem diz isso não sou apenas eu, mas estudiosos como o psicoterapeuta Peter Levine, uma das principais referências na área

Ou seja, todos nós já sofremos ou vamos sofrer de traumatização em algum momento da vida.

O que traumas causam?

Cada questão traumática afeta a mente, o corpo e o comportamento da pessoa traumatizada.

Por isso, não se pode subestimar o que é trauma. Isso porque a traumatização traz sequelas que podem causar prejuízos importantes em diversas áreas da vida – principalmente na saúde física e mental.

Mitos e verdades sobre o que é trauma

1. Só ficamos traumatizados quando sofremos o impacto de grandes eventos, como guerras, pandemias, assaltos, acidentes, abuso sexual e desastres naturais

Mito. Todos esses eventos têm grande potencial traumático. No entanto, podemos ficar traumatizados também com situações que não representam necessariamente um risco de vida.

Por exemplo, é possível, também, sofrer traumatização de situações como traição, separação, demissão, cirurgias, etc.

Além disso, uma pessoa também pode ter um trauma quando vive num contexto estressante e acumula forte carga emocional ao longo do tempo. Aprenda mais aqui sobre Burnout e o estresse prolongado.

2. Todo mundo que passa pelo mesmo evento traumático vai sofrer de traumatização.

Nem sempre. Cada um tem o seu próprio limite e capacidade interna de lidar emocional, mental e fisicamente com uma experiência adversa.

3. Trauma é algo raro de acontecer

Mito: Traumas fazem parte da condição humana. Por isso, todos nós já fomos ou seremos traumatizados em algum momento.

O que a neurociência já provou é que sofremos traumatização desde que nascemos. O próprio parto já é um trauma para o bebê.

Vale a pena conhecer as técnicas da Psicoembriologia aqui, pois contribuem para o desenvolvimento íntegro dos filhos e dá suporte para a gestante e o casal.

4. Trauma é uma ferida psicológica

Verdade: Traumas são eventos psicofísicos. Dessa forma, afetam a pessoa como um todo: emoção, corpo e mente.

5. Traumas geram crenças e comportamentos limitantes

Verdade: Não apenas isso. Traumas também geram potência, crenças e comportamentos possibilitadores.

6. Trauma não tem cura

Mito: Trauma tem cura, sim, e os melhores resultados são obtidos quando se trata o ser humano de forma integral, com uso de técnicas voltadas para o corpo físico, energético, emocional, mental e espiritual, de forma combinada e complementar.

7. Trauma se trata só com medicamentos e terapias cognitivas baseadas na fala

Mito. Traumas comumente são tratados com medicamentos e terapias tradicionais. Mas existem novas abordagens terapêuticas complementares que vieram auxiliar no processo de cura.

Algumas terapias que vêm ganhando reconhecimento pelos bons resultados no tratamento de traumas são:

Além disso, outras terapias baseadas no corpo, como, por exemplo, microfisioterapia, massagens, Yoga e alguns tipos de meditação, também podem apoiar a pessoa que busca tratamento para lidar com um trauma. Se precisar de ajuda, estou aqui.

8. Trauma somente acontece quando temos uma experiência ruim intensa

Mito: O trauma pode ser biográfico, ou seja, resultado de algo que a pessoa experimentou ao longo de sua vida. Mas também transgeracional.

Muita gente apresenta sintomas de traumatização sem ter vivido um evento traumático. Fobias são exemplos desse tipo de manifestação, e geralmente têm causas em eventos experienciados por membros de gerações anteriores da família.

A Epigenética já tem evidências sobre isso, com estudos de comportamento dos descendentes de vítimas do Holocausto.

Por isso, é tão importante tratar não só o trauma pessoal, mas traumas do sistema familiar. Por ter abordagem sistêmica, a Constelação Familiar é capaz de ajudar nesse processo.

Existem hoje muitas ferramentas disponíveis para o tratamento do trauma. Independentemente de qual técnica você escolha, certifique-se de buscar um terapeuta informado em trauma.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Alice Duarte

Alice Duarte é facilitadora de Constelação Sistêmica Familiar e Organizacional, com treinamentos internacionais com o alemães Bert e Sophie Hellinger, e os espanhóis Joan Garriga e Brigitte Champetier de Ribes. Desde 2015 facilita processos de autoconhecimento, cura emocional e solução de conflitos nos relacionamentos. É jornalista, mantém um site autoral com artigos em português e é criadora do programa online Por Uma Vida Sem Amarras. Vive em Curitiba, onde trabalha com grupos terapêuticos, workshops, cursos e atendimentos individuais (presenciais e online) de Constelação Familiar e Consultoria Sistêmica Empresarial. Aqui no Personare escreve sobre autoconhecimento e relações humanas.

contato@aliceduarte.com