Lua Nova em Touro 2023 pede pé no chão e foco no autocuidado

E chegamos no período da Lua Nova em Touro 2023, uma fase de abertura muito voltada para nosso conforto e materialização.

Enquanto seu oposto, Escorpião, é definitivamente o signo do sexto sentido, Touro é o signo dos cinco sentidos materiais, por isso muitas pessoas brincam que é o signo da “cama, mesa e banho”.

Brincadeiras à parte, esta será a fase perfeita para fincarmos o pé no chão e entendermos como está a qualidade desses assuntos em nossas vidas.

Afinal de contas, como ter prazer e prosperidade se o alicerce que sustenta tais resultados nos parece mais um desafio do que algo que estamos celebrando?

A Lua Nova em Touro 2023 começa às 12h53min desta sexta-feira, 19 de maio, mas lança efeitos pelo período de um mês.

Por isso, as previsões que você vai ver a seguir valem até 18 de junho, quando começa outra Lua Nova. Confira aqui o Calendário Lunar 2023 completo.

Mas lembre-se que as tendências a seguir são coletivas. Mas você tem um Mapa Astral único e os planetas no Céu conversam com os planetas do seu mapa.

Assim, o melhor é acompanhar aqui o seu Horóscopo Personare – grátis e muito fácil! – para saber como a Lua Nova e os demais Astros vão agir na sua vida.

Entenda a Lua Nova em Touro 2023

Touro é um signo de Terra fixa, que fala sobre nossa relação com a estabilidade e a segurança material. Também versa sobre os assuntos venusianos de prazer (pois é um signo regido por Vênus), nosso comportamento de consumo e o que desejamos que permaneça na nossa vida.

Justamente por isso, os desafios do Signo de Touro são o exagero de suas potências: apego, teimosia e um excesso de praticidade que rejeita o que é mais subjetivo e abstrato.

✨ Práticas de aterramento podem ser interessantes. Também chamada de grounding, que nada mais é do que se colocar em contato direto com a natureza, como pôr os pés na grama. ✨É um momento bom para focar em uma alimentação mais nutritiva e saborosa, ter atividades mais saudáveis quanto ao nosso sono, desacelerar a mente e descansar mais. Veja aqui dicas para o seu signo dormir melhor! ✨De outro lado, pode ser também um momento interessante para focar na nossa vida financeira a longo prazo. Prefira investimentos (no consumo, gestão financeira e escolhas no trabalho) com foco na durabilidade e constância.

Confira a seguir as previsões para a Lua Nova em Touro 2023. Mas lembre-se que a nossa vida pessoal está inserida no mapa coletivo. Assim, é importante você entender as tendências gerais e, no final, ler previsões para a Lua Nova na sua vida.

Hora de focar no autocuidado

A Lua Nova em Touro 2023 vai destacar nossa saúde, alimentação e a necessidade de desacelerar. Afinal, Lua e Sol estão em Touro (saiba tudo aqui), Vênus anda por Câncer e o mapa desta lunação tem Ascendente em Virgem.

O que esses signos mais possuem em comum é o impacto da saúde na nossa produtividade, e a conexão do emocional ao nosso físico. Além da crença de que o sucesso nesse assunto é, de fato, o resultado da soma do que fazemos todos os dias.

Pontos fortes desta Lua Nova

Viagens, estudos e crescimento pessoal: essa lunação caiu na Casa 9 (junto do regente do Ascendente do mapa). Pode ser um momento legal para o turismo internacional, se dedicar à vida acadêmica ou espiritual e ao estudo das leis. Sorte e crescimento para finanças: nesta lunação, Touro contará com dois reforços benéficos, o grande Júpiter e o pequeno Vênus. Ou seja, pode ser um período de impulsionamento econômico se adotarmos estratégias seguras e valorizarmos mais nosso trabalho.

Desafios desta Lua Nova

Muita exigência no trabalho: se houver um desejo por mais lucros, isso não virá sem esforços. Plutão caiu na Casa 6 em um aspecto tenso com Júpiter. O crescimento pode vir com disputas e a necessidade de lutar pelo nosso espaço. Cobrança de mais responsabilidade: Saturno se opõe ao Ascendente do mapa da lunação. Faz um sextil com a Lua, o Sol e Júpiter, e um trígono tanto com Vênus quanto com Marte em Câncer. Saturno indica cortes e cobranças: nesse sentido, lembre-se de que para crescer não podemos deixar de lado a empatia e o cuidado com nossa saúde emocional. O desejo de prosperar deve estar alinhado com nossa sensibilidade.

✨Dica: conheça aqui os 7 tipos de descanso e saia da exaustão. Lembre-se que descansar é cuidar da sua saúde mental! E cuidar da sua saúde mental é cuidar do seu físico também.

Como a Lua Nova em Touro se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como a Lua Nova em Touro 2023 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis . Essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa. Veja que no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 10. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação taurina acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Touro 2023:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

Aproveite esse período para focar na imagem que você exterioriza e como isso expressa o quanto você se valoriza, mas cuidado para não exagerar nos gastos e preocupação com sua imagem/estética. Cuide da sua saúde e do seu corpo! Tente buscar momentos para desacelerar, ter prazer e cuidar mais da sua alimentação. Mas cuidado com o excesso de autoindulgência. É um ótimo momento para começar a se cuidar mais e fazer coisas para o seu desenvolvimento pessoal, principalmente material.

Casa 2 recebe a Lua Nova em Touro

Com o foco na vida financeira, chegou a hora de tentar aumentar seus lucros ou organizar melhor seus gastos, discutir um possível plano de carreira no seu trabalho ou tentar um aumento. Mas tenha cuidado com o excesso de materialismo e vontade de acumular. Reveja se não existem cursos de gestão financeira ou investimentos que você possa fazer. Diversifique sua carteira de investimentos e poupança, mas pensando no que pode te trazer mais estabilidade e menos riscos no futuro. Cuidado para não ficar muito “mão de vaca” pelo medo de perder dinheiro. Busque formas de ter mais segurança e sensação de merecimento, mas no outro extremo, cuidado para não gastar em coisas caras demais e planeje bem seus gastos.

Casa 3 em destaque na Lua Nova

Como a Casa 3 fala tanto de comunicação quanto dos nossos pensamentos, é bom rever como transmitir mais simpatia e prazer em como você se expressa. Mas atente para o risco da teimosia e do excesso de praticidade, que nos impede de nos abrir para pensamentos e teorias mais abstratas e subjetivas. Esse pode ser um mês bom para ler mais livros, aprender, focar na sua saúde mental e buscar meios de pensar de uma maneira mais equilibrada. Há um impulso para começar ou concluir cursos, e também fazer viagens dentro do país. Principalmente se envolver assuntos e lugares que têm a ver com seu trabalho, finanças, etc. A relação com irmãos e parentes mais distantes pode precisar de uma atenção extra, tenha calma e segurança nas decisões.

Lua Nova passando pela Casa 4

Você pode sentir uma grande necessidade de rever assuntos relacionados à sua família, trazendo mais estabilidade e prazer, mas tenha cuidado com excessos e com a teimosia. No seu lar, você pode precisar ter que fazer alguma reforma ou renovar algum cantinho. Traga elementos que te tragam aterramento, e tenha atenção para não acabar estourando o orçamento por querer escolher coisas de mais qualidade. Pode ser interessante focar no seu lar como um recanto para recarregar energias, mas cuide para não ceder ao apego e à preguiça.

Lua Nova em trânsito na Casa 5

Se você tiver algum projeto no papel, chegou o momento de usar sua inteligência estratégica e força para fazer com que ele se materialize. Com Touro na Casa 5, o momento de descanso é muito importante para você. Não deixe o excesso de trabalho te atrapalhar, mas cuidado com os excessos na busca por prazer. Mantenha o regramento na sua alimentação, sexualidade e à satisfação dos seus desejos. Busque apostar na sua criatividade e identidade visual, mas cuidado para não gastar em excesso. A relação com filhos pode se enfatizar. Então, busque ter momentos de qualidade e prazer com a família.

Casa 6 em destaque na lunação taurina

O trabalho, a rotina, a saúde e a alimentação se destacam neste mês. Portanto, faça check-ups e tente trazer mais conforto para essas áreas. Mas cuidado com o excesso de expectativa de prazer, essa é uma casa de trabalho pesado. Atenção à dificuldade de dividir seu tempo entre trabalho e descanso, você pode às vezes atingir extremos. Cuide bem da sua alimentação, hora de sono e bem-estar do seu corpo.

Lunação acontece na Casa 7

Dê mais atenção para suas relações e parcerias. Isso porque pode ser um bom momento para oficializá-las, alinhar expectativas ou passar mais tempo com elas. As parcerias de trabalho podem trazer benefícios. Portanto, busque pessoas confiáveis, estáveis e que ofereçam segurança. Saiba como trazer mais prazer e constância para sua relação se você estiver em uma, mas cuidado para não ter apego, ciúmes, ou se preocupar em demasia com as aparências.

Lua Nova em trânsito pela Casa 8

Com algumas sombras aparecendo, pode ser um período bom para terapia e análise. Principalmente para trabalhar o sentimento de merecimento de coisas boas e estabilidade. Alguns encerramentos podem acontecer, então cuidado para não rejeitar isso entrando em uma zona de conforto. Reveja a divisão de contas se você mora com outras pessoas ou se você estiver em uma relação. Não tenha medo de dividir.

Casa 9 recebendo a Lua Nova

Chegou o momento do ano que favorece fazer ou planejar uma viagem para fora do país. Se for do seu interesse, reveja o que você precisa para concretizar isso, porque podem aparecer oportunidades que facilitam o orçamento. É um período importante para quem deseja começar ou concluir algum curso. Oportunidade de estudos que te oferecerem conhecimento sobre como ter mais estabilidade e prazer serão especiais. Conecte-se à espiritualidade, oráculos ou fontes de sabedoria que possam te trazer mais aterramento. O Personare te dá conselhos do Tarot de graça – experimente aqui. Processos jurídicos podem mexer com suas finanças. Dê mais atenção para esses assuntos, se ocorrerem.

Lua Nova passando pela Casa 10

Na Lua Nova em Touro 2023, há um brilho especial para seu propósito e carreira. Aproveite para tentar se destacar em oportunidades de materialização, e que sejam o mais estáveis e seguras possível. Foque nos seus projetos, faça reciclagens sobre seu conhecimento e construa pontes que possam ser boas indicações no futuro. Esse período pode ser de muito trabalho. Então por que não adicionar algo que envolva prazer (para e você e quem trabalha com você) ou que estejam relacionadas ao comportamento de consumo? Você pode acabar se destacando por isso. Faça um teste vocacional ou mapa astral vocacional. O Mapa Profissional gratuito do Personare te dá ótimos direcionamentos!

Casa 11 em destaque nessa Lua Nova

Suas amizades e os grupos de que você participa ficam mais ativos. É um momento de trocas e socialização, mas atenção para não se frustrar devido a expectativas de viver apenas momentos prazerosos. Além disso, cuide com o apego excessivo. Conecte-se mais ao coletivo e tenha mais responsabilidade social e política. Tente se desprender mais do medo de agir. Se você puder oferecer algo para a sociedade fazendo trabalhos voluntários ou de impacto, pode ser bem recompensador. Pode ser apoiando quem precisa com alimentação, roupas ou recursos. Toda ajuda é bem-vinda!

Lua Nova acontecendo na Casa 12

Como esta é a casa do isolamento, passe mais tempo consigo. Quem sabe você não pode até fazer uma viagem solo? Mas cuidado para não se afastar das pessoas e se bloquear. Tenha mais responsabilidade com seu processo de cura, principalmente em questões emocionais. Foque em padrões inconscientes que podem estar fazendo você sentir que não merece algo positivo. Procure processos que te ajudem a trazer esses medos inconscientes mais para o consciente. Busque terapias energéticas (conheça algumas aqui) e que te ajudem a vencer medos e autossabotagem, foque no seu eu interior.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com