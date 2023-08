Morte, aborto, cobra: pesadelos são ruins? Entenda o significado

Quem nunca sonhou com a morte de alguém próximo? Ou acordou no susto por ter tido um pesadelo com cobra? Tem ainda quem sonhe com aborto ou gravidez, e ambos podem ser compreendidos negativamente pelo sonhador. Mas os pesadelos são ruins?

Segundo o simbologista Yub Miranda, o inconsciente nos alerta por meio dos sonhos. No entanto, caso não estejamos atentos ou não consigamos compreender a mensagem, o inconsciente aumentará a frequência ou a intensidade dos sonhos com a mesma temática – é aí que surgem os pesadelos.

“É uma estratégia para captar nossa verdadeira atenção. Assim como somos impactados por cenas chocantes, violentas ou radicais em filmes, os pesadelos têm o mesmo efeito”, compara Yub.

Pesadelos são ruins?

Assim, voltando à pergunta inicial, é possível dizer que pesadelos não são ruins. Na verdade, eles podem ser ainda mais importantes do que sonhos “bons”, por isso precisamos prestar atenção redobrada quando ocorrem.

Mas não existe uma fórmula mágica para interpretar pesadelos — cada caso é único. Assim, para entender a mensagem do pesadelo, é preciso conectá-lo com o que você está pensando, sentindo ou querendo. Por exemplo:

Se sonhar com Cobra: reflita se você está tendo impulsividade, uma postura defensiva ou estagnação na sua vida. Sonhar com Morte: pense sobre quais características dessa pessoa te marcaram e de que maneira o afetam. Sonhar com aborto ou gravidez indesejada: reflita se está com alguma dificuldade ou sem criatividade para algo importante.

Caso tenha dificuldades em entender as mensagens, o processo de interpretação dos sonhos pode ser feito com a ajuda de um especialista em sonhos, como um terapeuta ou um analista de sonhos.

Tipos de pesadelo

De acordo com a psicóloga Thaís Khoury, caso os pesadelos lembrem situações traumáticas já vividas pelo sonhador, isso também acontece por um bom motivo.

“Eles ocorrem com o intuito de desgastar a energia que se acumulou em torno do trauma, até que se esgote ou que esta situação possa ser ressignificada pela via consciente”, explica a especialista.

Outra possibilidade, segundo ela, é a função compensatória do sonho (entenda melhor aqui). Caso o sonhador tenha sentido muita raiva em uma situação durante o dia sem demonstrá-la, à noite, pode manifestar essa agressividade em um pesadelo.

“Dessa forma, o sonho “alivia” a tensão psíquica gerada pela discordância entre o externo e o interno, ainda que temporariamente”, afirma Thaís.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br