Fim de Mercúrio Retrógrado marca as previsões de 14 a 20 de maio

Começamos já com uma boa notícia nas previsões de 14 a 20 de maio: Mercúrio acaba sua retrogradação e volta a ficar direto essa semana! Chegou a hora de voltar a assinar contratos, marcar viagens e fazer compras mais certeiras, além de termos um dia a dia menos confuso.

Nos próximos dias, teremos oportunidades para fazer bons contatos, mas também é preciso ter atenção com possíveis perigos e exageros. Sem falar na conjunção de Sol e Lua com a temida estrela Algol, associada à destruição.

Muita coisa rolando, não é mesmo? Então, já aproveita para ler o resumo da semana:

Mercúrio fica direto na segunda-feira (15/05): oportunidade para dar andamento ao que for preciso; Marte se opõe a Plutão e faz quadratura com Júpiter: alerta para riscos, excessos, aumento de violência e conflitos no plano internacional e na vida pessoal Marte ingressa em Leão no sábado (20): é preciso cuidado para não agir de forma orgulhosa demais Júpiter ingressa em Touro na terça-feira (16): esse trânsito dura um ano e pode trazer muitas mudanças para todos os signos Sol em sextil com Netuno e trígono com Plutão: aspecto inspira entusiasmo e força a partir da quinta-feira (18) Vênus em trígono com Saturno até quarta-feira (16): um reforço nos relacionamentos e vínculos mais profundos já existentes Lua Nova em Touro na sexta-feira (19): Lua estará junta do Sol em Touro, em um grau no qual temos a perigosa e belicosa estrela Algol, que aponta para conflitos pessoais

Continuando a leitura, você pode conferir todos os detalhes das previsões de 14 a 20 de maio. Porém, para entender como esses trânsitos vão agir na sua vida, confira o seu Horóscopo Personalizado.

Mercúrio direto: bom momento para realizações

Já começamos as previsões de 14 a 20 de maio com uma excelente notícia: acaba o segundo Mercúrio Retrógrado de 2023 nesta segunda-feira (15). Isso sugere a tendência a uma atitude mais direta para algumas situações e processos, com menos mal entendidos e confusões do dia a dia.

Podemos conseguir firmar acordos e ter um entendimento mais claro e linear, o que pode ter sido mais difícil nas últimas três semanas, com Mercúrio retrógrado.

No entanto, a retrogradação não acaba exatamente quando termina. Por mais três dias, Mercúrio fica estacionário – entenda tudo aqui.

Quadratura T: conflitos internacionais e pessoais

Marte começa a formar uma configuração de tensão, chamada Quadratura em T, que estará presente nas próximas duas semanas.

De um lado, Marte vai encarar Plutão, oposto a ele. De outro, esses dois planetas vão fazer um ângulo de 90 graus (de desafio) com Júpiter.

O que isso quer dizer? Veja algumas possibilidades:

Início ou agravamento de conflitos no plano internacional: é alto o potencial de violência e nacionalismo exacerbado. Tiroteios, assaltos e aumento de violência urbana: é uma semana que pede atenção, também, com as escolas. De modo geral, é importante ter cautela, evitando riscos desnecessários, seja em aventuras ou outras atividades. Eventos destrutivos na natureza: como fortes chuvas ou acidentes. Mais apreensão, conflitos, tensão e/ou de excessos na vida pessoal: algumas pessoas podem ficar mais sujeitas a explosões com pessoas da família, vizinhos e pessoas próximas. No geral, há tendência para querer entrar em embates, que ocasionalmente podem ser bastante cansativos.

Ou seja, temos aqui um contexto mais complicado. Por isso, pense duas vezes sobre que brigas quer comprar ou como conduzir situações mais espinhosas.

Marte em Leão: cuidado com o orgulho

No sábado (20), Marte sai de Câncer, que tende a gerar uma energia bastante emotiva (e reativa) no ar, e entra em Leão, onde transita até o início de julho.

Pelo lado positivo, o trânsito leonino nos traz mais firmeza e autoconfiança. Além disso, também costuma inaugurar um momento em que nos voltamos um pouco mais para o lazer, prazer e vida pessoal.

Já no negativo, a teimosia e o ego podem ficar muito mais destacados. Portanto, é comum as famosas brigas de ego e bravatas aumentarem com Marte em Leão. Cuide com o orgulho!

Mercúrio/Saturno/Vênus: oportunidades para bons contatos

Nas previsões de 14 a 20 de maio, temos ainda a possibilidade de bons contatos, que podem nos ajudar com os excessos e a reatividade que podem pairar sobre as nossas vidas.

Os bons contatos virão de Mercúrio em sextil com Saturno e Vênus e de Vênus em trígono com Saturno até a metade desta semana. Estes aspectos inspiram ações mais moderadas, o que pode ajudar, em muitos casos, a segurar o forte radicalismo e reatividade presentes nesta semana.

Mercúrio em sextil com Saturno sugere um pensamento mais cauteloso e premeditado. Assim, o sextil deste planeta com Vênus ajuda a adoçar o pouco que as palavras, havendo mais habilidade e inteligência emocional na comunicação.

Sol/Netuno/Plutão: fé para superar os desafios

Em uma semana com tendência a atritos, Sol em sextil com Netuno e Sol em trígono com Plutão, a partir de quinta-feira (18), são os trânsitos que podem fazer a diferença na sua semana – se você souber usá-los a seu favor.

O primeiro aspecto favorece a conexão espiritual, a fé e a meditação. Assim, é possível não se identificar com a energia do medo e a reatividade excessiva.

Já Sol em trígono com Plutão ajuda na recuperação energética, caso você tenha sentido algum tipo de desgaste. É um bom momento para fazer uma boa limpeza energética (veja aqui como fazer).

Além disso, ainda temos Marte em Câncer em trígono com Netuno, o que ajuda a deixar fluir e usar melhor a intuição. Vale a pena buscar meios de relaxar e espairecer, viu?

Lua Nova em Touro: busca por prazer e conquistas materiais

Para completar a semana, na sexta (19), temos Lua Nova em Touro. Esse é um momento em que podemos nos perguntarmos:

O que eu estou construindo na minha vida para me dar mais prazer, segurança ou conforto?

Também é importante pontuar que o Sol e a Lua vão estar juntos em Touro, em um grau no qual temos a estrela Algol.

Essa é uma estrela bastante perigosa e belicosa, que sublinha o fato de termos um mapa da Lua Nova com configuração tensa envolvendo Marte, Plutão e Júpiter. Isso marca um mês – tempo de duração de uma lunação – de fixidez e acirramento de conflitos, além de algumas situações complicadas na vida pessoal ou familiar.

Felizmente, temos nossos aliados, como Mercúrio em Touro em bom aspecto com Saturno, que sugere a tendência a pensar com mais calma. Além disso, temos Sol e Lua bem aspectados com Marte e Plutão, o que pode indicar capacidade de ter estratégia para lidar com crises, e clareza do que se tem de fazer.

De qualquer maneira, a partir da sexta-feira, temos nova energia chegando, com o Sol e a Lua em Touro!

Como Júpiter também vai estar em Touro, trânsito que se inicia na terça-feira (16) e vai até maio de 2024, teremos uma nova vibração coletiva: menos luta e mais desfrute – ou menos aceleração, se possível.

Isso tudo tem muita relação com características taurinas: gostar de viver, ter prazer em estar vivo, comer, saborear, sentir com todos os sentidos. Touro é o signo do sensorial por excelência, mas também do material, atribuindo vontade de melhorar de vida.

Para refletir sobre prazer e saúde

Essa Lua Nova enfatiza muito o signo de Touro, já bastante em evidência, com Mercúrio, Urano, Sol e Júpiter, todos no signo.

Touro é um signo que eventualmente fala sobre reduzir a velocidade excessiva. Por isso, uma das reflexões que essa Lua Nova traz é em relação ao quanto estamos desfrutando da vida.

Eu estou só correndo na vida? Tenho sido capaz de desfrutar e criar bons momentos?

Esse pensamento pode se estender também para a família, já que Vênus está no signo de Câncer.

Além disso, no mapa desta Lua Nova, temos Marte e Plutão no eixo da saúde. Nesse sentido, pode ser que tenhamos algumas reflexões importantes sobre saúde e sobre a importância do bem viver, para não chegarmos ao ponto da exaustão e desgaste.

E aí, gostou de saber mais sobre as previsões da semana? Vamos com calma e atenção aos desafios que estão por vir, pois também teremos soluções e saídas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com