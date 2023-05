Banhos energéticos para mães: relaxamento, disposição, foco e autoestima

A Mãe cuida de todos, mas quem cuida da mãe? Se você é mãe, sabe que, muitas vezes, tomar um banho demorado (quem dirá banhos energéticos para mães), cuidar do cabelo e da alimentação parecem tarefas impossíveis. E, se cuidar do corpo e de assuntos mais concretos é difícil, quando foi que você cuidou de sua energia pela última vez?

Nesse sentido, uma boa forma de cuidar de sua energia de uma forma simples, prática e econômica é fazendo um banho de ervas.

Neste artigo, compartilho 4 banhos energéticos que elaborei pensando especialmente em vocês, neste Dia das Mães, voltados para objetivos diferentes: relaxar, energizar, focar e aumentar a autoestima.

Mas saiba que os banhos com ervas não precisam ser realizados somente em momentos especiais. Você pode fazer semanal, quinzenal ou mensalmente. Veja aqui outras dicas de banhos de ervas para fazer.

4 Banhos energéticos para mães

O mais importante é realizar essa prática com intenção e de forma consciente. Por isso, cada pessoa pode adaptar as receitas de acordo com suas próprias necessidades e preferências – consulte aqui um guia de ervas para todos os fins.

Então, para começar, respire fundo, conecte-se com sua intuição e escolha o banho que mais se afina com seu momento. Caso queira fazer mais de um banho, dê um intervalo de quatro dias entre um e outro.

1. Banho Relaxante

Para fazer antes de dormir.

O que você vai precisar:

2 litros de água 1 rosa branca 7 folhas de boldo 1 punhado de camomila (conheça seus benefícios aqui)

Como fazer:

Coloque a água para ferver e, assim que isso ocorrer, desligue o fogo e coloque as ervas e flores na água. Abafe até amornar e coe. Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo para que ela acalme mente, corpo e espírito. Visualize uma luz branca e brilhante te envolvendo. Enxugue seu corpo e tenha uma ótima noite.

2. Banho Energizante

Para fazer durante o dia, sempre que você estiver se sentindo cansada.

O que você vai precisar:

2 litros de água 1 ramo de hortelã 1 pedaço de gengibre de aproximadamente 5 centímetros 1 ramo de manjericão

Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com o gengibre. Assim que isso ocorrer, desligue o fogo e coloque as ervas na água. Abafe até amornar e coe. Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo energia, disposição e vitalidade. Visualize uma luz amarela te envolvendo. Enxugue seu corpo e prepare-se para se sentir renovada!

3. Banho para foco ou produtividade

Para fazer antes de um trabalho ou atividade que exija mais atenção.

O que você vai precisar:

2 litros de água 1 casca de um limão 7 folhas de eucalipto

Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com a casca do limão e, assim que isso ocorrer, desligue o fogo e acrescente as folhas de eucalipto. Abafe até amornar e coe. Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo mais foco, concentração e uma mente mais limpa. Visualize uma luz azul-índigo te envolvendo. Enxugue seu corpo e evite sair no Sol depois do banho, pois o limão pode queimar a pele.

4. Banho para Autoestima

Para dar aquele “up” no amor-próprio e no poder pessoal. Faça este banho durante o dia.

O que você vai precisar:

2 litros de água 1 punhado de pétalas secas de hibisco 1 punhado de pétalas de calêndula 1 pau de canela (veja aqui o poder das especiarias)

Como fazer:

Coloque a água para ferver juntamente com o pau de canela. Depois da água ferver, desligue o fogo e coloque as flores na água. Abafe até amornar e coe. Após seu banho normal, despeje a água no corpo, pedindo para que o banho aumente sua autoconfiança, seu poder pessoal e seu magnetismo. Então, visualize uma luz alaranjada te envolvendo. Enxugue seu corpo e sinta-se bem dentro dele.

Cuide-se

Esse é meu presente de Dia das Mães para você, que merece ser cuidada da mesma forma que cuida. Um abraço apertado, de mãe para mãe.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com