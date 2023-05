Flores no Dia das Mães: escolha segundo o significado e a cor

As flores encantam os olhos com sua diversidade de cores e perfumes, e ainda têm o poder de renovar e fortalecer a energia de qualquer ambiente. Por isso, as flores costumam ser usadas para presentear. Neste artigo, a gente te conta qual o significado das flores no Dia das Mães, para você acertar na escolha.

Apesar do viés comercial, o Dia das Mães é um ótimo momento para demonstrar gratidão, afeto, carinho, conexão, união e muito amor. Por isso, escolher flores a partir do seu significado ajuda a sair do clichê e personalizar o seu presente.

Nesse sentido, a nossa dica é escrever em um cartão o significado das flores no Dia das Mães em um cartão especial, explicando o que você deseja para ela com esse cartão.

Na visão do Feng Shui, as plantas parecem imóveis, mas, na verdade, estão o tempo todo interagindo nos ambientes e renovando a energia vital (chi). Por isso, elas têm o poder de harmonizar e equilibrar a energia dos lugares e das pessoas.

Se você quiser dar outro tipo de mimo, veja aqui como escolher o presente segundo a Numerologia ou aqui, presentes segundo o signo da sua mãe.

Significado das flores no Dia das Mães

A seguir, separamos o significado de 15 flores segundo o nome para você escolher neste Dia das Mães (ou em qualquer outra data, claro). Mas se quiser saber o significado de outras espécies segundo o Feng Shui e quais são mais indicadas para cada cômodo, veja aqui um guia de plantas para dentro de casa.

Angélica: pureza, harmonia, conexão angelical, amorosidade, união e paz. Azaleia: sorte, feminilidade, temperança, amorosidade, pureza, perseverança e energia maternal. Begônia: felicidade, gentileza, lealdade e cordialidade, inocência, amor e fertilidade. Ciclame: alegria, harmonia, suavidade e energia de proteção. Copo de leite: neutraliza as energias, acolhimento e conexão com o sagrado. Dália: criatividade com prosperidade, gentileza e reconhecimento. Flor de maio: amor, força da vida, renascimento, energia de renovação e novos ciclos. Gérbera: energia positiva, alegria, simplicidade, sucesso e reconhecimento. Gerânio: acolhimento, autoestima, harmonia, suavidade, força e energia de superação. Kalanchoe (Flor da Fortuna): riqueza, prosperidade, fartura, realização. Lírios: beleza, paixão, nobreza, liberdade, simplicidade, amor, pureza. Margarida: pureza, inocência, espontaneidade, amizade, alto astral e criatividade. Orquídea: amor, reverência, beleza, feminilidade, força, graça, doçura e fertilidade e prosperidade. Rosa: amor, acolhimento, carinho, beleza, amizade e gratidão. Violeta: ternura, modéstia, introspecção, intuição, sabedoria e espiritualidade.

Significado das cores das flores

Outra dica é escolher um arranjo colorido ou uma espécie de uma única cor conforme o significado das cores das flores para o Feng Shui:

Flores brancas: paz, perdão, purificação Flores amarelas: alegria, saúde, equilíbrio, prosperidade Flores azuis: tranquilidade, suavidade, sabedoria Flores vermelhas: paixão, vitalidade, sucesso, proteção Flores coloridas: amizade, criatividade, inspiração, entusiasmo Flores cor de rosa: amor, felicidade, romance Flores laranjas: energia, vitalidade, alto astral Flores roxas: prosperidade, intuição, espiritualidade

Por fim, vale ressaltar que a recomendação personalizada e mais assertiva para flores nos ambientes pode ser feita com a consultoria de Feng Shui que estuda cada casa, cada caso, cada pessoa, suas energias e necessidades.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

crisfengshui@gmail.com