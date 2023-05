Você precisa saber que começa a ser mãe e pai muito antes de engravidar. Cada um de nós carrega uma bagagem (que vai muito além do DNA), que vem da sua ancestralidade e à qual você também alimenta, transferindo ela para os filhos.

Essa parte não visível da bagagem deveria ser olhada, num cenário ideal, antes da gravidez, mas isso não significa que tudo está perdido caso o bebê já esteja a caminho ou até mesmo tenha nascido.

É possível iniciar um acompanhamento com os pais e bebê em qualquer outra fase. O importante é ter consciência desse impacto e não acumular mais conteúdos desfavoráveis nessas bagagens.

Como ocorre a formação de um bebê

Você já parou para pensar na complexidade e grandiosidade da sua gestação? Dentre tantas opções de família existentes no planeta, uma foi escolhida para que você pudesse existir. E essa escolha não foi ao acaso.

Quando realizamos um processo de autoconhecimento, é comum depararmos com emoções e sentimentos que têm origem na infância e também no período gestacional. Isso demonstra a influência e importância desses períodos durante a vida.

Um bebê no ventre, por exemplo, sente as emoções da mãe como sendo suas, o que pode causar registros em seu sistema psíquico, segundo a Psicoembriologia (entenda mais aqui).

Porém, a influência vai além disso. O bebê é formado por 50% do pai e 50% da mãe, e essa metade de cada um não engloba apenas o material genético.

Toda a história da ancestralidade paterna e materna, sejam elas positivas ou negativas, contendo medos, traumas, inseguranças, padrões, comportamentos e histórias que se repetem na família também participam. É como se o bebê recebesse duas grandes bagagens, uma do pai e outra da mãe, que estão sendo transferidas de pais para filhos há muitas gerações. Cada geração usufrui da bagagem e ainda a preenche com mais conteúdo. Isso quer dizer que as bagagens que você recebeu já estavam sendo preenchidas antes mesmo da sua fecundação e todo esse conteúdo vai fazer parte e impactar na sua existência.

Manter x liberar

Os impactos podem ser tanto positivos quanto negativos, dependendo da forma como tudo isso é sentido e recebido. As virtudes e forças familiares recebidas podem ser mantidas e reforçadas, por exemplo.

Já o oposto precisa ser revisto: há muita coisa que pode ser liberada, mas para isso é preciso, primeiro, saber que começa a ser mãe e pai muito antes de engravidar. Segundo, estar disposto a explorar seu conteúdo.

Esse processo exige coragem, mas saiba que as malas recebidas por você contêm exatamente aquilo o que você precisa para evoluir, por mais desafiador que isso possa parecer.

Como liberar espaço para os seus filhos?

Entenda que liberar espaço não é descartar e se livrar de coisas ruins, como se fosse repulsa.

Liberar é acolher e não julgar a história de cada um que veio antes de você. É saber e sentir que cada um fez aquilo que poderia ter feito de acordo com a época, recursos disponíveis e do entendimento que tinham. É aceitar que as coisas foram como foram, mas que a partir de agora podem ser diferentes. Você só está aqui hoje devido as histórias terem se desenrolado do jeito que aconteceram.

Quando você inicia a liberação desses conteúdos e ressignifica histórias, sua bagagem fica mais leve para a próxima geração. Não só ela se beneficia desses esforços, como também você e todo o restante da sua ancestralidade.

Não será mais necessário passar pelos mesmos problemas, repetir padrões, vivenciar as mesmas dores ou doenças. E é por isso que o ideal seria que um casal fizesse esse processo de liberação através do autoconhecimento antes de gerar um filho.

Uma forma de fazer isso é através da Psicoembriologia – que você pode conhecer melhor aqui, que trabalha todas as questões que envolvem ser mãe e pai muito antes de engravidar. Não será possível zerar todos os pontos de melhoria, mas parte pode ser resolvida.

E para quem não deseja gerar um filho?

Se você ainda tem dúvidas, leia aqui sobre como saber se quero ser mãe?

Mas independentemente se você vai querer gerar um filho ou não, a limpeza da bagagem antes de qualquer coisa influencia diretamente a sua própria vida e as suas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes.

Liberar espaço é conseguir viver uma vida mais consciente de si, sem tantas influências que podem tirar você do seu caminho.

Além disso, ao longo da vida, vivenciamos diferentes gestações mesmo sem engravidar: você poderá gestar planos, causas, projetos e dar à luz a seu propósito nesse mundo de forma mais leve.

E por que utilizar o termo gestação no lugar de criação ou qualquer outro sinônimo?

Porque quando gestamos, uma parte nossa se une ao que foi criado tornando-se um legado. Você pode deixar uma parte sua no mundo. Tudo aquilo a que você se dedica com amor, cria raízes e, com o tempo, floresce.

Portanto, perceba que você é formado fisicamente de músculos, água, DNA e tudo mais, mas tem uma parte não visível que foi e está sendo formada através daquilo que você recebe e da sua percepção em relação a isso. Não é o que recebemos, mas sim o que fazemos com aquilo que recebemos.

De que forma você vai organizar e utilizar todos os recursos que há nas suas bagagens?

Monalihsa Cávallaro

Psicanalista, Psicoembrióloga e Nutricionista que escolheu atuar na nutrição do corpo físico, mental e emocional. Atua na assistência a pessoas de todas as idades, desde o ventre até a fase adulta, usando como base a Psicanálise, a Psicoembriologia e o olhar integrativo das terapias energéticas.

contato@diariosemlactose.com