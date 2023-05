Meditação e Mentalização não são a mesma coisa - entenda!

Meditação e Mentalização não são a mesma coisa. Ambas têm inúmeras formas de chegar a ela, mas o silêncio é um só. Cada pessoa se identifica com a sua técnica própria, que pode ser aprendida em curso, leitura, Yoga, exercícios de respiração ou experimentos individuais.

Meditar é simples: a pessoa senta e não faz mais nada, nem ao menos pensa. É claro que inicialmente pode ser mais difícil, mas com o tempo e a persistência sempre é possível chegar onde a pessoa deseja.

Mentalizar aprofundando a concentração e o estado alterado de consciência pode se tornar o instrumento para chegar à Meditação.

Temos que almejar sempre entrar em sintonia com sentimentos e vibrações de alegria, satisfação e amor, para ter mais facilidade e melhor qualidade em nosso estado meditativo. Se precisar de ajuda, conte comigo para encontrar o seu equilíbrio energético.

O que significa mentalizar

Mentalizar significa colocar a atenção total em sua imaginação e sensações, transformando e materializando a situação imaginada na vida prática, no aqui e agora. Ou seja, mesmo que não tenha consciência disso, a maioria de nós está o tempo todo mentalizando.

Por isso, é importante ficar alerta quanto aos perigos de suas mentalizações. Mas se você vive pensando de forma negativa, é isso que esta materializando em sua vida.

Afinal, as situações que costumamos viver são o reflexo de nossas mentalizações. O poder de seus pensamentos nada mais é do que sua energia mais preciosa sendo utilizada a seu favor — ou contra você.

Aqui, veja como fazer uma mentalização produtiva no trabalho e melhorar seu desempenho.

O que significa Meditação?

Meditar é silenciar. É apenas ser, escutar sua sabedoria inata e seu mestre interior.

Na Meditação, entramos em contato com um estado alterado de consciência. Nesse estado inicial, chamado Alfa, a mente e o corpo ficam em um repouso silencioso e absoluto.

Não reconhecemos o que pode estar acontecendo a nossa volta, mesmo com os olhos abertos. Nada se julga ou codifica. Sentimos que somos seres individualizados, mas que somos também todo o universo.

Com a prática da Meditação, ampliamos esta percepção da consciência como um todo, e constatamos a verdade das nossas experiências.

Veja aqui um guia para começar a meditar.

Sugestões de Mentalizações

Se não sabe por onde começar a mentalização, confira algumas sugestões. A ideia é que você repita os textos de verdade, quando e quantas vezes quiser, principalmente quando os pensamentos estiverem negativos.

Com a prática você perceberá que a Mentalização ficará cada vez mais gravada no seu inconsciente. Experimente colocar o foco na nova realidade que está fixando em sua consciência.

Consciência Criadora Eu Sou

Para ajudar você a reconhecer a responsabilidade pela sua vida

“Consciência Criadora, Eu Sou sua vida, Eu Sou meu constante apoio, Eu Sou minha saúde, Eu Sou minha proteção, Eu Sou o perdão, Eu Sou a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e Eu Sou a minha mais alta inspiração. Confio no fluxo da Vida, pois sei que ela reserva para mim o que há de melhor, sempre. Eu Sou gratidão”.

O Poder da Mentalização Positiva

Parte da Mentalização completa, que deve ser feita diariamente, às 18h.

Sinta a presença da Natureza

Procure sentir a presença da Natureza no ar que respira, em cada respiração, em cada pulsação.

Procure sentir a presença da Natureza no vento que sopra, na chuva que cai, no verde das matas, no colorido e no perfume das flores.

Procure sentir a presença da Natureza na semente que germina, na planta que nasce, no botão de rosa que se abre.

Procure sentir a presença da Natureza no cantar e no equilíbrio do voo dos pássaros.

Procure sentir a presença da Natureza nas ondas do mar, no barulho da cachoeira, na correnteza dos rios e no pôr do sol.

Procure sentir a presença da Natureza no orvalho das manhãs, no amanhecer e no anoitecer, no raio de sol, no clarão do luar, no brilho das estrelas, em toda a natureza, em todo o universo, em cada sorriso, em cada olhar, no sorriso da criança e na lágrima da emoção.

Procure sentir a presença da Natureza na mão amiga que se estende, em cada lugar, a cada instante, a cada momento.

Sinta a presença da Natureza em tudo e em todos, dentro de você.

Agradeça sua Consciência Criativa

E agradeça por sentir e agradeça por poder agradecer.

Agradeça a sua Consciência pela paz, pela proteção, pela saúde, pela força, pela esperança e por sua fé.

Agradeça a sua Consciência Materializadora pelos amigos que você tem, pelos entes queridos.

Agradeça a sua Consciência Materializadora pelo alimento que o alimenta, por ontem, por hoje, por esta união de forças, pelo carinho, pelo amor, pela sintonia, por mais esta mentalização.

Agradeça a sua Consciência Materializadora por tudo e por todos, por sua própria existência.

Peça a sua alma ou Consciência Criativa por sua própria pessoa

Diga mentalmente: “neste momento eu mentalizo, eu penso, com todas as energias mentais e universais, com todas as energias cósmicas, com todas as energias da natureza, com todas as energias da Consciência Universal, para que se resolvam todos os problemas, todos os meus males: físicos, mentais, espirituais e materiais”.

Mentalize e visualize todos os seus problemas resolvidos positivamente.

Mentalize e visualize todos seus desejos realizados.

Mentalize e visualize a sua saúde totalmente recuperada, equilibrada, melhorada.

Peça a Consciência Universal por todos

Continue dizendo mentalmente: “Mentalizo que todas as pessoas entrem em sintonia comigo agora. Mentalizo que esta irradiação seja: curadora, penetrante, transmissível, vitalizante, vivificante, energética, tranquilizante, regeneradora, normalizadora, fortalecedora e que produza efeitos materializastes de paz, saúde, segurança, confiança, tranquilidade, equilíbrio, harmonia, estabilidade e bem-estar. Que cada um de nós com total e plena certeza diga a si mesmo: posso fazer tudo com a ajuda da Consciência Universal”.

Mentalizo pela paz mundial

Mentalize para que aumente, cada vez mais, a fé e a nossa crença positiva. Rá!

Este mantra é a liberação da energia positiva e significa: saúde, alegria, força, união, harmonia, paz, tranquilidade e tudo de bom pra você.

