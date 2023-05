Escolha o presente perfeito para o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data muito especial para agradecer e honrar a figura materna em nossas vidas. Além de um cartão ou uma flor, muitas pessoas buscam presentes que reflitam todo o amor e carinho que sentem por suas mães. E com a ajuda da Numerologia, é possível escolher o presente perfeito para o Dia das Mães, que esteja em sintonia com a energia do momento presente da pessoa.

O Ano Pessoal (que vai do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro) é uma ferramenta da Numerologia que indica as tendências, desafios, gostos e comportamentos que estarão em evidência no período.

Dessa forma, o presente que você dará ao outro será ainda mais especial, tocando fundo no coração da sua mãe.

Como saber o presente perfeito para o Dia das Mães

Para descobrir qual é o Ano Pessoal que a sua mãe está vivendo, é só fazer o Mapa do Ano dela gratuito. Para isso, basta informar o nome completo e a data de nascimento dela. Pronto!

Com o número pessoal dela em mães, volte aqui e confira sugestões de presente perfeito para o Dia das Mães!

Ano Pessoal 1

Nesse ano de início de ciclo, a energia é de renovação e novos começos. Uma boa ideia de presente é algo que incentive a pessoa a seguir seus sonhos e metas, como um livro de autoajuda, uma assinatura de um curso online (veja aqui os do Personare) ou uma agenda para planejamento. Também é possível optar por algo que simbolize a individualidade, como um item personalizado com as iniciais da pessoa.

Ano Pessoal 2

Nesse ano, a energia é de parceria e colaboração. Um presente que valorize a relação da mãe com as pessoas que ama é uma boa escolha, como um jantar em família ou um álbum de fotos com momentos especiais. Algo que estimule a paz e a harmonia, como um livro de meditação ou um difusor de aromas (veja como escolher um aqui), também é uma opção interessante.

Ano Pessoal 3

O ano pessoal 3 é marcado pela criatividade e expressão pessoal. Um presente que estimule a criatividade da mãe, como um kit de pintura ou um caderno de desenho, pode ser muito bem-vindo. Também é possível optar por algo relacionado à comunicação, como um microfone para karaokê ou um livro de poesias.

Ano Pessoal 4

Esse ano é de construção e estabilidade. Um presente que ajude a mãe a se organizar e planejar, como uma agenda ou um planner, pode ser muito útil. Itens para a casa também são uma opção interessante, como um conjunto de panelas ou uma decoração para o lar. Você pode ver dicas de decoração do Feng Shui aqui.

Ano Pessoal 5

Nesse ano, a energia é de mudança e liberdade. Um presente que proporcione experiências diferentes, como um passeio de balão ou uma aula de dança, pode ser uma ótima escolha. Itens relacionados à viagem, como uma mala ou um guia de turismo, também são uma opção interessante.

Ano Pessoal 6

Esse é um ano de amor e de família. Presentes que fortaleçam os laços familiares e estimulem o cuidado pessoal são ideais para as mães que estão passando pelo ano pessoal 6. Um dia no spa com a filha (ou um spa em casa! Veja como aqui), uma sessão de fotos com a família ou até mesmo um kit de produtos de cuidado pessoal podem ser ótimas opções.

Ano Pessoal 7

Esse é um ano de introspecção, autoconhecimento e reflexão. As pessoas que estão vivenciando o ano pessoal 7 costumam estar mais voltadas para o mundo interior e para o desenvolvimento espiritual. Por isso, uma boa opção de presente seria um livro que aborde temas como meditação, mindfulness, astrologia ou espiritualidade. Outra opção seria um presente que estimule a introspecção, como um diário de gratidão ou um kit de acessórios de Yoga.

Ano Pessoal 8

Esse é um ano de prosperidade, abundância e realização. As pessoas que estão vivenciando o ano pessoal 8 costumam estar mais focadas em alcançar objetivos financeiros e profissionais. Por isso, uma boa opção de presente seria algo que estimule a prosperidade, como um livro sobre finanças pessoais, um curso online sobre investimentos ou um presente que possa ser usado no trabalho, como uma agenda personalizada ou um organizador de mesa.

Ano Pessoal 9

Esse é um ano de encerramento de ciclos, conclusões e desapego. As pessoas que estão vivenciando o ano pessoal 9 costumam estar mais voltadas para o término de projetos e para a busca por um sentido maior na vida. Por isso, uma boa opção de presente seria algo que simbolize o encerramento de um ciclo, como uma joia com um significado especial ou um presente que represente a transição para uma nova fase, como um livro sobre empreendedorismo ou um curso de yoga (veja aqui as aulas online).

