Chegou o momento mais afetuoso do ano: entenda Vênus em Câncer

O trânsito de Vênus em Câncer representa o momento mais afetuoso do ano. Vênus, o planeta do amor e dos relacionamentos, entra neste domingo (7) em um signo que valoriza a família, a intimidade e a segurança emocional.

Por isso, mesmo para as pessoas não comprometidas, a energia do amor pede mais carinho do que momentos mais quentes. Mais conquista envolvente do que pegação.

Este momento, que vai até 04 de junho, para nutrir e cuidar dos nossos relacionamentos, tanto românticos quanto familiares, e para expressar nossos sentimentos de uma forma mais aberta e autêntica.

E lembre-se que de conferir aqui no seu Horóscopo Personalizado e conferir se não tem nenhum trânsito ativo na sua vida que pede outras ações.

Alerta do momento

No entanto, também é importante estar ciente de que este trânsito pode nos deixar mais vulneráveis emocionalmente. Podemos ser mais sensíveis e reativos aos comentários ou ações dos outros, e pode ser mais fácil se sentir magoado ou incompreendido. Além disso, até 15 de maio, Mercúrio está retrógrado.

Por isso, a dica para o momento mais afetuoso do ano é: mais carinho, menos DRs. Se quiser ver dicas específicas para quem está comprometido e quem ainda não, veja aqui o artigo com tudo sobre Vênus em Câncer.

Em resumo, para todas as pessoas

Este é o momento mais afetuoso do ano. Então, distribua carinho à vontade! É hora de dar atenção de verdade a quem você gosta, tendo mais tempo e estando mais disponível. É um período propício para sermos mais amorosos com a nossa família, convidar para ir para comer alguma coisa, quem sabe preparar um jantar especial. A conquista, neste período, precisa ser mais carinhosa e nada agressiva. Câncer pede sensibilidade, romantismo e entrega. Vale, ainda, checar a compatibilidade astrológico de você com quem gosta. A Sinastria Amorosa (faça aqui) pode dar vários insights de como agradar e ter uma relação gostosa.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com