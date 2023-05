Mais leveza e amor marcam as previsões de 7 a 13 de maio de 2023

Após o Eclipse Lunar em Escorpião , as previsões semanais de 7 a 13 de maio de 2023 começam sugerindo equilíbrio. Caso você tenha sentindo alguns impactos (e ainda pode sentir por seis meses), o Céu desta semana é positivo para renovar as energias, ter mais leveza e investir no afeto.

Porém, vale lembrar ainda que Mercúrio continua retrógrado, podendo gerar alguns imprevistos e entraves. Então, confira a seguir o resumo astrológico desta semana:

Sol em conjunção com Urano no signo de Touro sugere impulsos de renovação, mas também possibilidade de imprevistos; Mercúrio segue retrógrado até dia 15/5, sendo melhor adiar decisões importantes por mais uma semana; Mercúrio faz um sextil (aspecto harmonioso), de um lado, com Saturno em Peixes e, de outro, com Vênus em Câncer, favorecendo comunicação e relacionamento; Aliás, a entrada de Vênus no signo da sensibilidade e emoção dá início a uma das épocas mais afetuosas do ano! Ainda teremos Marte em trígono com Netuno, favorecendo seguir o fluxo e usar a intuição.

Confira abaixo todos os detalhes das previsões semanais de 7 a 13 de maio de 2023. Mas para aproveitar e entender melhor os aspectos, não deixe de conferir o seu Horóscopo Personalizado .

Sol com Urano em Touro: agito e renovação

No mapa do eclipse do último dia 5 de maio, o Sol já estava com Urano e, nessa semana, ele continua essa conjunção, que fica exata na terça-feira (9).

Esse aspecto pode trazer uma tendência a imprevistos, surpresas, guinadas, bem como doses maiores de impaciência e intolerância.

Quando o Sol está com Urano, é possível haver problemas comuns na rotina ou mesmo em viagens. Assim, é importante estar atento para lidar com essas possibilidades.

Agora, com esse aspecto também há uma faceta positiva de renovação. Quem sabe você pode aproveitar essa energia para refletir sobre os seguintes pontos:

O que eu quero mudar ou inovar em mim, ou na minha vida? No que eu preciso colocar um novo foco?

Além disso, os assuntos financeiros, uma temática tipicamente taurina, ganham destaque, assim como a autoestima, a aparência, o prazer e a parte material.

Quanto a mudanças, poderemos pensar das maiores às mais simples, como sentir vontade de pintar o quarto ou trocar os móveis da sala de lugar. Esse desejo de mudar tem muito de Urano.

Semana marcante para as pessoas taurinas

Se você tem Sol ou Ascendente em Touro, prepare-se, pois será uma semana intensa. Esses dias pedem às pessoas taurinas uma dose grande de inventividade.

Quando Urano está destacado no Céu (e Urano está em Touro desde 2018), precisamos usar mais da criatividade – isso vale como dica para todos os signos. Agora, vale se perguntar:

Como eu posso agir de maneira mais inventiva?

Possíveis conflitos e situações opostas tendem a aparecer de repente, por conta também de Mercúrio retrógrado.

É necessário entender a diferença entre a teimosia e persistência, principalmente se aquela atitude de sempre não está mais funcionando. Procure se perguntar:

O que eu preciso deixar para trás? Onde preciso mudar a minha atitude?

As previsões semanais nos trazem ainda muitos insights e reflexões necessárias. Aliás, uma das coisas boas de Mercúrio retrógrado é refletir e aprender. Pode até ser um período um pouco complicado para questões práticas, mas é ótimo para aprendizados e reflexões.

Sem dúvida, estamos diante de uma semana de libertação de padrões. Vamos aproveitar!

Marte/Netuno: mais leveza na semana

Marte, o planeta das ações e da energia, faz um bom aspecto com Netuno, ajudando a seguir o fluxo e a intuição.

Enquanto Sol/Urano, algumas vezes, pode sugerir caminhos inesperados e escolhas um tanto rebeldes, o aspecto de Marte com Netuno lembra muito o fluir de um rio.

Às vezes, quando você faz uma pausa, consegue voltar com uma atitude diferente e pode pensar em novas soluções para velhos problemas, algo próprio de Urano.

Mercúrio em boa companhia

Outra configuração bem interessante da semana é que Mercúrio está em Touro e vai fazer um sextil para Saturno de um lado, e um sextil para Vênus de outro.

O sextil é um aspecto harmonioso. Mercúrio, ao fazer esses dois aspectos, propicia um cálculo maior na forma de pensar e mais habilidade para se relacionar e se comunicar.

Embora haja uma impulsividade muito grande, com Sol com Urano, que rompe com o que oprime, também teremos mais capacidade de pensar com frieza e fazer certas negociações.

A semana ainda é marcada por uma dose de sedução e o poder da palavra, algo de Mercúrio com Vênus. Já Mercúrio com Saturno sugere um momento mais analítico, podendo ajuda você a ter bom senso ao escolher itens e coisas que deseja comprar.

Porém, lembre-se que com Mercúrio retrógrado não é muito para comprar coisas novas! É bom focar apenas no necessário, como, por exemplo, de algum objeto que tenha quebrado e precise ser substituído.

Renovação interna

Que tal mudar a sua postura diante de possíveis incômodos? Por exemplo, se algum colega no trabalho estiver te tirando do sério, nesta semana você vai pegar um fone de ouvido e desviar da situação. Você verá o quanto é libertador ter uma atitude simples e diferente.

Não precisa ser uma mudança radical, mas sim uma renovação interna e sutil que poderá te dar mais liberdade, um aspecto uraniano, em semana cheia de recursos e ideias positivas para rever muitos pontos da sua vida.

Vênus em Câncer: o afeto está no ar

De 7/5 a 5/6, temos uma das épocas mais afetuosas do ano, com Vênus em Câncer, que é quando estamos próximos da festa junina e do início do inverno. Vênus em Câncer tem uma energia de aconchego, de chegar junto, de proximidade.

Aliás, você já pensou nas suas estratégias de paquera? O flerte, neste período, precisa ser mais carinhoso, nada de ir com muita sede ao pote. Câncer não tem essa cara!

Seja mais envolvente e aja de maneira afetuosa, pois é assim que você vai ganhar corações. É um período propício para sermos mais amorosos também com a nossa família

Estamos numa época bem acolhedora e devemos aproveitar essa energia, especialmente nessa semana em que Vênus está em um bom aspecto com Saturno, o que estabiliza relações. Procure rever um velho amigo e se conectar com toda essa afetividade.

Vale destacar que Vênus em Câncer e o Sol em Touro têm a ver com segurança. Queremos mudar, nos libertar, mas não significa jogar tudo para o alto. A ideia não é romper, e, sim, renovar e ter mais espaço.

E aí, o que achou das previsões astrológicas da semana? Vamos juntos escolher o lado dos afetos das mudanças favoráveis, prontos para lidar com surpresas e mudanças de última hora?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

