Você já parou para perceber como está seu desejo sexual? Provavelmente, se você chegou neste artigo, é porque não deve estar plenamente com satisfação nesta área. Saiba que a falta de libido pode estar conectada com seus chakras — seus centros de energia distribuídos pelo corpo.

Afinal, é durante o sexo que o nível de energia aumenta consideravelmente e provoca um aumento proporcional na quantidade de energia que flui através dos chakras.

Essa energia sexual carrega esses centros energéticos do corpo e faz com que o casal sinta-se revigorado e relaxado, com uma sensação de satisfação, que independe de circunstâncias externas.

A libido é a energia primordial de todos os instintos de vida e da atividade criativa humana. E pode ir além da questão sexual, pois ela também simboliza instintos básicos de sobrevivência. Se aprofunde sobre o que é libido aqui.

A relação dos chakras com a falta de libido

Os chakra Básico (localizado na altura dos órgãos genitais) e o chakra Sacro (localizado quatro dedos abaixo do umbigo) são associados à energia sexual e libido. Eles têm relação com a sobrevivência, o impulso sexual, e um senso de poder.

Por isso, quando esses centros de energia estão desequilibrados, pode ser um significador de falta de libido. Entenda melhor abaixo.

Chakra Básico

O chakra Básico está relacionado às gônadas (glândulas sexuais) e governa o sistema reprodutor. Ele atua em questões do corpo físico, distribuindo o impulso de vida e os desejos. Também representa a vontade, o poder e o instinto de sobrevivência. É a ligação com a Terra. Quando este chakra encontra-se em funcionamento saudável e harmônico, observamos que aspectos de sobrevivência, conhecimento, autorrealização, valores relacionados à segurança financeira e material, sexo, longevidade e prazer funcionam de modo adequado na vida da pessoa.

Chakra Sacro

O chakra Sacro é responsável pela energia da criatividade e do impulso emocional, bem como sensações e desejos sexuais. Quando está equilibrado, atua nos sentimentos que fluem livremente e são expressos. O indivíduo, neste caso, está aberto à intimidade e pode ser passional e vívido, além de não ter nenhum problema em lidar com sua sexualidade e libido. No entanto, se a pessoa tende a ser dura, fria ou indiferente, significa que o chakra Sacro está funcionando de forma lenta ou insuficiente. Neste caso, o indivíduo não está muito aberto às pessoas. Por outro lado, se este chakra estiver funcionando excessivamente, a pessoa tende a ser muito emocional, além de desequilibrada na esfera sexual.

Esse já é um bom começo para começar a observar como está fluindo o nível de energia por esses centros. No entanto, é importante levar em consideração de que no caso de baixa ou excessiva libido não é somente o aspecto energético que deve ser observado.

Nesses casos, a pessoa deve buscar também a causa do desequilíbrio sexual em questões de ordem emocional ou física.

Equilibrando os chakras da libido

Como equilibrar o chakra Básico

Quando funciona de modo insuficiente, o chakra Básico traz insegurança e baixa autoestima. Quando funciona excessivamente, provoca ganância e materialismo. No nível físico, se relaciona aos órgãos sexuais, ossos, intestino e sistema linfático.

Em equilíbrio, permite a rápida recuperação em situações de estresse e combate o envelhecimento precoce.

Use roupas vermelhas (essa é a cor desse chakra) ou mentalize a cor na região da base da espinha. Saiba mais sobre o significado da cor vermelha aqui. Outras possibilidades para ajudar a ativá-lo é usar perfume ou óleo essencial contendo cedro, andar descalço na terra ou grama e apreciar a natureza e seus sons.

Como equilibrar o chakra Sacro

O chakra Sacro regula o desejo de ultrapassar os obstáculos e simboliza a forma que encaramos nossas responsabilidades cotidianas. Em desequilíbrio, provoca depressão.

Quando superativado, foca de forma exagerada na sexualidade. No corpo físico, rege os sistemas de digestão e reprodução e por isso seu desequilíbrio pode refletir problemas nos intestinos e pressão baixa.

Para equilibrar o chakra Sacro, imagine uma luz laranja (a cor deste chakra) iluminando a área abaixo do umbigo. Saiba mais sobre o significado da cor laranja aqui. Outras possibilidades para ajudar a ativá-lo é usar aromas de sândalo e ylang ylang, escutar melodias com instrumentos de sopro, contemplar o luar ou mergulhar em águas doces e límpidas.

Além disso, as terapias complementares como Reiki, Cromoterapia, Terapia Floral, Terapias Xamânicas e Radiestesia também podem auxiliar efetivamente no equilíbrio dos nossos chakras inferiores, promovendo melhoras consideráveis em aspectos como autoestima, poder pessoal, sexualidade e relacionamentos de modo geral.

Que tal começar a equilibrar seus chakras e resgatar seu poder pessoal?

Adriana Feijó

Psicóloga, atua com Mesas Multidimensionais (Arcturiana e Ascensão Estelar), Tarô, Cartas Ciganas, ThetaHealing e Barras de Access. É facilitadora nos cursos de Reiki Xamânico e Cartas Ciganas.

adrimfeijo@gmail.com