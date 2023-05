Como acalmar a ansiedade: conheça 5 técnicas

Ficar ansioso de vez em quando é normal, mas quando passa a ser mais frequente ou intenso, é preciso ter atenção e de preferência procurar ajuda profissional. Mas se você quer aprender como acalmar a ansiedade, precisa conhecer as 5 técnicas que contaremos a seguir.

5 técnicas para acalmar a ansiedade

1. Mindfulness

Uma técnica que pode ajudar a acalmar a ansiedade é o Mindfulness, que envolve a prática de estar presente e consciente dos pensamentos e sentimentos. A técnica ajuda a acalmar a mente, reduzindo a ansiedade e o estresse.

Segundo a especialista Fernanda Miguez, a prática regular do mindfulness pode ajudar a melhorar a saúde mental e aumentar a sensação de bem-estar. Veja aqui dicas para atividades do dia a dia com Mindfulness, como comer, andar, acordar e conversar.

2. Exercícios de respiração

Os exercícios de respiração são uma técnica simples que pode ajudar a acalmar a ansiedade em momentos de estresse. Esses exercícios envolvem respirar profundamente e controlar a respiração, reduzindo os sentimentos de ansiedade.

Segundo Fabiano Benassi, a respiração consciente mexe com nossos sistemas nervoso e cardíaco e mudamos nossas emoções, assim, relaxamos e controlamos a ansiedade. Confira aqui exercícios simples de respiração para ansiedade.

3. Yoga

A atividade física no geral ajuda a acalmar a ansiedade, reduzindo os sentimentos de estresse e melhorando a saúde mental. O Yoga, especificamente, tem muitas sequências e posturas, além de técnicas de respiração chamadas de pranayama e o relaxamento.

A instrutora Thaise Titon compartilha aqui quais os benefícios da prática para amenizar os sintomas de ansiedade e depressão.

4. Aromaterapia

O uso de práticas naturais, como a Aromaterapia, podem ser usadas como complementos no tratamento da ansiedade. Segundo Solange Lima, o aroma dos óleos essenciais atua no nosso sistema límbico, que é o responsável pelos comportamentos e emoções.

Geralmente, os óleos extraídos de flores possuem propriedades calmantes, que são excelentes para ajudar a trabalhar a ansiedade. Veja aqui quais são os óleos mais indicados para ansiedade.

5. Meditação

A meditação pode nos trazer muitos benefícios quando se trata de ansiedade. Afinal, quando percebemos quais pensamentos e sentimentos estão sendo gerados, temos a real oportunidade de mudar nossa realidade.

Conforme Regina Restelli, a prática da meditação aos poucos vai promovendo em nossa mente um bem-estar que acaba se estendendo ao sistema nervoso central e, consequentemente, ao corpo como um todo. Confira aqui uma prática de meditação contra ansiedade.

