Os motivos para você prestar atenção em Plutão retrógrado 2023

Esse Plutão retrógrado 2023 que começa nesta segunda-feira, 1º de maio, não é igual a retrogradação que o planeta faz todos os anos. Esse é diferente e bem importante. Em março, depois de longos 15 anos, começamos a viver o trânsito de Plutão em Aquário.

Plutão é o planeta da transformação e da extinção em massa. Plutão em Aquário significa que a algo totalmente novo suja na área da vida em que você tem o signo (veja abaixo como descobrir onde você tem Aquário)).

Pois bem, Plutão entrou em Aquário em março de 2023, mas não definitivamente. Com a retrogradação que começa no dia 1º de maio, o planeta deixa o signo em junho. Depois, em janeiro de 2024, Plutão volta a Aquário onde vai ficar com 20 anos.

Ou seja, as mudanças que você pode viver com Plutão em Aquário podem acontecer ao longo de 20 anos.

Mas por que Plutão retrógrado 2023 é importante?

Desde março, Plutão vem dando sinais sobre sua presença nessa área do seu Mapa em que Aquário está. Portanto, com Plutão retrógrado 2023 você tem a oportunidade de revisar, analisar, pensar, refletir e iniciar trabalhos de autoconhecimento e terapêuticos sobre as questões que se apresentaram a você nestes meses.

Nesses dias em que Plutão em Aquário esteve ativo, possivelmente comecou um processo de abrir um novo capítulo na sua vida.

Mas lembre-se de que, nesse contexto, Plutão pode remover com o poder de uma força atômica qualquer coisa que impeça você de “mudar de assunto” ou “matar” qualquer coisa que aprisione você em alguma forma.

O que significa Plutão retrógrado?

Plutão é um planeta que está associado à transformação, regeneração e poder. Quando Plutão começa a retrogradar (o que ocorre nesta segunda-feira, 1º de maio), o ideal é que a nossa energia seja direcionada para dentro, para o mundo interno e para o inconsciente.

Esse período pode ser desafiador, mas também pode ser uma oportunidade para aprofundar o autoconhecimento e transformar as áreas da sua vida que precisam de mudança.

Ou seja, é uma oportunidade que temos de interiorizar e tentar entender aspectos ocultos da nossa vida que precisam ser trabalhados.

Veja onde você tem Aquário no Mapa e entenda onde Plutão pode atuar

Siga este passo a passo, fácil, rápido e gratuito, para descobrir o que Aquário significa no seu Mapa. Sim, você tem Aquário — e todos os outros signos — no seu Mapa! É na área da vida em que você tem esse signo que você pode sentir mais a presença de Plutão pelos próximos 20 anos.

Abra o seu Mapa Astral gratuito aqui No lado direito, abaixo da sua Mandala, escolha a opção Signo nas Casas Procure por Aquário, é o penúltimo signo da lista. Veja em qual Casa Aquário está no seu Mapa. São os assuntos representados por esse casa que estão recebendo Plutão desde março de 2023. Para entender os significados das casas astrológicas, veja aqui. No exemplo abaixo, veja que a pessoa tem Aquário na Casa 2. Portanto, são os assuntos dessa área da vida que podem ser revisados durante Plutão retrógrado 2023.

