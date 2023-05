Qual a sua imagem no ambiente profissional? Numerologia revela

O Dia do Trabalho, 1º de maio, está aí. Você já parou para pensar na sua imagem no ambiente profissional? Muitas vezes, mesmo sem perceber, adotamos uma postura que pode não estar de acordo com a nossa personalidade, mas que é ditada pelo desejo de obter a credibilidade profissional. É aí que entra a Numerologia.

O Número de Impressão é um dos elementos mais relevantes do Mapa Numerológico, pois representa a imagem que apresentamos no ambiente profissional. É a postura que mais será vista e lembrada no exercício de nossa profissão e, em entrevistas de emprego, será a mais marcante para quem nos avalia.

Cada Número de Impressão apresenta um perfil profissional distinto. Por exemplo, o Número de Impressão 1 é líder, dinâmico e criativo, enquanto o Número de Impressão 4 é sério, formal e ponderado.

Ao conhecer o seu perfil profissional através da Numerologia, é possível entender melhor a sua postura no ambiente de trabalho e identificar as áreas em que precisa desenvolver habilidades. Além disso, a Numerologia pode ajudar a ter mais satisfação na profissão — saiba mais aqui.

Qual a sua imagem no ambiente profissional?

Não se trata de uma regra absoluta, mas de um guia que pode ajudar a compreender a imagem que você transmite no ambiente profissional e a direcionar suas escolhas. Então, se você quer descobrir qual é a sua imagem no ambiente de trabalho, a Numerologia pode ser uma excelente ferramenta de autoconhecimento.

Para isso, você precisa descobrir o seu Número de Impressão. Basta colocar o seu nome completo e data de nascimento no aqui no Mapa Numerólogo gratuito. Anote o seu Número de Impressão e volte aqui ao artigo para saber a sua imagem no ambiente profissional.

Número de Impressão 1

Líder, dinâmico, criativo. Pode apresentar um estilo de trabalhar bem original, ousado e repleto de ideias e projetos.

Número de Impressão 2

Diplomático, sensível e detalhista. Pode apresentar um estilo de trabalhar bem protetor, tímido, conciliador e sereno.

Número de Impressão 3

Sociável e artístico. Pode apresentar um estilo de trabalhar bem inspirado, sensível e emotivo.

Número de Impressão 4

Sério, formal e ponderado. Pode apresentar um estilo de trabalhar bem organizado, analítico e minucioso.

Número de Impressão 5

Questionador, informal e rebelde. Pode apresentar um estilo de trabalhar bem filosófico, versátil e hábil em ampliar o ponto de vista das pessoas.

Número de Impressão 6

Prestativo, idealista e seguro. Pode apresentar um estilo de trabalhar voltado para a arte, a cura e a união de pessoas com ideais sociais semelhantes.

Número de Impressão 7

Especialista, pesquisador. Pode apresentar um estilo de trabalhar preocupado em se aperfeiçoar e oferecer um serviço minucioso de qualidade.

Número de Impressão 8

Ambicioso, dinâmico e poderoso. Pode apresentar um estilo de trabalhar voltado para a organização e administração, inclusive financeira.

Número de Impressão 9

Compreensivo, sábio e inspirado. Pode apresentar um estilo de trabalhar útil e prestativo, de quem gosta de ajudar as pessoas.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br