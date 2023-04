Previsões do Tarot para maio de 2023: A Temperança é virada de chave após momento difícil

O mês de maio de 2023 é representado pela carta A Temperança, e com ela chega ao fim o período mais crítico do ano, de acordo com o Tarot. A imagem do Arcano XIV mostra um anjo na Terra jogando os conteúdos das diferentes vasilhas que segura de uma para outra, para que se misturem e se mesclem, tornando-se um só.

A posição de “A Temperança” no Tarot está em uma área crítica, num lugar entre a Morte e o Diabo. Estes, por sua vez, situam-se próximos ao Pendurado e à Torre. Ou seja, a Temperança está em meio a uma zona de crise e conflito, como um símbolo de esperança, paciência e confiança na proteção divina, diante dos problemas da vida.

A seguir, veremos mais detalhadamente quais são as previsões do Tarot para maio de 2023. Lembre-se: essas são previsões gerais, coletivas. Se você quiser saber as tendências para a sua vida, faça o seu Tarot Mensal aqui.

Os simbolismos do arcano “A Temperança” no Tarot

A Temperança é o próprio Anjo da Guarda dos cristãos, que não se afasta das pessoas, protegendo-as e guiando-as para longe dos perigos.

Isso significa que, apesar de termos virado a chave da fase crítica, estamos num momento em que tais eventos e consequências ainda reverberam. Ou seja, trata-se de um período ainda bastante delicado e vulnerável, mas que melhora gradualmente, aos poucos.

As águas paradas e lamacentas que víamos na Lua, Arcano representante do mês de abril, agora estão em movimento, se renovando e purificando nas mãos do anjo da Temperança.

Isso significa que os medos e os terrores da escuridão da Lua vão, aos poucos, se dissipando. Da mesma forma, as ameaças de ataques dos inimigos ocultos do Arcano XVIII perdem sua força diante da proteção do anjo da Temperança.

Como aproveitar

Nos próximos 31 dias, poderemos ter oportunidades para reparar as mazelas que essa fase difícil nos causou e, gradualmente, nos libertar dos medos que possam ter surgido e que nos paralisavam.

Ainda há uma tendência para a ansiedade, pois as energias brandas do mês entram em contraste com a aceleração e o ímpeto das energias regentes do ano. Não custa lembrar que 2023 é representado pelo dinâmico e imparável Arcano VII, O Carro, que por vezes não tem muita paciência.

Portanto, isso tudo pode ser conflitante. A necessidade de paciência e de respeitar o tempo das coisas e a pressa de querer chegar junto com a vontade de estar sempre em movimento. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.

O desafio desse período é justamente saber quando parar e quando seguir. É achar a medida certa para as coisas, ter comedimento. E sempre que você quiser saber o que as cartas reservam a você, experimente jogar o Tarot do Dia.

Os principais temas de maio de 2023, segundo o Tarot

Confira a seguir os assuntos que merecem atenção redobrada no próximo mês, de acordo com o Tarot.

Trégua nos conflitos

Os conflitos maiores que vivemos, como guerras e disputas importantes, devem passar por períodos de trégua ou por momentos de menor agressividade. Isso deve ocorrer por intervenção de uma boa mediação ou por interesses momentâneos em comum.

Saúde

A área da saúde deve ter algum destaque neste mês, em que acontecimentos relevantes envolvendo seus temas podem ganhar destaque nas mídias. Em especial, o que for relacionado a curas, medicamentos e tratamentos, bem como políticas públicas e lutas e pressão por reivindicações que não avançam.

Meio Ambiente

No meio ambiente, os nossos olhares se voltam para as águas, sua proteção e cuidados. Também estarão em evidência ameaças e situações que possam levar a acidentes envolvendo as águas utilizadas para consumo. A proteção do meio ambiente também poderá ser pautada durante o mês de maio, celebrando vitórias nesse campo.

Religião

Será que teremos mais algum escândalo com alguma figura religiosa? O próximo mês está propício para que questões de duas naturezas que evolvam figuras religiosas possam ganhar visibilidade.

Uma possibilidade é de escândalos que mancham a imagem de lideranças por ações reprováveis moral e legalmente. A outra é o oposto disso: representantes de religiões que se destaquem por ações virtuosas e honradas, ganhado reconhecimento e visibilidade. Essas ações tendem a ter repercussão, principalmente entre outubro e dezembro.

Esses eventos de grande impacto ligados às questões espirituais não se restringem somente às lideranças religiosas, mas também podem ser protagonizados por pessoas envolvidas com espiritualidade e religião que não ocupem cargos de liderança.

Amor no Tarot

Veja abaixo as previsões do Tarot para o amor em maio de 2023, de acordo com o seu perfil. Quer conselhos para sua vida amorosa? Experimente aqui o Tarot do Amor.

Se você está em uma relação

Se você perceber que o relacionamento está amornando, não deixe esfriar. Procure reencontrar a química que une vocês, fortalecendo os pontos de união através da troca do que têm de melhor entre si.

Se você está em busca de uma relação

Este pode ser um bom momento para cuidar de si. A Temperança não prevê mudança em curto prazo, somente em longo. Portanto, é hora de curtir a solteirice. Explore melhor a sua própria companhia e a das pessoas à sua volta, aprendendo com as experiências que tiver. Lá na frente, é provável que você encontre alguém.

Caso você não queira se relacionar

Para quem não tem interesse em relacionamentos, agora pode ser uma bora hora para curtir com os melhores amigos, com os amigos de alma e para mergulhar fundo na espiritualidade. Caso você não tenha inclinações religiosas ou espirituais, aproveite para olhar para vida de forma a buscar os aprendizados que ela traz.

Se estiver precisando de um conselho na vida amorosa, consulte aqui o Tarot do Amor.

Dinheiro: cuidado para não exagerar na dose

As finanças em nossa vida é como o sal com que temperamos a salada. Se colocamos pouco, fica insossa, e se o colocamos demais, a salgamos. Nenhum excesso é bom. Haja com cautela e moderação, evitando atitudes impulsivas e exageradas. Coloque tudo na ponta do lápis e deixe para fazer gastos maiores num período mais propício.

Trabalho em maio de 2023, segundo o Tarot

Se você está trabalhando, evite conflitos dentro do ambiente de trabalho. Não é hora de entrar em embates e é prudente evitar enfrentamentos diretos e causar polêmicas. A diplomacia é o melhor caminho. Tenha paciência, pois as coisas que deseja ainda precisam de mais tempo para se concretizar,

Se você não está trabalhando, pode ser que ainda demore um pouco mais para conseguir algo. Mas como a Temperança é protetora, não lhe faltará nada até o período de virada, em que as coisas irão de fato mudar. Paciência, fé e esperança podem fazer milagres agora.

Precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida? Experimente o Tarot Direto.

Saúde no Tarot

A Temperança é uma das cartas relacionadas à saúde, por representar os medicamentos, os tratamentos e a cura das mazelas. Portanto, este é um excelente período para todo tipo de cuidados com a saúde.

Sua força de realização estará ampliada, o que favorece buscar os médicos para fazer uma consulta e exames de rotina para prevenção de doenças, iniciar tratamento, programar rotinas de autocuidado e tudo mais que se relacionar com o bem-estar.

Não perca tempo, cuide de si como puder, pois o momento é particularmente poderoso para essas ações.

Espiritualidade

Outro campo de excelência do Arcano XIV é a espiritualidade. Essa energia benéfica e protetora representada pelo anjo pode e deve ser aproveitada por nós.

Uma possibilidade é, uma vez por semana, acender uma vela com um copo d’água e oferecer para o seu Anjo da Guarda, pedindo proteção.

Outra é, uma vez por semana, ferver cerca de um litro d\’água. Coloque nela um punhado de folhas de manjericão e louro e deixe esfriar até uma temperatura agradável. Depois de tomar um banho (de preferência antes de dormir), jogue essa infusão da cabeça aos pés, mentalizando seus caminhos se abrindo e sua energia sendo fortalecida.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

