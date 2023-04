Mais um eclipse com Mercúrio retrógrado: as previsões de 30 de abril a 6 de maio

Quem está pensando em dinheiro e nas questões materiais pode pegar carona na energia taurina, muito presente nas previsões de 30 de abril a 6 de maio. Mas além disso teremos mais um Eclipse (apenas duas semanas depois do último) e Mercúrio segue retrógrado em Touro.

Ou seja, o Céu sugere que estamos em um momento tenso, de muitas mudanças, mas que apresenta uma oportunidade de vivenciar o prazer e continuar a mudar o que não nos serve mais.

A onda de renovação está aí e não faltará vontade de se entregar a novas vivências! A seguir, veja o resumo astrológico e os principais aspectos da semana:

Mercúrio e o Sol estão juntos em Touro, podendo ser um bom momento para pensarmos em dinheiro, prazer e questões materiais; Perto do final de semana, o Sol se aproxima de Urano, gerando questionamentos, além de necessidade de mudanças e de usar a criatividade; Na sexta-feira (5/5), acontece um Eclipse Lunar no eixo Touro/Escorpião; Vênus faz dois aspectos simultâneos, – quadratura com Netuno e sextil com Júpiter – exigindo atenção para não cair em furadas; A partir de sexta-feira (5/5), Mercúrio faz sextil com Saturno, sugerindo racionalidade e discernimento para o plano mental; Um sextil entre Marte e Urano, já presente na semana passada, sugere um momento com mais liberdade e inovação. Mercúrio continua retrógrado até 15/5, ocasionando possíveis enganos;

Os detalhes de cada um dos trânsitos você confere a seguir, mas, antes, não deixe de dar aquela olhadinha no seu Horóscopo Personalizado para saber tudo sobre os seus trânsitos pessoais.

Stellium em Touro: foco em dinheiro

O dinheiro é sempre um tema de interesse geral, não é mesmo? Saiba que as previsões astrológicas da semana sugerem um pensamento mais voltado às questões materiais e financeiras.

Isso ocorre pois teremos três planetas (o que configura um Stellium, concentração planetária) no Signo de Touro: Urano, Sol e Mercúrio.

Como todos vão andar juntos durante esses dias, há uma tendência a pensarmos mais em coisas materiais. Touro tem a ver com o concreto, dinheiro, prazer e tudo o que diz respeito ao âmbito físico da vida.

Além disso, Sol com Mercúrio possibilita uma comunicação mais expressiva e persuasiva.

Eclipse Lunar: surpresas à vista

O segundo ponto importante da semana é o Eclipse Lunar que ocorre na sexta-feira (5/5), e muda o jogo. É um eclipse envolvendo o Sol em Touro em conjunto com Urano, simbolizando uma vibe de mudança, surpresas e coisas inesperadas.

Esse eclipse vai acontecer no eixo Touro e Escorpião, que formam um par que costuma mexer muito com a parte financeira, com os valores e com o apego (Touro) e o desapego (Escorpião).

Como você pode observar, teremos muitos acontecimentos relevantes nas previsões semanais de 30 de abril a 6 de maio. É uma semana que até parece ser calma, mas nem tanto assim.

Em época de eclipse, é sempre bom se preparar e não viver no limite. Mais situações impactantes poderão ocorrer nos próximos seis meses, o tempo de vigência de um eclipse.

Além disso, esta Lua Cheia do Eclipse será a data do famoso festival de Wesak, um momento importante para os orientais, quando Buda simbolicamente desceria para semear suas bênçãos.

Mercúrio Retrógrado em Touro: necessidade de certezas

O signo de Touro nos puxa para aquilo que é palpável e ainda precisamos lembrar que Mercúrio está retrógrado neste signo, podendo gerar enganos e mal entendidos. Com isso, a necessidade de certeza de Touro se intensifica ainda mais.

É hora de checar informações, tirar as coisas a limpo e ter atenção para não acreditar em promessas de boca. Aliás, Touro nem gosta disso.

Teremos aspectos bem enganosos e a comunicação precisa ser pautada pela clareza. Então, não hesite em confirmar: É isso mesmo que você disse?”, “Coloque no papel para mim, por favor” ou “O que você entendeu do que eu falei?”.

Diante da energia de Sol com Mercúrio, vamos tentar primar pela expressão criativa e pela clareza!

Vênus/Júpiter: nem tudo que reluz é ouro

Nesta semana, teremos Vênus em bom aspecto com Júpiter, tendências a oportunidades, coisas boas e vontade de aproveitar a vida. Esse aspecto também representa uma certa sedução e sugere uma alta da autoconfiança.

Porém, Vênus também estará em uma tensão com Netuno, o que, ao mesmo tempo, sugere uma semana sujeita a enganos.

Mesmo com o foco no concreto, algo de Touro, do plano material, é necessário ter cuidado com investimentos e com o dinheiro, dado ao contato difícil de Vênus com Netuno.

Vênus/Netuno: não queira correr riscos

Tendo em vista os aspectos que podem gerar enganos, o melhor é evitar correr riscos e fazer uma checagem extra. Afinal, Vênus em quadratura com Netuno pode trazer tendências de problemas em questões como estética, parcerias e o que quer que nos pareça benéfico.

Tenha atenção com o dinheiro, até porque, com Mercúrio retrógrado, já é mais fácil cometer erros em relação às compras.

Nada de acreditar em produtos milagrosos e promoções muito atrativas sem fundamento, pois esta é uma semana propícia para decepções e golpes virtuais.

Vênus em Gêmeos: tome cuidado com ilusões

Nos relacionamentos afetivos, as pessoas solteiras também precisam ficar ligadas, pois pode ser que o outro chegue com toda aquela banca, muita autoconfiança e conversa –algo próprio de Vênus em Gêmeos –, mas não seja bem o que você está imaginando.

Como Vênus está em bom aspecto com Júpiter, você pode pensar que a pessoa é maravilhosa, mas pode ter alguma coisa que ela não está mostrando de verdade. Dê tempo ao tempo, ao invés de sair já empolgando.

Além disso, Vênus em Gêmeos também sugere o poder da palavra usado para empreender uma venda que pode não ser a melhor opção, por isto, não compre a primeira ideia ou produto que vir pela frente. Em termos de parcerias, associações, investimentos, relações, a dica é esperar um pouco.

Mercúrio/Saturno: maturidade e prudência

Temos um aspecto muito a partir de sexta-feira (5/5): Mercúrio em um sextil com Saturno, um trânsito pode trazer tendências de mais lucidez. Mercúrio já está em Touro e há a necessidade de pensar com mais calma e colocar a cabeça no lugar, se ela tiver voado um pouco.

Touro já não gosta de decidir com pressa e, com Mercúrio retrógrado, devemos olhar as entrelinhas minúsculas do contrato. Nisso, Mercúrio com Saturno sugere, ainda, buscar uma opinião externa também antes de grandes decisões.

É um momento em que, se alguém te oferecer um investimento incrível, você vai buscar conversar com uma pessoa que conheça mais sobre o assunto. Desta forma, conseguirá uma opinião mais realista.

Para quem está planejando viajar, a dica é não comprar passagens e nem fazer reserva de hotel nesses dias, exceto caso seja extremamente necessário. A tendência é você esperar que o hotel seja incrível e, quando você chegar lá, a experiência seja péssima.

Assim, Mercúrio com Saturno sugere um momento de prudência em uma semana muito enganosa. Esse aspecto vai nos ajudar a separar o joio do trigo.

A onda de renovação da semana passada continua

Se você continua em busca de um caminho para renovar, ainda dá tempo de aproveitar a energia de mudanças. Temos um aspecto excelente para isso vindo da semana passada: Marte em sextil com Urano.

Estamos diante de uma oportunidade de deixar o passado para trás e com uma vontade enorme de seguir em frente. É uma vibe de renovação, de mudanças e de acreditar em coisas novas.

Todo esse impulso pode ser usado para o nosso proveito e para sair da rotina. Vênus está em Gêmeos e, de certa maneira, é melhor a gente correr somente os pequenos riscos de conhecer coisas novas e deixar os grandes riscos para depois.

Por exemplo, que tal aproveitar para conhecer um lugar novo e deixar os investimentos financeiros para outro momento? Mesmo se você não gostar, não há grandes consequências.

É uma semana legal para se soltar e navegar de forma mais livre. É bacana buscar conexão com o olhar generoso de Vênus/Júpiter, pois é sempre possível tirar algo de positivo ou, pelo menos, divertido.

Além disso, não deixe de pensar, na sexta-feira, dia do Eclipse Lunar, sobre o que você quer deixar para trás e, de fato, mudar na sua vida.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com