Como se preparar para o frio com ajuda do Ayurveda

A natureza, assim como a vida, se expressa em ciclos. Se aprendermos a nos alinhar com esta força cíclica, desfrutaremos de muitos benefícios na nossa saúde e bem-estar. As mudanças de estação são alguns dos ciclos que mais nos influenciam. Pensando nisso, é possível se preparar para o frio e reduzir os danos.

A seguir, explico mais sobre a influência da mudança de estações nas nossas vidas e compartilho dicas da Ayurveda para lidar com o frio tanto no Outono quanto no Inverno.

Como as estações nos influenciam?

Nosso corpo recebe influências a cada mudança de estação e sofre alterações. Isto porque cada Dosha (perfis biológicos do organismo) naturalmente aumenta durante as estações que apresentem qualidades semelhantes a ele.

O Verão é uma estação de calor e umidade, e logo após entramos no Outono, que é um clima mais frio e, principalmente, mais seco. No Brasil, esta estação não é tão marcada pelo frio como em outros países, porém, é necessário que tenhamos alguns cuidados por conta desse atributo mais seco.

Para o Ayurveda, a natureza seca e fria do Outono agrava o Vata Dosha (ar e éter). Logo, uma pessoa com tendência a desequilibrar no Vata precisa tomar certos cuidados durante o frio do Inverno, pois são os mesmos atributos naturais deste Dosha.

Como o Ayurveda pode ajudar na troca de estações

A medicina Ayurveda (entenda o que é aqui) nos revela a importância de seguir uma rotina, da alimentação equilibrada e autocuidado para um maior equilíbrio do Dosha afetado pela estação.

Para ajudar a manter ou restaurar este equilíbrio, é fundamental fazer mudanças na dieta e estilo de vida ao longo do ano.

Geralmente, por conta da temperatura externa, procuramos regular a temperatura corporal com a escolha de roupas propícias a cada estação, mas também é comum ajustarmos os alimentos que consumimos. Mas o que seria mais adequado?

Para se preparar o frio e ajudar a aumentar o calor corporal em dias mais gelados, é recomendado caldos, alimentos aquecidos, chás (veja aqui dicas para os dias frios) e o uso de especiarias nas refeições.

A Ayurveda amplia nosso conhecimento em relação ao assunto, revelando-nos outros recursos de que dispomos para manter o equilíbrio sazonal. Com isso, se consegue também alívio para certos desconfortos, comuns durante as transições sazonais, como gripe, alergia e tosse.

Você já deve ter percebido, por exemplo, como acumulamos mais muco durante o inverno. Logo, alguns hábitos podem ser evitados que facilitam esses desconfortos.

Como se preparar para o frio

No final do Outono, com o clima mais frio, é recomendável a todos consumir mais alimentos e bebidas quentes. Muito descanso e relaxamento também são aconselháveis, pois é um período dinâmico em que toda a natureza se prepara para o próximo Inverno.

A seguir, vamos resumir dicas gerais para todos no frio:

A alimentação mais quente e úmida. Pegue 15 minutos ao menos de sol quando possível. Todos os dias procure fazer uma atividade física até começar a suar. Cominho, cúrcuma, gengibre, canela, sal, cravo, mostarda e pequena quantidade de pimenta são aceitáveis e combatem o frio. As especiarias são terapêuticas – saiba mais aqui. Procure consumir água morna ao longo do dia. Chás digestivos sempre são bem vindos. Veja aqui como fazer chás digestivos. Pela manhã, faça uma oleação do corpo com óleo de gergelim morno, espere 15 minutos para se banhar. Para as pessoas que tendem a ter muito frio nos pés, procure aplicar na rotina escalda-pés com água morna e também com chás calmantes, como camomila e lavanda. Antes de dormir, faça uma oleação dos pés com óleo de gergelim morno e proteja com meias. Vale, ainda, fazer o Detox Ayurveda (veja aqui como) em qualquer estação e regularmente para eliminação dessas toxinas do nosso ser para que retorne ao estado natural de bem-estar e saúde.

Dicas para cada Dosha no frio

Como o fogo digestivo é forte no Inverno, no geral, todos nós podemos desfrutar de alimentos um pouco mais pesados. Mas há algumas dicas específicas para cada tipo de Dosha. Se você não sabe o seu, existem alguns testes online, mas o ideal é consultar um especialista.

Vata

Tipos Vata devem tomar cuidado extra evitando os sabores adstringentes e amargos, pois resfriam e ressecam ainda mais o corpo. Para equilibrar o Vata no Outono, é importante trazer calor, oleosidade, nutrição profunda, relacionamentos amorosos e uma sensação de estabilidade, rotina e aterramento para o seu dia a dia. O Inverno é frio e úmido; em alguns lugares, seco e intenso, atentando especialmente se você for Vata. Os Vatas devem se aquecer no inverno, e tomar as medidas necessárias para compensar a secura dos dias ventosos e aquela provocada pela calefação nos espaços fechados. Os óleos são fundamentais para a nutrição do Vata, aposte em óleo de gergelim ou ghee em suas refeições e na automassagem prefira o óleo de gergelim.

Kapha

Já os Kaphas devem evitar os muito salgados, doces, assim como alimentos frios, oleosos e gordurosos. O Inverno é frio e úmido; em alguns lugares, seco e intenso, atentando especialmente ao Dosha Kapha. Tipos Kapha devem fazer mais exercícios durante esta época do ano, em vez de cederem ao friozinho e hibernarem. Os indivíduos Kapha devem evitar açúcar, alimentos frios (sorvetes) ou de natureza fria (como a banana), óleos e gordura, principalmente animal, difícil de se digerir no nosso organismo. Se perceber excesso de muco pela manhã, procure ingerir água morna com 1 colher de chá de mel envelhecido (mais de 6 meses de fabricação). Priorize refeições com alho, gengibre, canela, cominho, mostarda e pimenta-preta.

Pitta

Nas estações mais frias é quando o Pitta se sente mais em equilibrio com o meio. Pois este que já tem o calor interno do fogo digestivo, agora não irá superaquecer com o ambiente externo. No frio há um aumento do calor interno – fogo digestivo – nas pessoas do tipo Pitta (fogo + água) é importante tomar cuidado para que não aumente tanto a digestão e gere desconforto. Não pule refeições, pode aumentar ainda mais o fogo digestivo. Os tipos Pittas podem evitar o uso de picantes e salgados, se apresentar este desconforto. Consuma bastante água em temperatura ambiente, pequenos goles ao longo do dia. Prefira os sabores suavemente doce e amargo, quando perceber esse excesso de calor interno.

Deborah Ocampo

Terapeuta Ayurveda especializada nos tratamentos ayurvédicos.Instrutora e praticante de Yoga. Graduando em nutrição.

ocampoyoga@gmail.com