Como usar a Numerologia para fazer escolhas: nome do bebê, da empresa e mais

Através da interpretação dos números e seus símbolos, podemos usar a Numerologia para fazer escolhas difíceis, como o nome de um filho e de uma empresa, para escolher um presente e, claro, tomar decisões com base nas previsões.

É importante lembrar que não existem números ruins ou bons, ou seja, não existem nomes corretos ou decisões perfeitas. Cada simbologia numérica tem seus aspectos positivos e negativos. O que importa é fazer escolhas conscientes e bem intencionadas.

A seguir, compartilho algumas dicas com vocês. Mas recomendo consultar um profissional — neste caso, um numerólogo — ou então mergulhar mesmo nos serviços e mapas numerológicos sugeridos.

Como usar a Numerologia para fazer escolhas

Nome de empresa

A Numerologia Empresarial pode ajudar a escolher o nome da empresa ou produtos que serão criados. A análise é bastante complexa. Entre os quesitos, leva em conta a soma das vogais e das consoantes, além da primeira letra e a primeira vogal. Outro ponto importante é identificar qual valor simbólico mais se evidencia pela repetição das letras do nome. O fundamental na Numerologia para Empresas é que o Número revele tanto as características da empresa quanto das atividades do seu ramo de atuação.

Presentes

Dia das Mães ou dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, aniversário… as datas especiais podem ser uma dor de cabeça para quem quer dar um presente verdadeiramente simbólico. Mais uma vez, a Numerologia pode ajudar. Através da análise do Ano Pessoal (descubra aqui) da pessoa, é possível saber quais os gostos e comportamentos que estão em evidência no período. Depois, você pode ver aqui as dicas de presentes de acordo com esse número.

Nome do filho

A escolha do nome do bebê é uma decisão muito importante e a Numerologia pode ser uma aliada nesse processo. Cada letra do alfabeto corresponde a um número e, dessa forma, é possível calcular o que cada nome significa. Além disso, o ideal é decidir o nome completo do bebê somente após a data de nascimento. Assim, é possível criar um nome que dê embasamento para a data de nascimento. O Mapa Infantil faz isso, ajudando a entender a personalidade da criança e ajudar no seu desenvolvimento.

Escolhas profissionais

Através do Mapa Numerológico (que analisa números do seu nome e data de nascimento), muito mais que saber qual profissão escolher, é possível descobrir os dons a serem vividos no trabalho. Assim, você consegue escolher como se desenvolver na carreira e ser uma pessoa mais realizada.

Decisões pessoais

Através do cálculo do seu Ano Pessoal, a Numerologia pode ajudar a identificar quais as energias que estão mais presentes em determinado período da vida de uma pessoa. Essa informação pode ser usada para tomar decisões importantes, como mudanças de emprego, relacionamentos amorosos, investimentos financeiros, entre outros. Você pode calcular o Ano Pessoal 2023 grátis aqui no Mapa do Ano.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br