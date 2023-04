A ideia de signos procrastinadores é real ou é mito?

Falar sobre signos procrastinadores pode ser uma maneira de colocar a culpa de uma “não ação” na Astrologia. Sua personalidade está relatada no seu Mapa Astral. Isso é um fato que a Astrologia estuda e defende com rigor e aprofundamento. Mas há fatores sobre você que sua cultura, sua família e seu ambiente impactam também.

A procrastinação é uma “não ação” que pode ocorrer por alguns aspectos:

Por algum motivo, você não se organiza. Com isso, acaba deixando de lado ou demorando para fazer tarefas das quais você não gosta. A adrenalina que traz estímulos para cumprir os prazos faz com que você deixe para realizar tarefas em cima da hora para sentir essa emoção. Você tem baixa autoconfiança Você é muito autocrítica Você demora porque precisa deixar perfeito e, por isso, investe muito tempo em detalhes até considerados desnecessários Por algum medo, você congela e prorroga responsabilidades e obrigações.

Muito além da ideia de signos procrastinadores

Perceba que alguns desses fatores podem, sim, ter relação direta e explicação no seu Mapa Astral. Mas isso está muito longe de uma simples explicação que vai dizer para você quais são os signos procrastinadores e quais não são.

Pense numa pessoa com Sol em Virgem. Você diria que ela é procrastinadora porque detalhista é uma característica que se relaciona ao signo?

Como astróloga, eu poderia te dizer que SIM, mas também que NÃO. Mas não listaria signos procrastinadores de maneira rasa. Na verdade, eu perguntaria quais signos e quais planetas essa pessoa tem nas casas 2, 6 e 10. Vou te explicar o porquê:

A Casa 2 no Mapa Astral tem a ver com estrutura e organização. A Casa 6 no Mapa Astral tem a ver com rotina e dia a dia, ou seja, sua vida prática. A Casa 10 no Mapa Astral tem com seu próposito de vida e sua carreira e profissão.

Ou seja, analisar as casas 2, 6 e 10 de um Mapa Astral vai ajudar a entender a capacidade de organização e de lidar com a vida prática de uma pessoa.

Portanto, uma pessoa com Sol em Virgem é totalmente diferente de outra pessoa virginiana porque o Mapa Astral de cada uma delas terá signos e planetas diferentes relacionados às casas 2, 6 e 10. Por isso é que não dá para dizer que tem signos procrastinadores e que outros são mais focados.

Descubra os signos que você tem nas casas 2, 6 e 10

Isso é fácil. E gratuito!

Faça a versão do seu Mapa Astral grátis aqui no Personare No lado esquerdo, embaixo da sua Mandala, escolha a opção Casas Astrológicas Perceba que você tem todos os signos no seu Mapa. Sim, todos os signos! Agora, anote quais signos você tem nas casas 2, 6 e 10. Para ajudar você, veja a imagem abaixo. É assim que vai aparecer para você:

Seu Saturno passa bem?

Saturno é um planeta, digamos, pesado. Saturno no Mapa Astral sugere suas dificuldades, mas também quais lições você precisa aprender.

Agora, se você tem aspectos de Saturno com Sol e/ou com Mercúrio, isso vai indicar a sua capacidade de se autodesenvolver, como você pode explorar seus talentos e seus potenciais.

Só que Saturno também pode ter ligação com suas crenças limitantes. Ou seja, aquelas questões que você acredita e que podem te limitar. Por exemplo:

eu não consigo ganhar dinheiro: muito comum em quem tem Saturno na Casa 2. só vai ficar bom se eu fizer, não posso delegar: que pode acontecer com quem tem Saturno na Casa 3. tudo é muito difícil: pode ser uma crença de quem tem Saturno na Casa 10.

Aproveite e leia também:

Entenda a importância dos elementos dos signos

Saiba o que são as casas astrológicas e o que elas revelam sobre sua personalidade

Ritmos e polaridades dos signos

Como estudar Astrologia?

Perceba que não falamos em signos procrastinadores, mas analisamos a procrastinação relacionada às áreas da vida (casas astrológicas) e ao planeta Saturno no Mapa.

E como faz para que essas crenças não limitem você? Se você sente que anda procrastinando e que isso está atrapalhando sua vida e suas realizações, você pode procurar ajuda.

Praticar Mindfullness de modo personalizado pode ser super importante para que você consiga oferecer o melhor que você consegue com presença. Alias, você sente que está presente no seu agora ou você está vivendo no passado ou no futuro?

Micro metas para você diminuir a procrastinação

Vamos começar com micro metas baseada no seu Mapa Astral. Ou seja, você vai reconhecer os signos que você tem nas casas 2, 6 e 10 e vai ler algumas dicas que podem ser o seu primeiro passo para combater a procrastinação e se aprofundar no seu processo de Autoconhecimento!

Casa 2, 6 e 10 em Touro, Virgem ou Capricórnio

Touro, Virgem e Capricórnio são signos do elemento Terra. A casa 2 em signos de Terra pode revelar que a pessoa dá grande importância para a vida profissional e prática.

Se Touro, Virgem ou Capricórnio estão na casa 2 do seu Mapa e você sente que está procrastinando muito, pode se organizar melhor:

Usando agendas para organizar suas tarefas. Fazendo listas de tarefas e marcando quando finaliza cada uma delas. Usando aplicativos de organização. Por exemplo: Google Agenda, Trello, Todoist e Microsoft To Do.

Além disso, você precisa se organizar externamente e ponderar bem os seus afazeres. Isso porque uma lista muito grande de tarefas pode fazer com que você procrastine porque não sabe por onde começar. E, mais ainda, você precisa evitar se sobrecarregar.

Casa 2, 6 e 10 em Áries, Leão ou Sagitário

Quem tem a Casa 2, 6 e 10 em Signos de Fogo, ou seja, Áries, Leão ou Sagitário, costuma precisar de entusiasmo e paixão na vida prática e profissional. Se não sentir essa vontade e ímpeto por uma tarefa, pode acabar procrastinando.

Além disso, são signos que gostam de desafios! Use isso a seu favor e:

Coloque metas para você não dar chance para procrastinação. Oganize suas tarefas para sentir entusiasmo a fazê-las.

Não gosta de lista de tarefas e nem tarefas que demoram muito tempo para serem concluídas? Tente, então, dividir as tarefas em etapas. Desta forma, possivelmente você terá mais desejo para finalizá-las.

Câncer, Escorpião ou Peixes na Casa 2, 6 ou 10

Pessoas com Câncer, Escorpião ou Peixes, signos do elemento Água, no início das casas 2, 6 e 10 tendem a sentir o mundo emocional influenciando muito na capacidade de concluir suas tarefas.

Por isso, essas pessoas precisam se envolver emocionalmente com suas tarefas. Dessa forma, é importante:

Cuidar do mundo interno e do emocional. Que tal começar com terapia online? Organize-se internamente para que suas tarefas fluam com mais leveza. Tente meditar. Um dos muitos benefícios da Meditação é melhorar sua produtividade. Praticar exercisios fisicos pode deixar seu mundo interno mais organizado, o que refletirá nas suas tarefas.

Gêmeos, Libra e Aquário na casa 2, 6 ou 10

A casa 2, 6 ou 10 em signos do elemento Ar, ou seja, Gêmeos, Libra e Aquário pode fazer com que a pessoa seja curiosa, flexível e estimulada pelo intelecto.

Por isso, se procrastinação é um problema na sua vida, você pode tentar:

Manter sempre na sua lista de tarefas, estudos, tarefas ligadas ao aprimoramento do conhecimento. Ter planos que possibilitem mudanças de caminhos. Não ter muita rigidez.

Fernanda Miguez

É astróloga formada pela Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro (SARJ) e idealizadora do Projeto Astrologia da Consciência. Trabalhou por 10 anos na equipe da astróloga Maria Eugênia de Castro e como colaboradora em 13 livros na área. Engenheira pela UERJ, atualmente é acadêmica de Psicologia. Tem formações na área de autoconhecimento, atua como trainer de Mindfulness pelo MTi (Mindfulness Trainnings International) e é professora de Cultivo do Equilíbrio Emocional pelo Albert Einstein - SP.

contato@fernandamiguez.com.br