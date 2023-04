Descubra o significado das retrogradações dos planetas

Estamos vivendo o trânsito de Mercúrio Retrógrado e muita gente se preocupa com as repercussões do trânsito. No entanto, embora seja a mais “famosa” retrogradação, ainda teremos outros sete planetas retrógrados ao longo de 2023 (veja as datas aqui). Neste artigo, veja qual é o significado das retrogradações dos planetas.

Todos os planetas retrogradam em algum momento ao longo dos anos, com exceção do Sol e da Lua. Em 2023, teremos oito retrogradações: além de Mercúrio, também de Júpiter, Vênus, Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão.

Cada um desses Astros rege assuntos diferentes (entenda o significado dos planetas aqui) e, portanto, quando eles desaceleram no Céu (retrogradam), esses temas podem ser mais tensos ou complicados. Por isso, a seguir, a gente te conta quais temas ter cuidado em cada retrogradação.

Mas não esqueça que toda vez que um planeta retrograda ele também age sobre alguma área do nosso Mapa Astral nascimento, pedindo atenção em alguma área da nossa vida. Por isso é tão importante estar atento ao seu Horóscopo Personalizado.

O significado das retrogradações dos planetas

A seguir, entenda qual é o significado das retrogradações dos planetas e uma dica de como lidar com esse período da melhor forma.

Vênus retrógrado: exige cautela em procedimentos estéticos, dificuldades em compras e vendas, mas também possíveis questionamentos em relacionamentos. Dica: tente focar em resolver seus problemas nas relações. Mercúrio retrógrado: não é um bom período para realizar atos comerciais importantes e contratos feitos nessa época podem precisar de correções. No entanto, pode ser uma fase propícia para revisões. Dica: se conecte com velhos amigos e revise projetos. Marte retrógrado pode despertar raiva e agressividade, além de aumentar as chances de brigas e problemas. Dica: comece uma rotina de exercícios físicos. Júpiter retrógrado pode trazer imprevistos em viagens, mas também um convite para crescimento pessoal. Dica: olhe para dentro de você antes de tirar os seus grandes projetos de extensão para fora. Saturno retrógrado envolve a revisão de responsabilidades e limites na carreira, profissão e imagem pública. Dica: pratique a autodisciplina! Urano retrógrado pode trazer mudanças importantes e estimular a análise de obstáculos e desafios a serem enfrentados. Dica: analise o que você deseja (e precisa) mudar na sua vida. Netuno retrógrado está relacionado à revisão e aprofundamento de sonhos e aspirações. Dica: reflita sobre quais são os seus sonhos e o que está fazendo de fato para realizá-los. Plutão retrógrado: está relacionado a transformações e áreas estagnadas que precisam de mudanças. Dica: busque interiorizar e perceber aspectos ocultos da sua personalidade e da sua vida que precisam ser trabalhados.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br