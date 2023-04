A final do BBB 23 está aí! Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao decidem nesta terça-feira (25) quem vai levar o prêmio de quase R$ 3 milhões. Você lembra o que a Astrologia apontava sobre quem vai ganhar o BBB 23?

Antes de o programa começar, lá em janeiro, a astróloga Nai Tomayno fez uma análise do Céu e contou quais eram as previsões astrológicas para o BBB 23 (relembre aqui).

Segundo a especialista, o fato da edição começar e terminar com Mercúrio Retrógrado indicava confusões, tretas e DRs. Mas outros aspectos também indicavam uma forte pegada de causas sociais, de gênero, raciais e políticas.

Além disso, a Astrologia indicava um foco nas mulheres – e não é que o BBB 23 está terminando com três delas na disputa pelo grande prêmio?

Astrologia acertou?

Astrologia acertou quem vai ganhar o BBB 23?

Antes de responder à pergunta é importante destacar que, mais do que prever o futuro, a Astrologia é um conhecimento que busca explicar, discutir e trazer reflexões sobre os trânsitos e momentos da nossa vida.

“Ler os astros é decodificar e entender símbolos, pois os planetas são símbolos e os signos, também. Ocorre que cada símbolo tem muitos significados”, explica a astróloga Vanessa Tuleski.

Então, mais do que apontar se as previsões foram assertivas ou não, vale pensar nos sintomas, nas questões e reflexões que surgiram a partir de tudo que rolou no BBB.

Veja aqui a análise do seu Horóscopo Personalizado, que não traz apenas previsões para a sua vida, como dicas e questões para você pensar e tomar suas decisões.

Quais eram as previsões para o BBB 23?

Confusões desde o início

O BBB 23 começou faltando dois dias para o primeiro Mercúrio Retrógrado de 2023 acabar. Por isso, as previsões indicavam que a comunicação seria caótica desde o início. Além disso, como foi uma retrogradação no signo de Capricórnio, o estresse poderia ser, principalmente, entre os grupos Camarote e Pipoca, e disputas pelos prêmios.

Agora, o programa termina com a retrogradação de Mercúrio em Touro, que indica que pode vencer uma pessoa que já tem uma renda e isso ser alvo de críticas, ou ganhar a pessoa que de fato mais precisa do dinheiro do prêmio.

Amor e fofocas

Durante o programa, vimos muitas tretas e mudanças de postura por parte dos participantes, principalmente em relação às alianças e estratégias de jogo. A competição pelo prêmio foi acirrada e muitos momentos de DR e fofoca aconteceram.

O programa também trazia muitas questões sobre amor e prazer, já que Vênus estava em Aquário e a Lua em Escorpião aumentava a competitividade e abria espaço para esconder estratégias.

Causas sociais e feministas

Além disso, foram abordados temas importantes durante o BBB 23, como a luta contra o racismo, homofobia e outras formas de preconceito.

No final, o vencedor foi uma pessoa com forte posicionamento em questões sociais, que se destacou desde o início e demonstrou uma forte personalidade ao defender suas ideias.

As previsões astrológicas também indicavam a necessidade de comunicação e socialização para se destacar neste programa, bem como a importância das causas sociais para o público.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br