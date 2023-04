Descubra como seu signo pode aproveitar Mercúrio Retrógrado

Desde sexta-feira (21), estamos vivendo a segunda retrogradação de Mercúrio em 2023. É verdade que o trânsito pode trazer uma série de desafios na comunicação, tecnologia e transportes. Mas como todo movimento astrológico, também pode ser positivo se você souber como seu signo pode aproveitar Mercúrio Retrógrado.

Segundo a astróloga Naiara Tomayno, Mercúrio Retrógrado no signo em Touro, que vai até dia 15 de maio, indica revisões sobre estabilidade e conforto, como materializar pensamentos e falas em algo real.

Mas o trânsito pode ser bom se você estiver com muitas pendências, porque Mercúrio Retrógrado pode diminuir o ritmo geral do que está acontecendo em outras áreas da sua vida e te dar espaço e tempo para lidar com a questões atrasadas.

Então, aproveite esse período para fazer revisões necessárias, finalizar pendências e retomar coisas que começou e deixou na metade do caminho.

Como nem todo mundo vai viver Mercúrio Retrógrado da mesma maneira, afinal, cada um de nós tem um Mapa Astral diferente e os planetas agem, portanto, em pontos específicos da nossa vida, cada pessoa pode aproveitar a retrogradação de forma diferente.

Como o seu signo pode aproveitar Mercúrio Retrógrado

Se você quer saber como aproveitar Mercúrio retrógrado, precisa descobrir qual área da sua vida o planeta está ativando. É só seguir o passo a passo:

Vá no Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site. Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento. Procure por Mercúrio e clique no trânsito. Então, você verá o alerta para quando ele estiver retrógrado – que é de 21 de abril a 15 de maio de 2023. Veja o vídeo e todas as dicas! Mergulhe nas previsões que são só suas. Anote a Casa Astrológica em que Mercúrio está na sua vida agora e então volte aqui para ler as oportunidades que você terá, segundo o astrólogo Alexey Dodsworth.

As oportunidades para cada signo:

Casa 1: oportunidade de se interiorizar e analisar coisas de sua própria vida.

Casa 2: oportunidade para você rever a forma como você lida com os seus bens e investimentos.

Casa 3: oportunidade para perceber suas falhas de comunicação e sobre os argumentos equivocados que você possa estar utilizando. Casa 4: oportunidade para reanalisar como você organiza as coisas na sua casa. Casa 5: oportunidade para você voltar a fazer alguma coisa que você já tinha praticado. Casa 6: oportunidade para avaliar seus hábitos, principalmente sobre a alimentação e saúde. Casa 7: oportunidade para ter boas e importantes DRs, seja com seu par amoroso, seja com sócios ou outros relacionamentos. Casa 8: oportunidade para lidar com algo difícil, seja terapia ou advocacia, mas desde que seja só. Casa 9: oportunidade para voltar a se interessar por algo que você já estudou e engavetou, como uma faculdade, um hobby ou idiomas. Casa 10: oportunidade para fazer algumas revisões e mudanças no que diz respeito ao seu trabalho. Casa 11: oportunidade para rever suas amizades, seja se desfazendo de algumas, seja retomando outras. Casa 12: oportunidade para introspecção, se recolher, meditar e ler.

Personare

time@personare.com.br