No dia 23 de abril comemora-se o Dia Mundial do Livro, uma data importante que celebra a leitura e a importância que os livros têm em nossas vidas. Para quem além de literatura também ama Astrologia, uma pergunta pode surgir: qual livro combina com o meu signo?

A Astrologia, enquanto ferramenta de autoconhecimento, nos permite descobrir qualidades, características e gostos que às vezes nós mesmos desconhecemos – ou simplesmente ainda não descobrimos.

Já a Literatura nos permite conhecer culturas, lugares e pensamentos sem sair de casa. Ao unirmos esses dois universos, temos muito a ganhar: conhecer a nós mesmos através de outros autores.

Por isso, neste Dia do Livro, fica o nosso convite: leia o livro do seu signo – não só do solar, mas também do seu Ascendente e da sua Lua, que formam a tríade astrológica da nossa personalidade.

Outra sugestão, caso você queira um incentivo para ler ainda mais, é ler um livro por mês. Você pode ver aqui neste artigo qual é o signo de cada mês e ir lendo a sugestão de cada signo.

Qual livro combina com o seu signo?

A seguir, a astróloga Nai Tomayno sugere qual livro combina com o seu signo. Lembrando que o ideal é conferir a indicação do seu signo solar, Ascendente e signo lunar. Se você não sabe ou não tem certeza dos seus, veja aqui no seu Mapa Astral gratuito!

Áries: O Poder do Agora (Eckhart Tolle)

Para as pessoas de Áries, um livro que combine com sua personalidade forte e decidida pode ser “O Poder do Agora”, de Eckhart Tolle. Este é um livro para motivar a mudar o mindset sobre nossa relação com o tempo. Além de explicar como funciona a sensação de ansiedade e os prejuízos disso, traz exercícios que abrem a mente e apresenta soluções possíveis de viver.

Touro: Enquanto Agonizo (William Faulkner)

Este livro aborda principalmente relações familiares. Um dos seus grandes destaques é a relação com a passagem do tempo e principalmente com o apego, uma das características mais marcantes do signo de Touro. Além disso, também são tratados temas como lidar com o apego à vida de quem amamos e como isso nos afeta.

Gêmeos: Cem Anos de Solidão (Gabriel García Márquez)

Talvez a mente geminiana consiga acompanhar melhor a quantidade de nomes e personagens neste livro, mas observar como a troca com outras pessoas e nossa comunicação acontecem já é por si só uma arte. Este clássico da literatura mundial eleva isto a outro patamar.

Câncer: Orgulho e Preconceito (Jane Austen)

Esta obra apresenta uma das histórias de amor mais encantadoras da Literatura. Repleto de sensibilidade, ele é ideal para as pessoas amorosas de Câncer. Ele também nos deixa uma ótima lição sobre o quanto é necessário deixar certas resistências de lado para acolher as pessoas, o afeto e o amor como eles chegam até nós.

Leão: Mulheres que Correm com os Lobos (Clarissa Pinkola Estés)

Este livro fala sobre a natureza selvagem que vive em nós, mas pode ser lido como um convite para as pessoas de Leão (e de todos os signos também!) viverem sua essência para além das demandas da sociedade. Como viver com liberdade e o quanto isso pode ser recompensador são temas desta obra, valendo a leitura nesse Dia do Livro.

Virgem: Crime e Castigo (Fiódor Dostoiévski)

Este é o livro que toda pessoa não sabia que precisava ler até começar a lê-lo! O enredo se baseia em um erro cometido e em como viver a vida sem fazer da culpa uma prisão. A lição vem de uma situação extrema, mas é uma ilustração de como viver como se é possível sendo uma pessoa imperfeita, algo necessário para a pessoa de Virgem.

Libra: Meio Sol Amarelo (Chimamanda Ngozi Adichie)

Este livro trata de temas muito librianos: diplomacia, justiça, romance e relações. Além da fascinante história sobre a guerra da Biafra-Nigéria, temos um mergulho na profunda relação entre as irmãs e seus amores.

Escorpião: A Paixão Segundo G.H. (Clarice Lispector)

Este livro é tão impactante e profundo e intenso quanto a mente escorpiana. Ele nos mostra como estar em paz em meio a inquietação, e é um verdadeiro ensaio sobre a solidão, nos mostrando a beleza de uma existência reflexiva.

Sagitário: A Metamorfose (Franz Kafka)

Kafka é um autor que ficou conhecido por suas grandes reflexões sobre o sentido da vida. Em A Metamorfose, ele nos mostra que não podemos nos apegar às nossas verdades internas, um tema muito caro às pessoas de Sagitário. Além disso, nos aponta o quanto podemos crescer e nos desenvolver a partir de eventos adversos.

Capricórnio: Grande Sertão Veredas (Guimarães Rosa)

Este clássico brasileiro fala sobre o valor do esforço e do comprometimento, mas também o do afeto. Além disso, traz também um tom austeridade que combina com Capricórnio, mostrando como nascem coisas belas dessa combinação. Leitura necessária para esse Dia do Livro!

Aquário: Quincas Borba (Machado de Assis)

O enredo e escrita de Machado de Assis por si já valem a leitura, mas a independência e pensamento revolucionário (super aquariano) do personagem principal são incríveis. Temos uma crítica tenaz à sociedade e proposta de olhar para si e nossos conceitos, nos levando a pensar o que é de fato, o “normal”.

Peixes: O Corcunda de Notre-Dame (Victor Hugo)

Assim como o signo de Peixes enxerga beleza e a magia do que está às vezes à margem. Este é um livro que, além de nos fazer apaixonar pela fragilidade e inocência do amor, nos inspira empatia.

Gostou das nossas indicações? Boas leituras e feliz Dia do Livro!

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

