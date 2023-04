Hora de organizar a bagunça! Veja as previsões de 23 a 29 de abril

Após a grande agitação da semana anterior, chegou o momento de organizar o caos e colocar a casa em ordem. As previsões astrológicas de 23 a 29 de abril de 2023 nos sugerem oportunidades de desapego, libertação e encontro com o novo.

Assim, quem souber aproveitar terá chances de promover boas mudanças. Vamos conferir o nosso resumo astrológico:

No início da semana, ainda estaremos na reverberação da intensidade vivida na semana passada, devido à Lua Nova e ao primeiro eclipse do ano, ambos ligados ao Sol em quadratura com Plutão; Temos Mercúrio em sextil com Marte a partir de segunda-feira (24), o que aumenta a objetividade no plano mental e na execução de tarefas, mesmo com Mercúrio retrógrado; Já a partir de terça-feira (25), Sol em sextil com Saturno nos convida a um momento de organização depois de situações mais críticas; Por fim, Marte em Câncer em sextil com Urano chegando no sábado (29), sugere mudanças e criatividade.

Ficou com vontade de aproveitar os bons aspectos das previsões da semana? Então, vem conferir o Horóscopo Personalizado e entender melhor esses trânsitos na sua vida.

Hora de colocar a casa em ordem

Se você acompanhou as previsões da semana anterior, sabe a quantidade de aspectos que tivemos no Céu, não é mesmo? Na sexta-feira, (21), tivemos um eclipse solar raro híbrido, e ainda estamos sentindo os efeitos da ressaca desse aspecto do Sol com Plutão, que mexeu bastante com todo mundo.

Isso fez com que a semana anterior fosse intensa, tanto no nível coletivo quanto no pessoal, possivelmente desencadeando acontecimentos e/ou crises internas. Sendo assim, a semana começa ainda reverberando os trânsitos da semana passada.

No entanto, o Sol está em sextil com Saturno, aspecto bastante relacionado à racionalidade, e que nos ajuda a refletir:

“Algo aconteceu. Ok, e agora? O que eu faço com isto? Qual providência prática tomar?”

Pare para refletir se, simbolicamente, nos dias anteriores você teve alguma bagunça na sua casa, se algo quebrou ou passou aquele vendaval. Saiba que chegou a ocasião perfeita para avaliar os prejuízos e começar a colocar tudo em ordem.

Momento de rapidez e assertividade

Outro aspecto benéfico nas previsões semanais de 23 a 29 de abril de 2023 é Mercúrio em bom aspecto com Marte. O trânsito tende a uma certa agilidade e objetividade. É uma energia que ajuda a enxugar esse clima de ressaca e de crise.

Depois de Céu intenso, felizmente teremos uma semana mais amena. Seja lá o que você tenha passado nos últimos dias, esse aspecto tende a ajudar a trabalhar suas emoções a respeito.

Se você passou por alguma crise, algum susto, com persistência, organização e racionalidade, vai começar a sair do caos, confie.

E se por acaso na última semana a preguiça com a academia bateu forte, aproveite agora a energia de Mercúrio com Marte para se mexer e voltar a fazer atividade física.

Esse aspecto é também oportuno para agir de forma mais prática e pensar em possíveis ações para resolver os problemas, pois sugere objetividade e ação. Algumas coisas ainda vão estar um pouco emaranhadas, devido a Mercúrio retrógrado, mas é possível driblá-las.

Assim, quem se alinhar com esse trânsito vai se sair melhor durante a semana. A dica principal em Astrologia é: vá conforme o fluxo!

Que tal aproveitar a mudança?

As previsões astrológicas da semana seguem com Marte em Câncer fazendo um aspecto de colaboração, no caso um sextil, com Urano em Touro. A reflexão principal aqui é: será que estamos preparados para mudar com a mudança?

Urano é o grande representante das mudanças. Para ilustrar melhor o que representa essa energia, vamos supor algo bastante possível de acontecer no eclipse: que algumas pessoas terminaram um relacionamento,

Para quem viveu uma situação dessas, Marte em boa sinergia com Urano sugere que a pessoa encare a situação por um ângulo mais positivo e de movimento:

“Terminei, não está fácil, mas eu agora vou encarar uma academia, vou melhorar a minha alimentação, vou fazer uma mudança.”

Se a vida mudou, você deve refletir a partir de agora como tirar proveito dessa situação para se libertar de vez.

Quem tiver essa postura mais positiva poderá aproveitar essa energia incrível de inovação e criatividade. Ainda, quando se fala em Marte em Câncer, isto tem muito a ver com a casa, com a vida doméstica, particular e familiar.

Às vezes, quando se passa por uma crise ou situação, acabamos nos dando conta de como aproveitar o momento para mudar a decoração, pintar, reformar… Enfim, é hora de trazer novidades e movimento para a vida.

Criatividade feminina

Nesta semana, podemos ver notícias pontuais de inovação e ações criativas envolvendo mulheres, pois Marte em Câncer remete muito ao público feminino. Estamos em um momento criativo e de ebulição.

Além disso, esse aspecto também gera uma energia de desapego, sendo ótimo para deixar ir aquilo que não serve mais.

Depois de um eclipse bastante mobilizador, temos a possibilidade de reconstrução e de seguir em frente, pois Marte é ação.

Pense da seguinte forma: é preciso que você seja a mudança na sua vida!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com