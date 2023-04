Por que 20 de abril de 2023 é importante para Astrologia?

Vamos direto ao assunto: 20 de abril de 2023 é importante para Astrologia porque vários fenômenos astrológicos ocorrem nesta data. E não são quaisquer eventos, são momentos bastante significantes. Estes são os quatro em destaque:

Além disso, no dia seguinte, começa Mercúrio retrógrado. Isso significa que no dia 20 de abril, Mercúrio estará em movimento estacionário e os assuntos regidos por este planeta já podem começar a apresentar dificuldades e atrasos.

Céu explica porque 20 de abril de 2023 é importante para Astrologia

Com tanto agito astrológico, a semana de 16 a 22 de abril tem de tudo um pouco, mas muitos fenômenos se dão exatamente na quinta, e, por isso, o dia 20 de abril de 2023 é importante para a Astrologia.

Vamos explicar esses fenômenos astrológicos um a um para você entender:

Eclipse em Áries

Em Áries, nada é calmo e tranquilo. Pelo contrário. O signo de Áries, que conhece pode conhecer melhor aqui, é explosivo, tem muita energia e é agitado.

O eclipse acontece com muitos planetas nesta signo:

Sol ainda estará em Áries à 01h12 do dia 20 de abril. Lua estará em Áries. Álias, essa é a segunda Lua Nova em Áries do ano – veja aqui no calendário lunar 2023. Júpiter ainda está em Áries

Com isso, esse Eclipse Solar em Áries é considerado muito poderoso e raro. De acordo com a astróloga Vanessa Tuleski, que analisou o Mapa do primeiro eclipse de 2023, o fenômeno é poderoso porque está no último grau de Áries.

Para a Astrologia, o último grau de um signo é considerado muito crítico.

“É como se estivesse à beira de um abismo. Áries, o signo deste eclipse, é bélico, impaciente, mas também corajoso e ousado. Todas essas características podem estar presentes no eclipse”, explica Vanessa.

Você pode entender toda a análise do primeiro eclipse de 2023 aqui.

Lua Negra no dia 20 de abril

Lua Negra é o nome dado para a segunda Lua Nova seguida em um mesmo signo, explica a astróloga Naiara Tomayno. Isso também é raro, porque ocorre em média a cada 32 ou 33 meses.

De acordo com Naiara, é como uma segunda chance para trabalhar as energias desse signo. “No caso de Áries, é a iniciativa, o pioneirismo, a coragem e a ousadia”, explica.

Mas atente-se ao perigo dessa fase: o lado impulsivo pode nos fazer agir sem pensar. Ou a sensação de que temos que fazer tudo sozinhos, como se não pudéssemos contar com ninguém. Um grande aprendizado será não ficar esperando a boa vontade alheia, mas aprender a delegar.

Você pode entender mais sobre a Lua Negra em Áries 2023 aqui neste artigo.

Sol muda para Touro no dia 20 de abril

Na hora do eclipse, à 01h12, o Sol estará nos últimos momentos de Áries. No entanto, às 05h14, o Sol muda para Touro, deixando ainda mais o dia 20 de abril de 2023 importante para a Astrologia.

Na temporada de Touro 2023 você recebe o convite para concentrar toda energia no que pode de fato gerar bons resultados.

“A chegada do Sol no signo de Touro marca o início de uma temporada de maior estabilidade, crescimento e cuidado com o que realmente importa”, segundo a astróloga Tati Guimarães.

A temporada de Touro 2023 começa no dia 20 de abril e vai até 21 de maio. Você pode saber aqui como aproveitar o Sol em Touro neste ano, seja qual for o seu signo.

Sol e Lua em tensão com Plutão no dia 20 de abril

Fica ainda mais evidência o quanto o dia 20 de abril de 2023 é importante para Astrologia com a análise da tensão que haverá entre Sol, Lua e Plutão.

“Uma quadratura entre Sol, Lua e Plutão tem a ver com sérias questões envolvendo poder. Em outras palavras: uso e abuso de poder”, segundo a astróloga Vanessa Tuleski.

Essa tensão entre esses três astros pode indicar lideranças opressoras, aumento da violência, perdas de pessoas muito conhecidas, destruição por eventos da natureza, transformações tecnológicas, imprudência, comportamentos obsessivos e crises sérias.

Você pode ler mais sobre a tensão entre Sol, Lua e Plutão aqui.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

