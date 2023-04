Qual a melhor fase da Lua para cortar cabelo, diminuir volume ou depilar?

As mudanças da Lua são importantes em muitos setores da nossa vida, desde o nosso humor, relacionamentos, ciclo menstrual e até na beleza. Por isso, observar a melhor fase da Lua para cortar cabelo, diminuir volume ou depilar pode impactar no resultado final. É isso que a gente te conta a seguir.

Antes, é importante que você saiba o significado das fases da lua:

Lua Nova é o momento ideal para novos inícios e ideias que você quer que durem Lua Crescente: é o melhor momento para iniciativas e resultados rápidos Lua Cheia: é a época de sair e de eventos, mas em que as emoções estão inflamadas Lua Minguante: é momento de recolhimento, planejamento e discrição.

Conhecer as Fases da Lua também auxilia no planejamento estratégico de ações e na organização da vida prática. Você pode acompanhar aqui o Calendário Lunar 2023 completo para se planejar!

Qual a melhor fase da Lua para…

A seguir, as astrólogas Ana Paula Malagueta e Vanessa Tuleski contam como usar cada fase da Lua para diferentes objetivos ligados ao cabelo e à depilação.

Melhor fase da Lua para cortar cabelo

A melhor fase da Lua para cortar o cabelo varia conforme o seu objetivo. Veja:

Lua Crescente: é ótima para que o cabelo cresça mais forte e mais rápido, ou seja, é a fase ideal para quem deseja cortar só as pontas, quem quer ter cabelos mais longos ou até mesmo quem se arrependeu de algum corte. Lua Nova: é o momento ideal para quem quer inovar no visual e fazer cortes mais ousados. Lua Cheia: quem quer que os cabelos cresçam mais devagar e com mais volume, opte por essa fase. Lua Minguante: é a fase menos recomendada em geral, a não ser que você queira que o corte dure mais tempo.

Dica extra: se quiser uma análise personalizada, veja aqui o calendário do corte de cabelo, que indica as melhores datas segundo o seu objetivo de acordo com o seu Mapa Astral.

Para diminuir volume do cabelo

Se você deseja reduzir o volume do seu cabelo, a fase da Lua ideal é a Minguante. Afinal, esse é o momento em que a lua está reduzindo o seu brilho. Vale, ainda, aproveitar para fazer tratamentos para cabelos danificados, especialmente na raiz.

Fase ideal para tratamento nos cabelos

Quase todas as fases da Lua são boas para investir em tratamento de cabelo. Mas cada uma tem especificidades:

Lua Nova: tratamentos de hidratação e restauração Lua Crescente: tratamentos de fortalecimento Lua Cheia: tratamento para dar mais brilho ao cabelo Lua Minguante: tratamento nas raízes, para cabelos danificados

Melhor Lua para pintar os cabelos

A Lua Nova é a melhor fase para renovar o visual, ou seja, pintar ou tingir os cabelos. Mas a Lua Minguante também é super favorável para tinturas, assim como alisamentos no cabelo.

Melhor fase da Lua para depilar

Segundo a Astrologia, existem datas em que a depilação é mais eficiente, a fim de que os pelos nasçam mais vagarosamente. Como o nome sugere, a melhor fase é a Minguante, pois os pelos tendem a minguar também.

