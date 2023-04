Óleos essenciais para depressão: como a aromaterapia pode ajudar

A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, e a pandemia contribuiu muito para que esse cenário ficasse ainda pior. Nesse contexto, muitas pessoas procuram por óleos essenciais para depressão.

Sim, eles podem ajudar o paciente a reequilibrar sua qualidade de vida, mas é fundamental que ele também faça acompanhamento médico especializado.

O que é a depressão?

A depressão é um distúrbio de saúde mental caracterizado pela tristeza persistente e pela falta de interesse ou prazer em atividades anteriormente gratificantes e agradáveis, de acordo com definição da Organização Mundial da Saúde (OMS). Saiba mais sobre a depressão e como ela atua no corpo

Segundo a organização, mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo, independente da idade, sofram de depressão.

O Relatório Mundial de Saúde Mental de 2022 aponta que houve uma piora significativa após a pandemia, com aumento superior a 25% dos novos casos de depressão e ansiedade. Entenda aqui a diferença entre depressão e ansiedade.

Quais sintomas de depressão?

Algumas pessoas apresentam sintomas físicos como baixa de imunidade, episódios de problemas inflamatórios ou infecciosos. Não olhar para isso pode ter consequência de outras doenças mais graves, por isso é tão importante o olhar para a nossa saúde mental.

Se você sente com muita frequência tristeza, pessimismo, baixa autoestima, não sente prazer em nada que faz ou não tem vontade de sair da cama quando acorda de manhã. Se sofre de insônia ou dorme mal, tem oscilações de humor e pensamentos destrutivos.

É muito importante que busque ajuda profissional de um médico psiquiatra ou psicólogo(a). Pode ser necessário o uso de medicações e acompanhamento terapêutico. Mas cada caso é único, por isso é muito importante investigar. Também é fundamental ter o apoio também da família nesse acompanhamento.

Como óleos essenciais para depressão podem ajudar?

Não existe exatamente um único grupo de óleos essenciais para depressão. O que acontece é que a Aromaterapia, por meio dos óleos essenciais, pode ajudar como suporte emocional junto com seu tratamento médico.

A Aromaterapia pode ajudar a melhorar o sono, a trazer mais disposição, mais energia, entre outros benefícios. Também é muito importante saber a causa da doença, pois é justamente nesse ponto que os óleos essenciais irão atuar para te ajudar.

Existem alguns óleos essenciais que podem ajudar no geral:

Os óleos cítricos como laranja e limão, podem contribuir muito para isso, pois temos vários óleos que são antidepressivos. Os óleos que são extraídos de flores, como a lavanda e o ylang ylang, ajudam a equilibrar nossas emoções.

Mas, como sempre digo, não existe uma fórmula mágica que resolva, se um óleo fez bem para um amigo(a) seu, não significa que ele será bom para você também.

Para uso de óleos essenciais para depressão, busque ajuda profissional

Os óleos essenciais, mesmo sendo naturais, usados sem acompanhamento podem ter efeitos colaterais, principalmente com o uso de medicações alopáticas ou homeopáticas. Por mais naturais que sejam, são ativos químicos que atuam no nosso sistema, assim como os medicamentos.

Lembre-se que a aromaterapia não é um simples “cheirinho” que a gente pode usar todos os dias na casa de forma contínua. Os óleos realmente entram no nosso sistema através do olfato, causando muitas vezes uma sobrecarga de componentes químicos no nosso corpo.

Nessas horas, é sempre bom ter o acompanhamento de um aromaterapeuta que vai conhecer sua história, entender seu momento de vida e saber um pouco sobre sua saúde física e mental, sobre seu tratamento médico para te ajudar com o uso correto e seguro dos óleos essenciais para depressão.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com