Eclipse desta semana é considerado raro — entenda por quê

Teremos o primeiro eclipse de 2023 à 01h12 desta quinta-feira, dia 20 de abril. Além de poder indicar crises e mudanças repentinas, como todo eclipse, e ocorrer no último grau de Áries, o que é considerado crítico pela Astrologia, o Eclipse desta semana é considerado raro.

Quer entender por que e tudo que está envolvido no fenômeno? Então, segue com a gente.

Por que é um eclipse raro?

O eclipse desta semana é considerado raro porque será Híbrido, o que acontece uma vez a cada década.

O eclipse híbrido ocorre quando muda de anular (aquele que se vê um círculo de luz ao redor) para total (quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando completamente a face do Sol), e vice-versa, em pontos específicos da sua trajetória.

Ou seja, algumas pessoas poderão ver o eclipse aqui da Terra de formas diferentes à medida que a sombra da Lua se move pelo globo.

Eclipse desta semana será visível?

O eclipse do dia 20 de abril de 2023 terá visibilidade total somente para quem estiver na Austrália Ocidental, em partes orientais do Timor-Leste, na Ilha Damar e em partes da província de Papua na Indonésia.

Ainda haverá visibilidade parcial em algumas partes do Sudeste Asiático, da Austrália e da Antártida, na Ilha do Norte na Nova Zelândia e na Micronésia, poderão ver o fenômeno.

E a rara transição do eclipse anular para o eclipse total só será visível de locais remotos nos oceanos Índico e Pacífico.

Quais são os efeitos do eclipse?

Para a Astrologia, os eclipses estão ligados a incertezas e podem indicar crises em até meses após sua data. No entanto, alguns astrólogos acreditam que as regiões em que o fenômeno é mais visível podem ter efeitos “mais fortes”.

Por exemplo, o eclipse de 26 de dezembro de 2019 foi visível na Ásia e trazia destaque para a saúde. Por isso, astrologicamente, este eclipse estava ligado ao início da pandemia de Covid-19.

Teremos mais três eclipses este ano, inclusive com alguns visíveis aqui do Brasil e, portanto, mais fortes. Veja aqui a data de todos os eclipses de 2023.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com