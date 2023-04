Mercúrio Retrógrado marca as previsões de 16 a 22 de abril

Hora de aguentar firme e se preparar para o primeiro eclipse de 2023, grande destaque das previsões astrológicas de 16 a 22 de abril de 2023. Nesta semana, o Céu vai entregar de tudo um pouco, de eclipse solar até Mercúrio Retrógrado.

Mas, calma! Temos muitos outros trânsitos para se prestar atenção. Então, vamos conferir o nosso resumo astrológico:

Até segunda-feira, reverbera a quadratura Vênus/Saturno, da semana anterior, que trouxe alguns momentos desagradáveis; Na sexta-feira, Mercúrio começa a retrogradação e fica assim até 15/05; Na madrugada do dia 20/04, quinta-feira, ocorre um eclipse solar bastante intenso; Ao longo da semana, Sol/Plutão podem gerar disputas, intensidade ou perdas; De domingo até a próxima terça-feira (24/04), Mercúrio conjunto a Urano pode sugerir notícias impactantes; Mercúrio em sextil com Marte, até quase o final do mês, auxilia a ter raciocínio rápido; A partir de sexta-feira, Sol em sextil com Saturno favorece o bom senso; Na quinta-feira, o Sol entra em Touro e dá início a uma nova fase, mais voltada para o prazer e menos agitada e dinâmica do que a do Sol em Áries.

Bastante coisa acontecendo nas previsões da semana, né? Vem muito mais por aí!

Aproveite para dar aquela conferida no seu Horóscopo Personalizado e entender melhor os seus trânsitos pessoais!

A parte mais tranquila: as obrigações e frustrações nas

Até segunda-feira, reverbera ainda a quadratura Vênus/Saturno, vinda da semana anterior e que nos trouxe algumas frustrações. Pode ser que tenhamos nos sentido mais fechados e nos deixou um pouco mais fechados ou lidando com pedras no sapato.

Com essa combinação, é comum ficarmos mais seletivos e exigentes. O lado bom é que repensamos algumas relações, valores e questões gerais da nossa vida.

Mercúrio retrógrado está chegando!

Na sexta-feira 21, feriado de Tiradentes, Mercúrio fica retrógrado e permanece assim até o dia 15 de maio. Quem acompanha o Personare sabe que é um período que requer paciência.

Afinal, com Mercúrio retrógrado, empecilhos e defeitos em aparelhos e na Internet tendem a acontecer mais, além de outros percalços no dia a dia.

Como nem tudo pode funcionar como a gente quer durante a retrogradação, vale se preparar para ter aquele plano B na cabeça e agir rápido.

É como se fosse necessário ter mais foco e buscar ser mais prático durante esses dias, pois a chance de se distrair é bem maior do que com Mercúrio direto.

Aliás, aproveite para entender tudo sobre os trânsitos de Mercúrio Retrógrado em 2023 .

Eclipse solar: lidando com crises

O primeiro eclipse de 2023 vem aí e não tem jeito, vamos lidar com crises. Porém, é possível se preparar para lidar melhor com esse período.

Esse eclipse vai acontecer na madrugada do dia 20 de abril, com Sol e a Lua bem no finalzinho de Áries, no último grau do signo, considerado um grau crítico.

Além disso, o trânsito acontece numa quadratura com Plutão, aspecto de tensão. Isso significa que, pelos próximos seis meses, o eclipse poderá trazer questões que vão deixar o mundo em alerta.

Durante esse período, também poderão ocorrer crises na nossa vida pessoal, porém, é fundamental lembrar que muitas vezes temos que passar por situações que nos façam crescer e evoluir.

Veja, não é que o mundo vá acabar, mas impasses e dificuldades tendem a pipocar a partir de outras situações.

Ao longo da semana, o que vai se refletir no eclipse, o Sol vai ficar em contato com Plutão, aumentando as chances de disputas e tensões. Poderemos ver problemas em comunidades, aumento de agressividade, fenômenos climáticos e mortes.

Existe um clima muito forte de disputa de poder. É uma semana que pede cautela, pois Sol com Plutão cria uma atmosfera bastante acirrada. A dica presente nas previsões de 16 a 22 de abril é pensar com frieza para não poder embarcar nessa onda de disputa.

Há uma tendência a sentir medo, insegurança e sensação de ameaça. Esses aspectos de tensão se juntam ainda com Mercúrio em conjunção com Urano, de 16 a 24 de abril, podendo gerar notícias completamente inesperadas, inclusive no âmbito financeiro.

Busque ter mais atenção no trânsito e nos deslocamentos, pois há altas chances de acidentes com trens, carros e ônibus.

E quando o medo bater?

Pela intensidade de Plutão, quando você sentir medo, procure respirar fundo e se centrar, pois entrar em pânico não adianta. Busque entender que o Céu é parecido com o mar. Temos momentos de mar tranquilo e de mar de ressaca. Estamos na semana do mar de ressaca.

Como o eclipse reverbera pelos próximos seis meses, vamos lidar com muitas tensões e problemas. Nada de imaginar que o mundo está acabando, mas sim entender como um ciclo de vida e pensar que para toda crise há uma solução, combinado?

Escolha o lado favorável de Áries

Como o eclipse acontece em Áries, precisamos buscar o lado favorável do signo, a coragem, e refletir sobre como fazer bom uso dessa virtude. Não é sair batendo o pé, porque o defeito de Áries é que ele não consegue perder, mas sim, usar a firmeza e a assertividade na medida certa.

As pessoas certamente estarão mais belicosas e devemos pensar e responder usando a inteligência emocional para não entrar em brigas sérias, pois poderá custar caro.

Procure se apoiar na comunicação não violenta e quando você notar que o outro está muito reativo e atacando, pare e pergunte: você está bem? Ao tomar essa atitude, você leva a conversa para outro nível, saindo da disputa pura e simples.

Terapia como solução

Quando sentir que a corda deu aquela apertada, lembre-se que a terapia é uma ferramenta excelente para lidar com momentos de crise e sufoco. Inclusive, vale ressaltar que essa será uma ótima semana para buscar terapia. Aproveite e confira as diversas opções de terapias disponíveis aqui no Personare .

Porém, será aquela terapia que vai mexer com você profundamente e tocar no ponto mais necessário para a transformação, porque Plutão é bastante intenso. Ao mesmo tempo, só vai funcionar se você quiser a mudança.

Aí vem o Mercúrio com Urano falando em mudar pensamentos, sendo que crises que aparecerem nesta semana devem ser vistas exatamente como aquilo que precisa ser mudado. É a oportunidade de encarar e botar o dedo na ferida sem medo, pois terapia necessita de profundidade, se ficar na superfície não funciona.

Coisas mal resolvidas podem voltar

O eclipse solar pode trazer coisas do passado que não estavam resolvidas.

Não é raro que assuntos e pessoas de antigos relacionamentos surjam de repente, seja na semana do eclipse, seja ao longo dos próximos seis meses.

Estamos diante de uma energia muito intensa e tudo o que for feito nesse período vai repercutir e ganhar uma dimensão maior. Por isso, é importante ter atenção ao lidar com questões do passado para não machucar a nossa criança interior.

Onde se segurar?

Diante de tanta turbulência no céu, você deve estar se perguntando onde a gente se segura, não é verdade? Temos dois aspectos nas previsões semanais de 16 a 22 de abril de 2023 que nos dão um respiro.

O primeiro é Mercúrio em sextil com Marte, que fica até quase o final do mês e nos ajuda a ter um raciocínio rápido, e, ao mesmo tempo, prático, o que é útil em situações de tensão.

Além disso, a partir de sexta-feira, o Sol em sextil com Saturno favorece vias de bom senso, que amenizam situações mais tensas. O Sol também entra em Touro na quinta-feira e uma nova fase se inicia.

Touro é mais moderado do que Áries e, em uma crise, temos aqui um ganho, embora o lado negativo de Touro seja a teimosia. Sol em sextil com Saturno também ajuda a encontrar vias para resolver as coisas com racionalidade, até porque Saturno não gosta de correria, mas tem autoridade e conhecimento.

Vamos juntos escolher os melhores caminhos?

Viu só, como nem tudo está perdido? Temos alguns caminhos e onde nos segurar. Procure pensar que, mesmo diante de uma semana como a das previsões de 16 a 22 de abril de 2023, muitas vezes é a partir dos desafios que encontramos os melhores caminhos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

