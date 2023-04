Agora que você já sabe tudo sobre o que pode acontecer a partir do primeiro eclipse de 2023 (a análise astrológica está aqui), é hora de ver como se preparar para o eclipse de 20 de abril de 2023. Afinal, um fenômeno como esse pode gerar certa apreensão.

Astrologicamentes eclipses estão ligados ao início de crises e bloqueios. Este será um Eclipse Solar em Áries, que ocorrerá às 01h12 de 20 de abril.

O fenômeno terá uma condição rara, que só aconteceu em 3,1% dos eclipses do Século XXI: será um Eclipse Híbrido. Isto significa que o eclipse fará a transição de anelar (aquele que se vê um círculo de luz ao redor) para total e depois fará o movimento inverso.

Mas antes de se programar para vê-lo, saiba que o fenômeno só será visível completamente na Austrália Ocidental, no Timor-Leste e em Papua Ocidental.

Sabendo que o eclipse pode trazer várias questões para você refletir — e transformar! — é hora, então, de ver as dicas sobre como se preparar para o Eclipse de 20 de abril de 2023.

Como se preparar para o Eclipse de 20 de abril de 2023

1. O ultimato deste eclipse

Este Eclipse ocorrerá no último grau de Áries, por isso soa como um ultimato:

Onde falta dar um impulso em sua vida? Onde você fica sempre esperando a hora certa?

É como se fosse uma última chamada para se desafiar, liderar ou ser pioneiro em algo.

2. Observe o que vem sentindo

É preciso chamar a atenção para um fato: eclipses impactantes para nós já são sentidos com uns 20 a 30 dias de antecedência, então, se observe:

Você já está sentindo essa vontade de dar uma guinada? De terminar ou começar algo? Como? Em que área da vida?

Vale à pena meditar mais nesse período! Uma dica é a meditação de limpeza energética (veja aqui), para limpar os excessos e poder se abrir ao que vem por aí.

3. Se resguarde

Para as pessoas que já estão passando por algum turbilhão e para as mais sensíveis, recomenda-se um \”resguardo\” no uso de forças de 24h antes até 24h depois do Eclipse, pois podem sentir suas energias mais tragadas pelas situações.

Preserve-se!

4. Desapegue

O eclipse geralmente age como um catalisador de mudanças, acelerando os processos que já estão acontecendo. Muitas das mudanças são, inclusive, muito necessárias. É hora de desapegar de situações que já não tem cabimento nem estrutura.

5. Cuide com a impulsividade

É importante não agir de forma simplesmente impulsiva. Já sabendo que o Eclipse em Áries pode empurrar as ações para uma direção mais agressiva, tente observar se não é possível fazer as coisas de forma mais diplomática. Às vezes não é “o quê” e sim “como” as coisas são feitas.

6. Estruture suas ações

Outra dica importante é saber que este eclipse pedirá uma estruturação de ações, e não simplesmente sair jogando tudo para o ar. Vai te exigir constância e trabalho para construir o que você deseja. Não adianta só o impulso. Saiba que será preciso trabalhar para realizar!

7. Tenha paciência

Paciência é fundamental considerando que o Eclipse Solar, muitas vezes, acaba se revelando através de situações externas que não estão sob nosso controle. Procure observar por que isso te afeta tanto e o que isto procura lhe mostrar.

8. Veja como o eclipse atuará na SUA vida

O eclipse destaca uma área da vida do seu Mapa, ou seja, uma Casa astrológica. Para saber isso, acesse seu Mapa do céu Personare. Lá vai aparecer um destaque, logo após a mandala, que te diz a Casa e o que ela representa. Tente entender os significados e como se sente.

Se você está muito de boa e não estiver sentindo grandes crises ou possíveis viradas chegando, provavelmente este eclipse não estará numa posição que te afete tanto. Ufa! Pode relaxar!

9. Vem mais por aí

Neste ano, teremos mais três eclipses, sendo um deles também no eixo Áries-Libra, que vai acontecer em outubro, no signo de Libra (confira aqui as datas de todos Eclipses de 2023).

Por isso, preste atenção em fatos que estejam acontecendo até lá neste eixo do seu mapa. Para isso, abra o seu Mapa Astral gratuito aqui e veja em qual Casa você tem Áries e Libra. Por exemplo, uma pessoa que tem Ascendente em Áries está sendo afetada no eixo da Casa 1 (Ascendente) e da Casa 7 (que é a oposta).

Veja aqui o significado das Casas astrológicas e entenda quais áreas da sua vida vão ser ativadas pelo eclipse agora de abril e no de outubro.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

