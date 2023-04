No Dia do Beijo, descubra qual signo beija melhor

Beijo é tão bom que tem até uma data especial no calendário mundial. O chamado Dia do Beijo é comemorado anualmente em 13 de abril. Que tal aproveitar a data para descobrir qual signo beija melhor?

Como cada pessoa tem seus gostos pessoais, simplesmente ranquear todos os signos talvez não agrade a todo mundo. Afinal, tem quem prefira beijo intenso, enquanto outros curtem um bom papo durante o beijo.

Por isso, dividimos os signos de acordo com as suas características relacionadas aos quatro elementos da Astrologia (explicados aqui).

Além disso, é importante ressaltar que quando o assunto é beijo, não basta levar em consideração somente o signo solar, mas também o signo em que o planeta Marte se encontra no seu Mapa Astral.

Quais signos do zodíaco beijam melhor?

Agora que você já sabe o seu Marte, confira onde você está nesse ranking, segundo a astróloga Giane Portal.

Beijos mais intensos

Se você curte beijos intensos, daqueles que é difícil de esquecer, então você se identifica com o Elemento Fogo, ou seja, com os signos de Áries, Leão e Sagitário. Esses signos compartilham a característica da paixão em comum.

Marte em Áries: beijo do tipo energético, impulsivo e quase agressivo. Marte em Leão: beijo do tipo cinema, dramático e com fortes emoções. Marte em Sagitário: beijo do tipo espontâneo, quase exagerado e sabor de aventura.

Beijos mais sensuais

Se você é do tipo que prefere mais do que um beijo, uma grande troca de carinho e intimidade, o seu beijo preferido é o do Elemento Terra, ou seja, dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Esses signos compartilham a característica da sensualidade em comum.

Marte em Touro: é o tipo de beijo longo, demorado e molhado, acompanhado de abraços e carinhos. Marte em Virgem: é o beijo tecnicamente perfeito, com muita provocação e troca de intensidade. Marte em Capricórnio: é o tipo de beijo lento, previamente pensado, mas voraz.

Beijos mais apaixonados

Se para você beijo bom é beijo longo, demorado, intenso… então o seu beijo é o do Elemento Água, ou seja, dos signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Esses signos têm em comum a característica da entrega.

Marte em Câncer: é o tipo de beijo romântico, suave e que cuida. Marte em Escorpião: é o tipo de beijo intenso, magnético e controlador. Marte em Peixes: é o tipo de beijo sonhador, sensível e envolvente.

Beijos mais leves

Se para você um beijo é muito mais do que duas bocas se encostando, porque inclui o papo, a experiência e até a beleza, então, o beijo preferido é o do Elemento Ar, ou sejam dos signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Esses signos têm em comum a característica da leveza.

Marte em Gêmeos: é o tipo de beijo que vai muito além do beijo em si e envolve muita conversa. Marte em Libra: é o tipo de beijo refinado, cheio de elogios e agrados. Marte em Aquário: é o tipo de beijo elétrico, rápido, porém surpreendente.

