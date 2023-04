Descubra os vícios alimentares de cada signo

Gula por doces? Tentação por frituras? Comer rápido demais? Ou esquecer de comer? Todo mundo tem um ponto fraco quando o assunto é alimentação. Neste artigo, a gente te conta quais são os vícios alimentares de cada signo.

E não estamos falando do seu signo solar. Quando o assunto é alimentação, o signo da Lua no nosso Mapa Astral (entenda mais aqui!) que deve ser analisado.

Isso ocorre porque a Lua governa nossa primeira conexão com a comida – através de nossa mãe. Portanto, a posição da Lua no Mapa está diretamente relacionada à nossa nutrição, influenciada pelos padrões familiares e pela nossa relação com a mãe.

Mas tenha em mente que usamos a palavra “vícios” aqui no sentido de impulsos que temos na hora de comer que não conseguimos conter. É importante auto-observar e procurar ajuda caso seja necessário.

O Mindful Eating é uma técnica que ajuda a desligar o piloto automático e treinar a mente a perceber os impulsos que surgem e a oportunidade de fazer escolhas mais conscientes.

Vícios alimentares de cada signo

Sabe a sua Lua na ponta da língua? Se ainda não, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui e procure pela Lua. O signo que aparece logo ao lado é o seu signo lunar. É esse que você deve procurar na lista a seguir para entender os seus vícios alimentares.

Mas não esqueça: outros aspectos do seu Mapa precisam ser analisados em conjunto para definir quem você é.

Veja quais são os vícios alimentares de cada signo segundo a astróloga Vanessa Tuleski.

Lua em Áries: corre o risco de comer rápido e sem prestar atenção. Lua em Touro: o sabor é mais importante do que a qualidade nutricional dos alimentos. Lua em Gêmeos: a hora das refeições é mais por diversão do que por nutrição. Lua em Câncer: pode descontar suas emoções na comida. Lua em Leão: sempre quer comer algo especial e aí pode comer demais. Lua em Virgem: pode descontar sua ansiedade na comida. Lua em Libra: costuma beber menos água do que deveria. Lua em Escorpião: pode ter hábitos alimentares destrutivos. Lua em Sagitário: prefere soluções fáceis em vez de saudáveis. Lua em Capricórnio: pode comer demais por medo do futuro. Lua em Aquário: pode passar muitas horas sem comer. Lua em Peixes: pode usar o álcool para lidar com as emoções.

LUA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

No vídeo abaixo, Vanessa Tuleski explica a relação entre a Lua no Mapa Astral e alimentação saudável.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br