Expansão com algumas nuvens no Céu nas previsões semanais de 09 a 16 de abril de 2023

Hora expandir e aproveitar os bons aspectos que o Céu nos traz, nas previsões semanais de 09 a 16 de abril, porque na semana que vem, no dia 21, já teremos Mercúrio Retrógrado. Inclusive, você pode conferir aqui todos os mitos e verdades sobre Mercúrio Retrógrado .

Prepare-se para dias com muitos golaços, porém, sabe aquela pedrinha na chuteira que acaba levando a gente a fazer um gol contra ou ter coisas não tão legais, que exigem paciência. Vai ser preciso um pouco de atenção aos gastos excessivos ou outros exageros. Mas vamos conferir o nosso resumo astrológico:

Sol e Júpiter ficam conjuntos em Áries (aspecto exato na terça-feira, 11/04), uma combinação de arrojo, confiança, senso de aventura e expansão. A partir de terça-feira (11), Vênus quadra Saturno, podendo gerar gastos e cobranças. Até quarta-feira (13), Vênus está em trígono com Plutão, momento de afetos profundos. Mercúrio em sextil com Marte agiliza assuntos do dia a dia, momento de aproveitar antes que Mercúrio fique retrógrado a partir da sexta-feira que vem, 21/04. Na terça-feira (11), Vênus ingressa em Gêmeos, onde transita até 07/05.

Vamos entender melhor cada um dos aspectos, mas antes dê uma passadinha no seu Horóscopo Personalizado para aproveitar melhor as energias e trânsitos do seu mapa.

Sol e Júpiter em conjunção com Áries: hora da expansão!

Nesta semana, Sol e Júpiter ficam conjuntos em Áries e exato na terça-feira, 11/04. Essa é a hora da expansão, pois é um aspecto bastante especial que nos presenteia com muito arrojo, confiança e senso de aventura.

Temos um impulso muito forte para crescer, para se jogar e acreditar que tudo é possível. Áries tem uma energia que nos convida a ir à luta e correr atrás do que desejamos.

Diante da atmosfera de otimismo, podemos aproveitar para iniciar projetos que poderão render frutos lá na frente. É como se a gente tivesse saindo daquela limitação e entrando em uma energia mais ampliada e confiante.

Vale lembrar que Sol com Júpiter também pode ter um outro lado, afinal, na Astrologia tudo tem dois lados. O traço mais desafiador desse trânsito pode estar na questão do exagero.

Sabe aqueles dias em que a gente sai passando o cartão de crédito e praticamente esquece que uma hora a fatura chega? Será preciso ter atenção com esse comportamento mais impulsivo, que pode aparecer na alimentação, também.

Que tal começar aquele curso?

A dica para aproveitar bem essa conjunção de Sol e Júpiter em Áries é começar uma jornada de aprendizado, fazer um curso e aprender coisas novas. Há uma atmosfera de muita confiança, alegria e expansividade que não dá pra deixar passar. Confie em si mesmo!

Esse entusiasmo é muito necessário para a vida, porque às vezes a gente fica limitado e pessimista, e esse é um aspecto que nos convida a se aventurar em algo novo e deixar fluir.

Vênus quadra Saturno: tempo nublado

Nas previsões semanais de 09 a 16 de abril, temos ainda Vênus fazendo uma quadratura, aspecto de tensão, a partir de terça-feira (11), com muita gente sentindo até antes. Bom, a gente precisa aceitar que até em Fernando de Noronha às vezes aparece um céu nublado, não é verdade? É disso que este aspecto trata.

Essa combinação pode aparecer de muitas maneiras. Embora Vênus seja o planeta do prazer, quando está num aspecto com Saturno, a gente está com a pedra na chuteira, por assim dizer.

Isso faz com que alguma coisa cause um desconforto, uma chateação, alguma obrigação ou limitação.

Além disso, pode ser que a gente fique mais suscetível a se sentir ofendido, ou os outros estejam mais suscetíveis, e a troco de alguma coisa pequena, que não deveria ter tanta importância. Há uma hipersensibilidade no ar.

A autoestima, que é uma coisa de Vênus, tende a ficar em queda quando estamos sob as influências de Vênus com Saturno. É como se aparecesse uma chatice no meio da história, sabe? Uma crítica ou autocrítica.

Também ocorrem frustrações. Você marca de encontrar um velho amigo, mas, quando chega o dia do encontro, precisa desmarcar porque ficou com gripe. Isso é o tio Saturno dizendo: você não vai não! Digamos que é uma vibe um pouco estraga prazer.

Solteiros: melhor não marcar encontros

Tendo em vista esse aspecto, a dica para as pessoas solteiras é evitar marcar encontros durante esses dias. Muito provavelmente você não vai se sentir muito à vontade ou a pessoa vai ter algum defeito, ou você vai achar que ela não é o que estava buscando.

Nas relações já existentes, pode haver a famosa DR (discussão de relação), que é sempre incômoda, mas às vezes necessária. Aqui, a gente coloca limites e faz alguns ajustes com o parceiro declarando aquilo que não está bom.

Clima de desprazer em alguns momentos

Não há como negar que tem um certo clima de desprazer nesta semana, que pode gerar situações que nos tiram um pouco o ânimo. Por exemplo, Sol com Júpiter me lembra alguém que de repente você vai aplicar para fazer um curso no exterior e fica super empolgado. Mas aí chega aquele formulário com 100 itens para preencher e bate um desânimo.

A geladeira, que não vinha muito bem, estraga; a câmera que tinha começado a apresentar problema, agora tem que trocar. Então tem algum desprazer nesta semana que certamente vamos precisar lidar. Mas as pessoas resilientes – e as que curtem ler as minhas previsões – vão se sair melhor, não é mesmo?

Mas a semana continua tendo muitas coisas boas

Depois que a pedrinha da chuteira sair, poderemos continuar com muitas coisas boas. Até quarta-feira, temos Vênus em um bom aspecto com Plutão, o que dá uma profundidade para os vínculos.

Mesmo que alguns vínculos venham a ser testados, pois Saturno traz um pouco isso, vai existir aqui um lastro de profundidade, inclusive com as pessoas e nas relações.

Devemos apenas tomar cuidado com aquilo que a gente fala para não gerar mal-entendido, porque Vênus vai entrar em Gêmeos e, de cara, vai fazer esse aspecto com Saturno. Vênus entra em Gêmeos a partir da terça-feira e vai transitar ali até o dia 7 de maio.

Gêmeos é o signo da palavra, por isso, momento oportuno para refletir:

Como que eu me comunico?

Estamos em um momento em que a palavra tem muita importância, e uma palavra errada pode gerar levar a um entendimento equivocado. É uma semana para ter cuidado e uma certa diplomacia para não arrumar confusão.

Conhecer gente, circular e papear: a vibe de Vênus em Gêmeos

Vênus é para onde vai a nossa preferência. Esse aspecto tende a nos fazer circular mais, papear, conhecer gente e buscar novidades. Boa oportunidade para chamar as pessoas para ir a uma feirinha, curtir um evento, ver a última novidade, Gêmeos adora isso!

A circulação sai do sensorial, que é a energia de Vênus em Touro, e entra nessa vibe curiosa, circulante, faladeira e alegre, de Vênus em Gêmeos.

Como Mercúrio está para retrogradar , aqui temos uma forcinha antes, pois ele está num bom aspecto com Marte, que ajuda a agilizar algumas coisas nesta semana. Aproveite! Se ainda não fez seu imposto de renda, pode ser uma boa se dedicar a fazer.

Ideal para encarar tarefas burocráticas que não gostamos muito de fazer, pois quando Mercúrio ficar retrógrado, a tendência a ocorrer falhas em sistemas é grande. Os trabalhos, de certa maneira, estarão fluindo bem durante esses dias.

A dica é aproveitar também para investir na comunicação, na sedução com a palavra, que é o grande ponto forte de Vênus em Gêmeos. É hora de mandar mensagem para o contatinho e papear bastante, provavelmente pode não rolar nesta semana, por causa do aspecto com Saturno, mas é uma forma de preparar o terreno.

Aproveitar para vender até 07/05

As previsões astrológicas apontam, até 07/05, também um bom momento para as vendas. Vênus em Gêmeos ajuda a vender muito fácil, vende curso de qualquer coisa, vende até geladeira para esquimó. Só não tão bem nesta semana, por causa do contato com Saturno, o que talvez implique em ter que baixar o valor.

Mercúrio também está passando por Touro , aspecto positivo para focar no presente e concretizar algumas coisas, pois a próxima semana será intensa. Mas, viva o presente, esse é o lema para você passar bem por esses dias.

E aí, conta pra gente o que achou do Céu da semana?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com