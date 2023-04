Encontro raro de planetas: prepare-se para grandes inícios com Júpiter e Sol em Áries

Prepare-se para grandes inícios! Nesta terça-feira, 11 de abril, ocorre o encontro raro de Júpiter e Sol em Áries (que só vai se repetir em 2035!), um dos melhores momentos do ano para começar e expandir projetos.

A conjunção exata (quando dois planetas estão a uma distância de 0 grau), que é um aspecto positivo na Astrologia, ocorre às 19h06 desta terça, no grau 21º45′ de Áries.

No entanto, é possível aproveitar as boas energias de impulso e expansão para tudo que você precisa iniciar ou liderar até metade de maio, quando Júpiter ainda está em Áries. O grande planeta muda de signo e ingressa em Touro no dia 16 de maio.

Quer saber como aproveitar esse período? Então vem que a gente te conta!

Como aproveitar esse momento

Áries é o primeiro signo zodiacal; por isso, tem a energia do impulso, da coragem, dos começos e da liderança. Sol é o planeta que evidencia e ilumina, enquanto Júpiter é o planeta da Expansão.

Quando esses três fatores se somam, a gente deveria aproveitar. Afinal, esse é um momento de bom plantio e raro — só acontecerá de novo em abril de 2035, e ainda será em outro grau e o Céu com outra configuração.

Só cuide para não transformar força de vontade em exagero — algo super jupiteriano.

Aproveite essa atmosfera otimista para iniciar projetos, começar um novo curso, plantar as sementes do que você quer que cresça daqui para frente, especialmente na área do Mapa onde você tem Áries (segue lendo o artigo, que eu te explico).

Além disso, preste atenção em assuntos ligados à justiça, documentos, ensino e aprendizado, trocas interculturais e viagens, porque podem ganhar alguma ênfase ou resolução nesse período.

A Lua estará em Capricórnio e, junto a outros aspectos, pede comprometimento e construção. Não é só querer lançar. Não é só querer ser o primeiro. É saber superar os obstáculos com fé e paciência para chegar lá.

Mas vale o alerta: você não deve agir sem pensar só para demonstrar a sua força nem exagerar nas verdades absolutas, muito menos achar que vai fazer tudo sozinho.

Descubra a área da vida mais benéfica para você

Obviamente, as pessoas de Áries vão se beneficiar mais dessa conjunção de Sol e Júpiter. Mas não só. Afinal, todo mundo tem Áries em algum lugar do seu Mapa Astral.

Então, você deve procurar em qual Casa está o signo no seu mapa, pois é lá que a expansão e as oportunidades podem aparecer (ou a vontade de exagerar também).

Abra seu Mapa Astral Personare (versão grátis) Altere o Perfil Astrológico para “Signos nas Casas” O primeiro da lista será Áries. Veja qual Casa está o signo. No exemplo abaixo, a pessoa tem Áries na Casa 12.

Agora, que você já sabe a Casa onde está Áries no seu Mapa Astral, veja a seguir qual área da vida essa Casa representa. É lá que a expansão e as oportunidades podem aparecer! (Ou a vontade de exagerar também).

Agora que você sabe a Casa, veja a área da vida que ela representa:

Casa 1: autoestima e imagem pessoal. Casa 2: dinheiro e vida material. Casa 3: comunicação, mídias, irmãos, vizinhos e transportes. Casa 4: família, progenitores e suas raízes. Casa 5: prazer, criatividade, identidade, filhos. Casa 6: saúde, trabalho e rotina. Casa 7: relacionamentos, parceria e inimigos. Casa 8: valor da outra pessoa, encerramentos, sombras, crises e transformações. Casa 9: viagens internacionais, estudos, espiritualidade e processos jurídicos. Casa 10: carreira e propósito de vida Casa 11: amigos, papel e projeção social e política. Casa 12: medos, inconsciente, empatia e sacrifícios.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com