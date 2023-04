Como você usa suas habilidades mentais? Mercúrio no Mapa Astral revel

Na Astrologia, Mercúrio é o planeta que representa a comunicação e a inteligência. Dependendo da Casa onde ele está no seu Mapa Astral, é possível descobrir quais são as habilidades mentais de cada um. Mas é preciso cuidar com a utilização negativa de Mercúrio no seu Mapa.

Por exemplo, quem tem Mercúrio na Casa 1 tem versatilidade e muito interesse em ler e escrever. No entanto, pode não conseguir ler um livro até o fim ou terminar um curso.

Todos nós somos a expressão das energias planetárias que o nosso Mapa mostra, mas cabe a cada um fazer delas qualidades ou defeitos, usar para o bem ou para o mal.

O primeiro passo é ter consciência dessas energias e, então, você pode escolher os seus caminhos, trabalhar os seus desafios e se beneficiar das habilidades. No caso de Mercúrio no Mapa Astral, estamos falando de habilidades comunicativas e raciocínio.

Como você usa suas habilidades mentais

Primeiro, faça ou abra o seu Mapa Astral gratuito aqui. Selecione, no menu, a opção “Planetas” e então procure por Mercúrio. Ao lado dele, você verá um signo e o número de uma Casa. Anote a Casa. No exemplo abaixo, a pessoa tem Mercúrio na Casa 1.

Agora que você já sabe, veja a seguir o lado negativo de Mercúrio no Mapa Astral para cada Casa Astrológica (aqui você entende o significado delas).

MERCÚRIO NA CASA 1

Você pode ter dificuldades em se expressar de forma clara e objetiva. Além disso, pode ter tendência a ser uma pessoa muito crítica consigo e com os outros.

MERCÚRIO NA CASA 2

Você pode ter dificuldades financeiras por falta de discernimento para lidar com dinheiro. Por isso, é importante desenvolver sua autoestima, para evitar autossabotagem.

MERCÚRIO NA CASA 3

Pode ser que você tenha dificuldades para aprender novos conhecimentos ou que tenha problemas para se expressar de forma clara. Nesse sentido, é importante trabalhar sua autoconfiança.

MERCÚRIO NA CASA 4

Pode ser que você tenha dificuldades em se comunicar com seus familiares ou que tenha problemas para entender seus próprios sentimentos.

MERCÚRIO NA CASA 5

Pode ser que você tenha dificuldades em expressar sua individualidade ou que tenha problemas em encontrar formas criativas de se divertir.

MERCÚRIO NA CASA 6

Pode ser que você tenha problemas em lidar com a rotina do trabalho ou que tenha dificuldades em manter uma boa saúde mental e física.

MERCÚRIO NA CASA 7

Pode ser que você tenha problemas em se comunicar com o seu par ou que tenha dificuldades em encontrar pessoas que compartilhem de seus valores e ideias.

MERCÚRIO NA CASA 8

Você pode ter uma língua ferina, sarcástica e que não hesita em magoar profundamente quando quer se vingar. Além disso, há tendência de manipular as pessoas.

MERCÚRIO NA CASA 9

Você pode demonstrar um esnobismo intelectual e acreditar ser a pessoa dona do saber e da verdade. Varia entre o ceticismo e uma superstição exagerada.

MERCÚRIO NA CASA 10

Você pode pecar pelo excesso de formalidades e valorizar só as “regrinhas sociais”. Pode ter uma ambição desproporcional e ganância exagerada pelo poder e status.

MERCÚRIO NA CASA 11

Você pode viver se revoltando contra a ordem exercida ou com qualquer tipo de autoridade. Também pode ser uma pessoa teimosa e radical em suas ideias.

MERCÚRIO NA CASA 12

Você pode desenvolver fantasias e expectativas irrealistas da vida e, como é uma pessoa inquieta e instável, pode se esquivar das suas responsabilidades.

