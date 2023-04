É difícil quem não goste de chocolate, mas você tem gente que não resiste ao doce e até mesmo quem se considera uma pessoa viciada em chocolate. Você sabia que essa tendência pode aparecer no seu Mapa Astral? A seguir, descubra quais são os signos mais chocólatras do Zodíaco.

No entanto, quando estamos falando de Astrologia e alimentação, saber o seu signo solar não é suficiente. O signo do nosso Mapa que descreve a forma como nos nutrimos (física e emocionalmente) é o da Lua. Vem entender!

Lua mostra potenciais e vícios na alimentação

Talvez você já tenha ouvido falar que a Lua no seu Mapa Astral mostra como a gente expressa as nossas emoções. E é verdade. Mas ela vai além: a Lua é associada ao feminino, à maternidade, ao lar e à nutrição, afinal, tudo isso está interligado.

“A Lua rege a nossa primeira ligação com a comida — nossa mãe —, por isso tem relação direta com as nossas escolhas alimentares, hábitos enraizados e aquilo que pode nutrir cada pessoa”, explica a astróloga Vanessa Tuleski.

Nesse sentido, compreender a Lua no nosso Mapa pode ajudar a promover mudanças saudáveis na sua alimentação.

Signos mais chocólatras do Zodíaco

Para você descobrir se faz parte do ranking, é necessário conferir em qual signo está a Lua no seu Mapa Astral. É gratuito e só seguir o passo a passo:

Faça ou abra aqui o seu Mapa Astral. No menu, veja se a opção “planetas” está selecionada e então procure pela Lua. Veja qual signo aparece ao lado da Lua. Note que no exemplo abaixo a Lua está em Peixes.

Agora que você já sabe o seu signo lunar, veja abaixo quais são os signos mais chocólatras do Zodíaco e dicas para lidar com esse vício, segundo a astróloga Vanessa Tuleski.

E mesmo se você não estiver na lista ou até mesmo se estiver, mas não se considerar uma pessoa viciada em chocolate, saiba que outros pontos do seu Mapa são importantes na hora de analisar a sua alimentação. Se quiser se aprofundar nisso, consulte um astrólogo!

1. Lua em Touro

Quem tem Lua em Touro sente muito prazer em comer e, sem dúvidas, o chocolate está entre suas comidas preferidas, junto com doces e sobremesas. Afinal, é um signo regido por Vênus. Porém, essa busca pelo prazer pode facilmente levar a exageros, por isso é o signo mais chocólatra do zodíaco. A dica é ter calma nas refeições e praticar Mindful Eating e conhecer a técnica que ajuda a se livrar do vício em chocolate comendo… chocolate!

2. Lua em Libra

Assim como Touro, Libra também é regido por Vênus. Por isso, quando se trata de alimentação, tendem a focar no prazer, e podem acabar esquecendo de comer o que é necessário ou saudável. O ponto fraco são justamente os doces — chocolate principalmente — e carboidratos no geral. Dica: aprenda receitas mais saudáveis com chocolate (aqui vai uma bem fácil e gostosa).

3. Lua em Leão

Quem tem Lua em Leão gosta do bom e do melhor (lado positivo e negativo). Um dos seus grandes prazeres é comer e, claro, com muita fartura. E, como gostam de comidas ricas em gordura, são grandes candidatos a chocólatras. Dica: busque outras atividades, como esportes e vida social, para te ajudar a manter bons hábitos como fontes de nutrição.

4. Lua em Sagitário

Para Sagitário, todo dia é dia e a resposta é sempre “sim”. Para quem tem Lua neste signo então, pode acabar tendo dificuldade de negar chocolate. Sem falar que ama experimentar novos sabores e texturas. Dica: coma chocolate, mas evite o excesso. E, claro, saiba escolher o melhor chocolate para a saúde (aqui).

5. Lua em Câncer

Sensibilidade não falta para quem tem Lua em Câncer. O problema disso é a propensão a distúrbios alimentares por questões emocionais, pois a comida é uma área emocional. Quando o chocolate representa, ainda, alguma memória afetiva ou um aconchego, pode acabar virando chocólatra. Perceber como é essa relação com a comida e procurar terapia pode ser excelente.

6. Lua em Peixes

Quem tem a Lua em Peixes pode comer em excesso em momentos de sensibilidade, carência e desproteção. E, claro, em momentos de bad vibes, o chocolate geralmente é uma preferência. É preciso ter atenção com a tendência aos escapismos e acabar descontando tudo na comida. Dica: experimente o óleo essencial de Cacau Absoluto para controlar a ansiedade e o estresse, e prevenir a compulsão alimentar.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br