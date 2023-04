Saúde mental também é saúde: conheça 12 terapias alternativas

Saúde mental também é saúde. Afinal, não somos apenas corpo e o seu funcionamento fisiológico. Somos também o que pensamos e o que sentimos, por isso nosso estado emocional interfere no funcionamento da “máquina” corpo e vice-versa. Por isso, aproveite o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, e conheça 12 terapias alternativas

Mas é importante reforçar que as terapias alternativas não substituem nem conflitam com a medicina tradicional. Na verdade, elas podem ser aliadas, atuando na prevenção ou tratando a mesma pessoa, ajudando na recuperação física e melhorando o bem-estar.

Nesse sentido, cada pessoa deve buscar o método terapêutico com o qual mais se identifica (ou unir alguns deles) e que lhe traz mais conforto e resultados.

Conheça 12 terapias alternativas

Então, para você escolher com consciência, vem conhecer algumas terapias alternativas. Lembrando algumas inclusive estão disponíveis no SUS (veja aqui quais).

E é importante esclarecer que não é porque são terapias naturais e práticas milenares que não precisam de um profissional qualificado. Procure especialistas certificados e experientes na área que você escolher (o Personare tem uma lista de terapeutas aqui).

1. Reiki

É a técnica de canalização da energia universal repassada através do toque e da imposição das mãos. Nesse sentido, o objetivo é restabelecer o equilíbrio energético da pessoa, recompondo a energia vibracional da pessoa, também conhecida como aura, e restaurando a saúde. O guia completo sobre Reiki você encontra aqui.

2. ThetaHealing

É uma técnica terapêutica que se baseia na meditação e no acesso ao estado Theta, que é um estado de consciência profundo, para identificar e transformar crenças limitantes que possam estar impedindo o desenvolvimento pessoal e o bem-estar de uma pessoa. Saiba mais sobre ThetaHealing.

3. Mesas radiônicas

São ferramentas terapêuticas utilizadas para análise e tratamento de questões energéticas, emocionais, mentais e espirituais. Elas funcionam por meio de um campo de energia que é acessado e trabalhado pelo terapeuta, permitindo a identificação e correção de desequilíbrios em diferentes níveis. Entenda mais aqui sobre Mesas Radiônicas.

4. Aromaterapia

É uma técnica terapêutica que utiliza óleos essenciais extraídos de plantas para promover o equilíbrio e o bem-estar físico, mental e emocional. Isso porque os óleos essenciais possuem propriedades terapêuticas que ajudam desde o tratamento de problemas de saúde até o alívio de sintomas como estresse, ansiedade e insônia. Confira tudo sobre Aromaterapia e como usar óleos essenciais aqui.

5. Florais

A Terapia Floral utiliza essências preparadas a partir de flores e plantas silvestres para ajudar no equilíbrio emocional e espiritual. Quando utilizadas adequadamente, os florais podem ajudar a aliviar estados emocionais negativos, como medo, tristeza, ansiedade, entre outros. Saiba mais sobre o funcionamento da Terapia com Florais.

6. Cromoterapia

É uma técnica que utiliza as cores para promover o equilíbrio e a cura do corpo, da mente e do espírito. Nesse sentido, se baseia na ideia de que cada cor possui uma vibração energética única e que pode afetar o corpo de diferentes formas, desde aumentando a vitalidade até o relaxamento. Entenda o funcionamento da Cromoterapia aqui.

7. Acupuntura

É uma técnica terapêutica originária da medicina tradicional chinesa que consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para estimular o fluxo de energia e promover o equilíbrio do corpo e da mente. Nesse sentido, ativando os pontos certos, pode ajudar a aliviar dores, reduzir o estresse e a ansiedade, melhorar o sono, entre outros benefícios. Conheça tudo de Acupuntura aqui.

8. Barras de Access

É uma técnica terapêutica que utiliza toques suaves em pontos específicos da cabeça para liberar crenças limitantes, padrões de pensamento e emoções negativas que impedem o desenvolvimento pessoal e o bem-estar. Se aprofunde em Barra de Access aqui.

9. Ayurveda

Ayurveda é um sistema de medicina tradicional originário da Índia, que visa promover a saúde e prevenir doenças por meio do equilíbrio dos elementos naturais que compõem o corpo e a mente. Assim, com práticas como alimentação adequada, uso de ervas medicinais, massagens e exercícios físicos, o Ayurveda busca equilibrar esses elementos e promover a saúde e o bem-estar. Saiba um pouco mais sobre o Detox ayurvédico.

10. Constelação Familiar

É um trabalho terapêutico que busca identificar e solucionar conflitos com nossos os antepassados e também suas questões excluídas (dinheiro, sexo, amor, etc.) para que nós não precisemos repetir padrões de sofrimento e escassez. A Constelação pode ser direcionada para questões de saúde, mas também relações amorosas, trabalho, dinheiro entre outras áreas. Entenda aqui como é uma sessão de Constelação Familiar.

11. Pranic healing

É uma técnica que usa visualização e manipulação da energia vital distribuída em toda rede de canais de energia, conhecida como sistema de chakras, do nosso corpo. Nesse sentido, quando esse sistema está desequilibrado, podem surgir diversas doenças e problemas de saúde. Veja aqui o guia sobre Pranic Healing.

12. Homeopatia

É uma terapia que busca estimular a capacidade de cura do organismo por meio do uso de substâncias diluídas, geralmente derivadas de plantas, animais e minerais, em doses mínimas. A técnica é baseada na ideia de que o corpo humano tem a capacidade de se curar sozinho e que as substâncias diluídas podem estimular essa capacidade natural de cura. Saiba tudo sobre Homeopatia aqui.

