Aprenda a ativar seus chakras no eclipse solar em Áries

O Eclipse Solar é uma oportunidade para encarar o que e como as situações, conceitos, pessoas e hábitos do passado ainda se manifestam e se entrelaçam no seu momento presente. Por isso, trabalhar os chakras no eclipse solar em Áries, que acontece no dia 20 de abril de 2023, pode ser bem importante.

O período que antecede o eclipse solar em Áries suscita coragem para que você possa observar seus pontos de dependência, entraves e questões ocultas.

Além disso, é possível que nessa fase suas divergências e crises sejam destacadas.

Ou seja, esse fenômeno é uma referência aos assuntos pendentes que ainda precisam ser olhados por você, seja com uma solução ou outro direcionamento.

Sabe aquela parte em crise, incômodo ou desequilíbrio que pode ser encaminhado para ser resolvido, ressignificado e atualizado? Aproveite esse momento para isso!

Veja todas as previsões astrológicas para o Eclipse Solar em Áries de 20 de abril de 2023 aqui.

Dia 20 de abril é muito especial!

Temos alguns acontecimentos muito especiais no dia 20 de abril. Primeiramente, temos o Eclipse Solar em Áries.

Neste mesmo dia, o Sol muda para Touro e faz quadratura com Plutão.

Algumas horas depois, já no dia 21 de abril, acontece a segunda Lua Nova em Áries, algo que é muito raro.

Tudo isso pode marcar uma GRANDE mudança coletiva. Diante disso, um centramento interior é extremamente necessário.

Por isso, é importante lidar com a energia dos seus chakras no Eclipse Solar em Áries.

Chakras no Eclipse Solar: o centro do seu furacão

Costumo falar que o lugar mais calmo em um furacão é o centro. É nesse lugar, no centro, que temos a oportunidade de observar e fazer escolhas possíveis e melhores.

Durante o Eclipse Solar em Áries esse centramento ocorre no seu ambiente interno. É dentro de você que você vai encontrar o ponto de equilíbrio e calma.

O eclipse pode trazer a sensação ancestral de incerteza porque com ele vêm novas informações.

Você tentar trabalhar nesse período uma espécie de atualização dos seus pensamentos, sentimentos e reações, mesmo os escondidos nas sombras.

Dez dias antes, ou seja, desde o dia 10 de abril, você pode trabalhar seus chakras para o eclipse solar.

Minha sugestão é que você dedique três dias para o chakra básico, outros três para o chakra sacro e, por fim, mais três dias para o plexo solar.

Uma jornada de chakras para o eclipse solar continua depois do fenômeno e pode durar até 21 dias. Você pode conhecer aqui a Jornada dos Chakras que eu criei especialmente para este período.

O objetivo é que você possa conseguir se questionar ao ponto de identificar questões que precisam ser trabalhadas na sua vida nesse momento.

Além disso, a Jornada dos Chakras no Eclipse Solar pode promover a elevação da consciência e, claro, aprimorar e harmonizar os chakras.

O que o Eclipse Solar em Áries significa para você?

Um fenômeno como o Eclipse Solar em Áries que vem aí é como se você estivesse recebendo uma chance de mergulhar na sua consciência e elevar sua vibração energética.

Isso porque no Eclipse Solar seu inconsciente pode levar a você tópicos que podem ser reconhecidos e melhorados.

Você pode entender melhor sobre as diferenças entre Eclipse Solar e Lunar aqui.

Este período também é ideal para aprofundar processos terapêuticos que vão ajudar você na revisão dos problemas e questões que você precisa e quer trabalhar.

Como montar a Jornada dos Chakras no Eclipse Solar em Áries

A Jornada dos Chakras no Eclipse Solar em Áries pode ser feita em grupo ou você pode montar seu cronograma.

A ideia é que todo dia você tenha uma ação que eleve sua frequência energética. Levando em conta a ordem dos chakras principais, de baixo para cima, pois para esse propósito (eclipse e lua nova) funciona com maior facilidade e leveza.

O objetivo é que você possa:

se expressar e se posicionar trabalhando o chakra laríngeo, ter mais clareza e consciência a partir do chakra frontal, e, por fim, se conecte com sua intenção e propósito junto ao seu chakra coronário.

É uma jornada de autoconhecimento e um processo facilitador para que você possa se abrir para o novo e para o fluxo de energia que inundará a Terra.

Ou seja, o Eclipse Solar em Áries é um momento que, com conhecimento e estrutura, pode conectar você com a sua essência, com o seu propósito de vida e começar a trabalhar para manifestar mais do seu Ser em equilíbrio.

Cronograma para sua Jornada dos Chakras no Eclipse Solar

Dia 10, 11 e 12 de abril: Hora de trabalhar seus chakras básico Dias 13, 14 e 15 de abril: é quando o chakra sacro será destacado Dias 16, 17 e 18 de abril: vamos nos dedicar ao plexo solar Dias 19, 20 e 21 de abril: um dia antes, o dia e um dia depois do Eclipse. Vamos focar no chakra cardíaco. De 22 a 30 de abril: ênfase nos chakras superiores, laríngeo, frontal e coronário.

Como fazer a sua própria Jornada dos Chakras no Eclipse?

Você pode fazer a Jornada dos Chakras em grupo (veja mais aqui) ou montar a sua própria ação. Veja o passo a passo:

Técnicas para cuidar dos chakras

Todo processo de aprendizado, mudança, autocura e aperfeiçoamento pode ser mais fácil, mais leve e amoroso, com apoio e/ou ferramentas facilitadoras.

E que venham ótimas mudanças, com sementes de consciência e intenção! Ótimo eclipse para nós!

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com