Duas semanas para o primeiro Eclipse Solar do ano: saiba tudo

Faltam apenas duas semanas para o primeiro Eclipse Solar do ano. Considerado um dos fenômenos mais espetaculares, o eclipse desperta não só os olhares como a curiosidade das pessoas. Astrologicamente, ele é, no mínimo, controverso.

Neste artigo, vamos explorar o que é um Eclipse Solar, como ele ocorre e o que podemos esperar desse primeiro eclipse do ano. Já anota aqui as datas dos Eclipses de 2023, porque serão quatro.

O que é um Eclipse Solar?

O Eclipse Solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra na Terra que bloqueia total ou parcialmente a luz do Sol em algumas áreas.

Segundo a Nasa, o fenômeno não acontece sempre, porque a Lua não orbita exatamente no mesmo plano que o Sol e a Terra. A época em que eles estão alinhados é conhecida como “temporada de eclipses”, que acontece duas vezes por ano.

Serão dois eclipses solares e dois lunares em 2023. Entenda aqui a diferença entre Eclipse lunar e solar.

Qual o significado astrológico do Eclipse Solar?

Astrologicamente, os eclipses estão ligados a incertezas. Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, as coisas podem ficar menos claras e situações críticas têm mais chance de transbordar.

Apesar de o eclipse ter uma atuação particularmente forte nas imediações da data em que ocorre, astrologicamente se diz que um eclipse ainda tem cerca de seis meses para se manifestar em pequenos ou grandes eventos, seja no âmbito pessoal, seja no coletivo.

O Eclipse Solar, especificamente, pode significar retorno de questões do passado. Afinal, o Sol, que rege o futuro e o poder de escolha, fica obscurecido pela Lua.

“Por isso, nas suas imediações, pode ocorrer a volta de um antigo amor ou algum hábito de outra época (positivo, como caminhar ou correr, ou negativo, como fumar). A pessoa pode resolver sair do aluguel e voltar a morar com os pais. Ou até retomar o contato com um velho amigo que aparece para visitar”, explica Vanessa.

O primeiro eclipse solar de 2023

O primeiro eclipse solar de 2023 vai ocorrer no dia 20 de abril, à 1h12min, no primeiro signo do zodíaco, que é Áries, poucas horas antes do Sol entrar em Touro.

Este eclipse não será visível aqui no Brasil. Mas se você estiver na Austrália Ocidental, no Timor-Leste, na Indonésia, no Sudeste Asiático, na Nova Zelândia ou na Micronésia, poderá vislumbrar o belíssimo fenômeno.

Para a Astrologia, nas áreas onde os eclipses são visíveis podem ser observados eventos mais significativos durante o seu período de manifestação.

No entanto, mesmo que você não consiga ver o Sol eclipsado, é possível que você note algumas mexidas na sua vida. Para saber em qual área especificamente este eclipse deve ativar, fique de olho aqui no seu Mapa do Céu.

Além disso, conforme Vanessa Tuleski, como o primeiro eclipse do ano vai ocorrer no crítico grau 29 de Áries, com Sol e Lua em quadratura com Plutão, há um forte potencial bélico e retorno de conflitos antigos.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br