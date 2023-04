Você está feliz com a sua vida? Encara suas tarefas diárias com animação? Já parou para refletir sobre o que te motiva a acordar e fazer o que você faz? Se você ainda não se perguntou sobre isso ou não encontrou as respostas, veja como usar a Astrologia para entender seu propósito de vida.

Afinal, o Mapa Astral é um estudo detalhado sobre a sua personalidade, mas também seus potenciais, suas habilidades e vocações. Ao conhecer e trabalhar o seu Mapa, você pode ganhar uma compreensão mais profunda de si e do seu caminho na vida. Vamos nessa?

Como usar Astrologia para entender seu propósito de vida

O Mapa Astral é uma análise profunda e repleta de informações que devem ser cruzadas para que a gente realmente se conheça. Por isso, é importante conhecer e se aprofundar em todo o estudo.

No entanto, tem um ponto que é o mais importante quando falamos de Astrologia e propósito de vida: a Casa 10.

Se você olhar no seu Mapa, vai ver que a Casa 10 está no topo da sua mandala astrológica e, simbolicamente, ela representa o ponto máximo em que cada pessoa quer chegar na vida. Por isso, a Casa 10 também é chamada de Meio do Céu (entenda melhor aqui).

Segundo a astróloga Marcia Fervienza, o signo que você tem nessa posição indica quais características você usará na sua profissão, reputação e posição na comunidade.

“A informação mais importante que o Meio do Céu fornece é sobre seu objetivo de vida: o quanto tão longe você quer chegar? Por isso, as profissões de cada signo são indicadas pela posição que cada um ocupa no Meio do Céu”, explica Marcia.

O signo do Meio do Céu não diz “o que” você vai fazer, mas sim indica “como” você fará aquilo que deseja seguir como profissão e carreira. É por isso que ele tem tudo a ver com propósito de vida.

Qual é o seu propósito de vida segundo seu Mapa?

Para descobrir o signo do Meio do céu no seu mapa, faça a versão gratuita do seu Mapa Profissional aqui – que é a análise específica do seu Mapa Astral a respeito do seu perfil profissional.

A seguir, veja características suas segundo o seu Meio do Céu. Você pode refletir sobre isso ou até levar para a terapia para mergulhar mais fundo no seu propósito de vida.

Áries na Casa 10: independentes, pioneiras, populares ou impopulares, são ótimos líderes desde que o trabalho não seja monótono. Touro na Casa 10: associadas à beleza e estética, são pessoas que buscam estabilidade na profissão, querem ser reconhecidas com status e sucesso. Gêmeos na Casa 10: versáteis na carreira, trabalham com comunicação, cultos e diplomáticos, mas podem mudar de carreira se entediados. Câncer na Casa 10: pessoas intuitivas, sensíveis e que se preocupam com a reputação e posição social, mas também sabem ser táticas e diplomáticas. Leão na Casa 10: pessoas que desejam ser admiradas pelo que fazem e naturalmente tendem a ter sucesso na profissão, mas, por outro lado, podem exercer o poder de forma tirana. Virgem na Casa 10: buscam servir e fazer algo de utilidade pública e são líderes que colocam a mão na massa, pois são pessoas trabalhadoras, exigentes consigo mesmas (e com os outros também). Libra na Casa 10: buscam o que é correto e justo, defendem causas justas, prezam pela reputação impecável, além de poderem se relacionar com a imagem pública e trabalho. Escorpião na Casa 10: pessoas que têm poder para transformar seu mundo e o seu entorno, mas que podem ter dificuldade com autoridades e com o mundo estabelecido. Sagitário na Casa 10: possuem uma liderança natural, ampla visão, conectam-se a diversas culturas e idiomas, mas também são megalômanas e visionárias. Capricórnio na Casa 10: sentem ambição confortável, buscam construir estabilidade financeira e viver com luxo, mas também podem ser líderes autoritários. Aquário na Casa 10: pessoas que buscam profissões não convencionais e precisam de muita liberdade e autonomia para trabalhar, sem relações de dependência. Peixes na Casa 10: tendem a ter facilidade de lidar com o público e uma compreensão além do normal dos desejos das pessoas, mas precisam trabalhar o foco.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

